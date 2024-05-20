Что привезти из Петербурга: советы местной жительницы

Перед каждым гостем Санкт-Петербурга рано или поздно встает вопрос, что бы такого купить в качестве гостинца. Особенно остро эта проблема появляется у тех, кто приезжает не в первый раз. Жительница Петербурга поделилась несколькими проверенными вариантами сувениров.

Сувениры с изображением города

Классические сувениры

Здесь выбор поистине огромен:

магниты и настенные тарелки;

миниатюрные копии достопримечательностей;

брелоки;

чехлы для телефонов;

всевозможная канцелярия;

кружки, стопки, подстаканники и прочая кухонная утварь;

футболки с надписями «I love SPb» и «В Питере — пить»;

тельняшки и фуражки-бескозырки (лучше, если они лишь очень отдаленно будут напоминать настоящие. Моряки не слишком любят, когда кто-то, кроме них, носит подобную одежду. Особенно актуально это в день ВМФ и в день ВДВ);

буденовки (это головной убор, который носили красноармейцы. Служит напоминанием о том, что все русские революции начинались в Петербурге).

Это лишь малая часть того, что можно купить. Для особых ценителей есть даже «консервированный» воздух Петербурга.

Среди множества стандартных сувениров можно найти что-то более-менее интересное. Например, кораблики с алыми парусами в честь фестиваля выпускников «Алые паруса», маяки, значки с портретами петербургских писателей и их цитатами. Любителям загадывать желания понравятся фигурки бронзовых чижиков-пыжиков, сфинксов и грифонов — это миниатюры скульптур, которые есть в Северной столице.

Фото istockphoto.com/Elen> 777?f?>?>

Сувениры с петербургскими котами и чайками

Коты — символ не только Петербурга, но и Стамбула, Амстердама, Таллина и других европейских городов. Однако авторы рисунков с петербургскими котами — местные художники, так что сувениры засчитываются за аутентичные. Тем более что животные изображаются на фоне знаковых мест города.

Еще есть популярная серия канцелярии с котиком и подписью «Из Петербурга с апатией и безразличием».

Чайки — еще один неофициальный символ Петербурга. В принципе, как и любого морского города. Обычно чаек изображают на фоне города. С ними выпускают значки, шопперы, канцелярию и одежду.

Стоимость: цены на магниты, открытки и брелоки начинаются от 50-100 рублей. Дороже всего стоит одежда: около 3000 рублей.

Где купить: сувениры продаются буквально на каждом шагу. Надежнее всего покупать их в гипермаркетах или киосках «Роспечати», а не на уличных развалах. Почти в 100% случаев все эти безделушки делаются в дружественном Китае, а разница в цене может оказаться весьма существенной.

Зонты

Количество шуток о дожде в Петербурге бесчисленно. Но зонт — действительно самый нужный аксессуар. Для прогулок по самому городу лучше прихватить вариант с большим куполом и большим количеством спиц. А еще лучше — дождевик. Потому что такое явление, как горизонтальный дождь, не любой зонт выдержит.

В подарок же можно купить зонт, на каждой складке которого будут красоваться здания Санкт-Петербурга.

Стоимость: 1500-3000 рублей.

Где купить: зонты с изображением достопримечательностей лучше покупать в галантерейных магазинах. Экземпляры, которые продаются в сувенирных лавках, не очень надежны. Против штормового ветра такие зонты практически бесполезны.

Фото istockphoto.com/KrimKate

Объемные календари

По-настоящему уникальный сувенир, который производится именно в Петербурге. В сложенном виде картонный календарь занимает чуть больше места, чем лист бумаги А5. Календарь раскладывается в одну из достопримечательностей: Медного всадника, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и так далее. Самый красивый и технически сложный — копия Иорданской лестницы в Эрмитаже.

После того, как год закончится, сувенир можно использовать как декорацию для кукольного театра или настольное украшение.

