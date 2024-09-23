За пределами Казани: 3 места Татарстана, которые еще не успели надоесть местным

Если вы уже изучили столицу республики Казань вдоль и поперек, то настало время осваивать новые горизонты и отправиться в другие города Татарстана. Рассказали, куда точно стоит съездить.

Лаишево

Этот небольшой город на берегу Камы особенно популярен летом, но у вас еще есть шанс поймать хорошую погоду и приехать сюда в выходные.

Фото Яндекс Карты

Поселение старое, в летописях упоминалось еще во времена существования Казанского ханства (а это XVI век, на секундочку!).

Рядом с городом есть село Сокуры, где родился русский поэт Гавриил Романович Державин, бывший в одно время кабинет-секретарем императрицы Екатерины II. Поэтому про Лаишево еще иногда говорят «Державинский край».

Но, пожалуй, главная достопримечательность района — природа, знаменитое Камское море с его Белыми горами. Набережную недавно обновили: туристы могут поиграть в пляжный волейбол, покататься на сапах и катамаранах, пообедать с панорамным видом в кафе.

Фото Институт развития городов Татарстана

В 2018 году в Лаишево снимали сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной. Для этого был построен спецпоселок Семрук — согласно сюжету, это суровое далекое сибирское поселение, куда ссылали раскулаченных людей. Осенью здесь намного меньше туристов, поэтому можно прочувствовать всю атмосферу деревянных построек: столовой, бани, дома коменданта, лазарета, клуба, школы и дома, где жили главные герои сериала.

Если поехать на юго-восток района, можно попасть в село Шуран. Сюда едут, чтобы полюбоваться заброшенной Церковью Рождества Христова, построенной прямо на высоком берегу Камы.

Что нужно сделать

Помочить ноги в Камском море.

Прогуляться в декорациях Семрука.

Заглянуть в музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина в Лаишево и с выражением прочитать хотя бы одно стихотворение поэта вслух.

Полюбоваться Софийским собором и Троицкой церковью в Лаишево.

Спуститься по винтовой лестнице от заброшенного храма к речному берегу в селе Шуран.

Как добраться из Казани

Идеальный способ изучить весь Лаишевский район и даже самые отдаленные его уголки — приехать на личном автомобиле, время в пути составит не более часа (56 км).

Тетюши

Тетюши — старинный купеческий город и идеальный вариант, чтобы наконец попробовать прогулку на теплоходе «Метеор».

Главный промысел местных — рыболовство. Чтобы почувствовать себя настоящим рыбаком, можно заглянуть в Музей истории рыболовства — небольшой и интерактивный, он расскажет об истории города. А еще здесь можно купить копченую, соленую и вяленую рыбу.

Если тема истории рыболовства после посещения музея покажется вам недостаточно раскрытой, не беда — загляните в Музей истории Тетюшского края. Более десяти тысяч экспонатов и дегустация легендарного фирменного разборного пирога — в Тетюшах голодными вы точно не останетесь.

Сельская дворянская усадьба рядом с Тетюшами принадлежала роду Молоствовых, занимавших престижные должности в Казанской губернии. Семья дружила с интеллектуалами разных эпох: Пушкиным, Жуковским, Гете, Горьким, Толстым. Здание хорошо сохранилось, и осмотреть его осенью — особенно атмосферно.

Фото tetushi.tatarstan.ru

Гора Вшиха — главная смотровая площадка города. Недавно ее благоустроили и построили лестницу, ведущую от речной пристани на гору. Протяженность — более 400 метров, а вот количество ступеней предлагаем сосчитать вам самим.

Что нужно сделать

Сосчитать ступеньки на лестнице на горе Вшиха.

Изучить все способы поймать рыбу в Музее истории рыболовства.

Съесть пирог в Музее истории Тетюшского края.

Представить себя дворянином в усадьбе Молостовых.

Как добраться из Казани

Самый простой способ — на автомобиле, ехать чуть больше 150 км. Можно добраться с Северного автовокзала, дорога на автобусе займет чуть больше двух часов. Либо доплыть на «Метеоре» с речного порта.

Азнакаево

Впервые о поселении было упомянуто в конце XVII века. Город небольшой, но уютный — то, что нужно, чтобы развеяться в однодневном путешествии на выходных.

В поселке Актюбинский под городом можно посмотреть на настоящие лошадиные скачки. Приезжайте в конно-спортивную школу «Актюба», чтобы поздороваться с лошадками и, может, даже попробовать себя в качестве наездника.

Фото Сергей Воронин, Russian Look, Global Look Press

Неподалеку от Азнакаево расположена самая высокая точка Татарстана — Чатыр-Тау (в переводе на русский «Шатер-гора»). С вершины открывается панорама на Азнакаево и осенний пейзаж. Здесь живет крупнейшая в Татарстане колония сурков-байбаков (свыше 7000 особей), за жизнью которых можно понаблюдать издалека.

Есть поверье, что в недрах горы скрыт от посторонних глаз царь-магнит и большие залежи серебра. Благодаря этому вся вода, бьющая из-под земли, обладает целительными свойствами.

А если вы еще и неравнодушны к рыбалке, можно захватить с собой удочку и попытать удачу в близлежащем водоеме.

Фото aznakayevo.tatarstan.ru

Что нужно сделать

Посмотреть, как молодежь осваивает скейт-площадку в парке Тарсус в Азнакаево.

Покормить лошадей в конно-спортивной школе.

Сосчитать всех сурков-байбаков на Чатыр-Тау.

Как добраться из Казани

Чтобы добраться до Азнакаево, надо преодолеть целых 370 км. Сделать это можно либо на своем автомобиле, либо на автобусе.