6 вещей, которые обязательно нужно сделать в Турции

Турция все еще ассоциируется у большинства с отелями all inclusive, бесконечными пляжами и бассейнами. Но все чаще туристы едут в путешествие за новыми ощущениями и эмоциями. Александра Толстых отправилась в Анталью в несезон и поделилась впечатлениями.

Правительство Турции в последнее десятилетие активно вкладывается в спортивный туризм: велоспорт, гольф, кэмпинг, рафтинг, хайкинг — все тридцать три удовольствия для тех, кому не сидится на месте.

Прокатиться на велосипеде от Зеленого каньона до центра города Манавгат

Довольно популярный среди местных и туристов веломаршрут пролегает от водохранилища Грин Каньона до Манавгата (город в провинции Анталья). Дорога проходит по пересеченной местности, где преобладают спуски.

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Моя группа добиралась наверх на трансфере, а вниз мы спускались на велосипедах. Дорога оказалось несложной, но с захватывающими видами: вдоль всего маршрута тянутся развалины римских акведуков, апельсиновые сады — туристы могут увидеть, как турки выращивают авокадо и бананы.

Велосипеды в Анталье можно взять в аренду не только в пунктах проката, но и в некоторых отелях. Перевозка своего велотранспорта из Москвы обойдется в 100 €, если лететь «Турецкими авиалиниями«.

Фото Личный архив автора

Посмотреть каньон Тазы и зиплайн над рекой Кепрючай

Каньон Тазы — одна из самых красивых природных достопримечательностей провинции Анталья. Ехать туда нужно довольно долго, так как локация расположена далеко от побережья в горах. Добираться наверх придется по серпантину, но тяжелый путь определенно того стоит.

Фото Личный архив автора

Наверху расположена смотровая площадка, откуда открывается завораживающий вид на долину реки Кепрючай и скалы, окружающие каньон.

Самые популярные направления отдыха в каньоне — это сафари на джипах и рафтинг по реке. В сезон последняя активность, конечно, более востребована, но некоторые компании организовывают такие туры и зимой.

Фото Личный архив автора

Путь вниз занял у меня гораздо меньше времени: в компании еще двух смельчаков я отправилась со скалы на зиплайне. Развлечение не из дешевых: стоимость спуска за человека 70€. Если доплатить еще 25€, то можно арендовать GoPro и заснять свои эмоции.

Высота, с которой начинается спуск по зиплайну в каньоне Тазы, — 410 м, протяженность каната — 1690 м. Заряд адреналина вам обеспечен! Но, как охотница за острыми ощущениями, могу сказать, что особого страха я не ощутила. Спуск был довольно плавным (хотя и быстрым), рассмотреть окружающую красоту я не успела. Тем более все происходило в сумерки (зато я смогла представить себя Беллой на спине у Эдварда, который перепрыгивает с дерева на дерево).

Прогуляться пешком по Ликийской тропе

Ликийская тропа — это первый в Турции пешеходный маршрут. Его протяженность составляет более 500 километров. Тропа проходит через Таврские горы до Антальи и окружена невероятными морскими пейзажами. Сложность маршрута на разных участках варьируется от умеренно сложного до сложного.

Фото www.istockphoto.com/tns2710

На покорение маршрута целиком придется заложить несколько недель. Безопаснее такое путешествие будет в составе группы с гидом-проводником. Можно и просто пройти по ближайшему к месту отдыха участку, чтобы насладиться видом моря и стерегущих его гор.

Поиграть в гольф в Белеке

Белек славится профессиональными полями для гольфа. Особую популярность среди спортсменов имеют два отеля: Cornelia Diamond Golf Resort & Spa и Montgomerie Maxx Royal & Golf Resort.

Фото Личный архив автора

Дизайн их полей продумали совместно с известными британскими гольфистами Ником Фалдо и Колином Монтгомери. Стоит учитывать, что здесь можно играть только лицам, которые обладают сертификатами, подтверждающими уровень навыков (обозначается термином «гандикап»).

Вопреки распространенному мнению о том, что гольф — это спорт богачей, аренда поля в Турции стоит не так дорого, а вступать в клуб необязательно. Часовое занятие с тренером обойдется примерно в 100 € вне зависимости от сезона. В стоимость входит оборудование. Для тренировок гандикап не нужен.

Фото Личный архив автора

Игра может показаться скучной только человеку, который совсем не разбирается в гольфе. Но стоит понять хотя бы основную часть правил — и уходить с поля совсем не захочется. Стоит отметить и терапевтический эффект от гольфа: окружающая зелень и азарт поднимают настроение.

Посетить древний город Сиде

Турция — это регион с богатой историей. И получить удовольствие от отдыха зимой можно не только со спортивной и экстремальной, но и с культурно-исторической программой. В бурном прошлом Антальи есть и хеттский, и греческий периоды, и захват Александром Македонским, и подчинение Риму (а позднее — Византии). Наследие древних цивилизаций хорошо сохранилось. За ним тщательно следят и периодически реставрируют, чтобы современные люди и их потомки могли насладиться видом былого величия.

Фото Личный архив автора

Древний город Сиде на берегу моря располагается в 15 минутах езды от центра Манавгата. Из Аланьи до него добираться на машине чуть больше часа, из города Анталья — порядка полутора часов. Эта достопримечательность популярна как у гостей из-за рубежа, так и у местных. В нем сохранились развалины городских ворот, храма, дворца, театра, рыночной площади и не только. Вдоволь проникшись духом истории, турист может отдохнуть в прибрежном кафе, любуясь морем с пристани.

Заняться спортом на специальных площадках

Турция — регион с мягким климатом. Многие спортсмены и федерации выбирают эту страну для проведения сборов.

В регионе активно развивается игра в большой теннис, а отель Ali Bey Club Manavgat активно этому способствует. В 1992 году на его территории построили первый корт. Сейчас Ali Bey Club Manavgat насчитывает уже 62 корта, три из которых предназначены для детей.

Фото Личный архив автора

Здесь проводятся различные турниры международного уровня, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году в Турции пройдет отбор командного чемпионата Турции, командный чемпионат мира, индивидуальный чемпионат мира, 21-й Международный турнир Wilson Masters Open, Открытый чемпионат России (Russian Open) и другие соревнования.

В другом отеле, Gloria Verde Resort, который располагается в Белеке, принимают спортсменов со всего мира, выступающих в 50 дисциплинах. Отель оснащен собственным стадионом на 1700 мест, тренировочным полем, тренажерным залом на 2000 квадратных метров и велостудией с 24 велосипедами, студиями тяжелой атлетики, единоборств и групповых тренировок. Также на территории отеля есть несколько бассейнов: открытый, крытый и для прыжков в воду.

Фото Личный архив автора

У россиян особым спросом пользуются зал для занятий волейболом и баскетболом, бассейны и стадион для занятий легкой атлетикой.

Фото Личный архив автора

Для спортсменов в отеле разрабатывают особое меню с учетом нагрузок и особенностей диеты. Также можно договориться с шефом и питаться по личной программе.

На территории отеля проводятся медицинские тесты на проверку состояния спины, на выявление процента жира, на потребление кислорода, на развитие мышц и многие другие.

Gloria Verde Resort оснащен криокамерой, температура в которой доходит до -110 градусов. Всего отель способен принимать одновременно 300 спортсменов. В том числе предусмотрено проживание для паралимпийцев.