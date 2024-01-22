6 вещей, которые обязательно нужно сделать в Турции

Турция все еще ассоциируется у большинства с отелями all inclusive, бесконечными пляжами и бассейнами. Но все чаще туристы едут в путешествие за новыми ощущениями и эмоциями. Александра Толстых отправилась в Анталью в несезон и поделилась впечатлениями.
Правительство Турции в последнее десятилетие активно вкладывается в спортивный туризм: велоспорт, гольф, кэмпинг, рафтинг, хайкинг — все тридцать три удовольствия для тех, кому не сидится на месте.
Довольно популярный среди местных и туристов веломаршрут пролегает от водохранилища Грин Каньона до Манавгата (город в провинции Анталья). Дорога проходит по пересеченной местности, где преобладают спуски.
Моя группа добиралась наверх на трансфере, а вниз мы спускались на велосипедах. Дорога оказалось несложной, но с захватывающими видами: вдоль всего маршрута тянутся развалины римских акведуков, апельсиновые сады — туристы могут увидеть, как турки выращивают авокадо и бананы.
Велосипеды в Анталье можно взять в аренду не только в пунктах проката, но и в некоторых отелях. Перевозка своего велотранспорта из Москвы обойдется в 100 €, если лететь «Турецкими авиалиниями«.
Каньон Тазы — одна из самых красивых природных достопримечательностей провинции Анталья. Ехать туда нужно довольно долго, так как локация расположена далеко от побережья в горах. Добираться наверх придется по серпантину, но тяжелый путь определенно того стоит.
Наверху расположена смотровая площадка, откуда открывается завораживающий вид на долину реки Кепрючай и скалы, окружающие каньон.
Самые популярные направления отдыха в каньоне — это сафари на джипах и рафтинг по реке. В сезон последняя активность, конечно, более востребована, но некоторые компании организовывают такие туры и зимой.
Путь вниз занял у меня гораздо меньше времени: в компании еще двух смельчаков я отправилась со скалы на зиплайне. Развлечение не из дешевых: стоимость спуска за человека 70€. Если доплатить еще 25€, то можно арендовать GoPro и заснять свои эмоции.
Высота, с которой начинается спуск по зиплайну в каньоне Тазы, — 410 м, протяженность каната — 1690 м. Заряд адреналина вам обеспечен! Но, как охотница за острыми ощущениями, могу сказать, что особого страха я не ощутила. Спуск был довольно плавным (хотя и быстрым), рассмотреть окружающую красоту я не успела. Тем более все происходило в сумерки (зато я смогла представить себя Беллой на спине у Эдварда, который перепрыгивает с дерева на дерево).
Ликийская тропа — это первый в Турции пешеходный маршрут. Его протяженность составляет более 500 километров. Тропа проходит через Таврские горы до Антальи и окружена невероятными морскими пейзажами. Сложность маршрута на разных участках варьируется от умеренно сложного до сложного.
На покорение маршрута целиком придется заложить несколько недель. Безопаснее такое путешествие будет в составе группы с гидом-проводником. Можно и просто пройти по ближайшему к месту отдыха участку, чтобы насладиться видом моря и стерегущих его гор.
Белек славится профессиональными полями для гольфа. Особую популярность среди спортсменов имеют два отеля: Cornelia Diamond Golf Resort & Spa и Montgomerie Maxx Royal & Golf Resort.
Дизайн их полей продумали совместно с известными британскими гольфистами Ником Фалдо и Колином Монтгомери. Стоит учитывать, что здесь можно играть только лицам, которые обладают сертификатами, подтверждающими уровень навыков (обозначается термином «гандикап»).
Вопреки распространенному мнению о том, что гольф — это спорт богачей, аренда поля в Турции стоит не так дорого, а вступать в клуб необязательно. Часовое занятие с тренером обойдется примерно в 100 € вне зависимости от сезона. В стоимость входит оборудование. Для тренировок гандикап не нужен.
Игра может показаться скучной только человеку, который совсем не разбирается в гольфе. Но стоит понять хотя бы основную часть правил — и уходить с поля совсем не захочется. Стоит отметить и терапевтический эффект от гольфа: окружающая зелень и азарт поднимают настроение.
Турция — это регион с богатой историей. И получить удовольствие от отдыха зимой можно не только со спортивной и экстремальной, но и с культурно-исторической программой. В бурном прошлом Антальи есть и хеттский, и греческий периоды, и захват Александром Македонским, и подчинение Риму (а позднее — Византии). Наследие древних цивилизаций хорошо сохранилось. За ним тщательно следят и периодически реставрируют, чтобы современные люди и их потомки могли насладиться видом былого величия.
Древний город Сиде на берегу моря располагается в 15 минутах езды от центра Манавгата. Из Аланьи до него добираться на машине чуть больше часа, из города Анталья — порядка полутора часов. Эта достопримечательность популярна как у гостей из-за рубежа, так и у местных. В нем сохранились развалины городских ворот, храма, дворца, театра, рыночной площади и не только. Вдоволь проникшись духом истории, турист может отдохнуть в прибрежном кафе, любуясь морем с пристани.
Турция — регион с мягким климатом. Многие спортсмены и федерации выбирают эту страну для проведения сборов.
В регионе активно развивается игра в большой теннис, а отель Ali Bey Club Manavgat активно этому способствует. В 1992 году на его территории построили первый корт. Сейчас Ali Bey Club Manavgat насчитывает уже 62 корта, три из которых предназначены для детей.
Здесь проводятся различные турниры международного уровня, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году в Турции пройдет отбор командного чемпионата Турции, командный чемпионат мира, индивидуальный чемпионат мира, 21-й Международный турнир Wilson Masters Open, Открытый чемпионат России (Russian Open) и другие соревнования.
В другом отеле, Gloria Verde Resort, который располагается в Белеке, принимают спортсменов со всего мира, выступающих в 50 дисциплинах. Отель оснащен собственным стадионом на 1700 мест, тренировочным полем, тренажерным залом на 2000 квадратных метров и велостудией с 24 велосипедами, студиями тяжелой атлетики, единоборств и групповых тренировок. Также на территории отеля есть несколько бассейнов: открытый, крытый и для прыжков в воду.
У россиян особым спросом пользуются зал для занятий волейболом и баскетболом, бассейны и стадион для занятий легкой атлетикой.
Для спортсменов в отеле разрабатывают особое меню с учетом нагрузок и особенностей диеты. Также можно договориться с шефом и питаться по личной программе.
На территории отеля проводятся медицинские тесты на проверку состояния спины, на выявление процента жира, на потребление кислорода, на развитие мышц и многие другие.
Gloria Verde Resort оснащен криокамерой, температура в которой доходит до -110 градусов. Всего отель способен принимать одновременно 300 спортсменов. В том числе предусмотрено проживание для паралимпийцев.