Стоимость: 150-450 рублей, в зависимости от размера календаря.

Где купить: в Петербургском доме книги или на сайте производителя. В доме книги календари расходятся стремительно. Но один из них всегда стоит в витрине в качестве украшения. Продавцы разрешают сфотографировать с него информацию с контактами изготовителя.

Фото ООО «Вирлен»

Спортивный мерч

Фанатская атрибутика «Зенита» и «СКА» и фирменные цвета этих клубов — неотъемлемая часть облика Санкт-Петербурга. Конечно, дарить сувениры такого плана лучше болельщикам соответствующего клуба. Но возможны другие варианты. Например, многим нравится сочетание сине-бело-голубого, только без логотипа. Также визуально эти цвета совпадают с гендерным цветом мальчиков. Поэтому в списке фирменной продукции есть даже товары для новорожденных: поильники, нагрудники и другая одежда.

А еще у «Зенита» вполне неплохие зонты.

Стоимость: фирменные носки обойдутся примерно в 300 рублей, одежда стоит около 2-3 тысяч.

Где купить: в фирменных магазинах или в гипермаркетах. В сувенирных магазинах и тем более на развалах продукция с логотипом почти наверняка окажется изготовленной незаконно.

Музейный мерч

В каждом крупном музее есть собственная лавка, в которой можно купить что-то на память. Начиная от сувенирных монеток в автомате и заканчивая репродукциями известных картин.

Русский музей

Здесь довольно много разнообразной продукции с изображениями некоторых картин из коллекции музея. Можно купить блокнот, футболку, футляр для очков и многое другое. Стоит учитывать, что тиражируются только самые популярные картины, например «Купчиха за чаем» и «Девятый вал». Если вам нравятся натюрморты Владимира Стожарова, «Селедка» Кузьмы Петрова-Водкина или шедевральный в своей незатейливости «Одинокий домик в степи зимой» Тимура Новикова, вас ждет разочарование. Товаров с этими картинами с большой вероятностью не будет.

Стоимость: салфетки для очков, обложки для студенческих билетов и проездных стоят 100-200 рублей, сумки и рюкзаки — свыше 5000 рублей.

Где купить: в магазине при Русском музее. Отдельного входа у магазина нет.

Музей-заповедник «Царское село»

Здесь продается янтарь во всех его проявлениях. Также в магазине есть довольно дорогие, но интересные сувениры:

футболки и носки, полностью имитирующие обивку стен Екатерининского дворца (одежда рассчитана и на взрослых, и на детей: любители фэмили-луков порадуются);

картонные сборные модели дворца и Эрмитажа (их очень любят дети);

книги о Янтарной комнате и Царском селе.

Детям наверняка понравится проектор с интерьерами Екатерининского дворца. На изображение нужно направить источник света (например, фонарь смартфона) — и часть стены вашей квартиры превращается в стену дворца.

Также для детей есть картонные куклы-переодевалки с комплектом костюмов придворных дам и военных, подушки-игрушки и книги.

Стоимость: книги стоят от 500 до 3000 рублей (в зависимости от объема), футболки — 2000-3000 рублей, носки — около 500 рублей, детские товары — от 500 рублей.

Где купить: в магазинах в помещении Екатерининского дворца. Отдельного входа у магазинов нет. Попасть в них можно только после выхода с экскурсии. Есть онлайн-магазин, но выбор в нем совсем небольшой.

Фото istockphoto.com/Ojimorena

Эрмитаж

Здесь, как и в Русском музее, можно купить всевозможные изделия, воспроизводящие экспонаты, особенно картины. Тут важно не попасть впросак. Если вы хотите купить сувенир, прямо связанный с Эрмитажем, обходите товары с «Цветущими ветками миндаля» Ван Гога. Несмотря на то что в магазине много изделий с этим изображением, оригинал картины хранится в музее Ван Гога в Амстердаме, а не в Эрмитаже.

Кроме зеркал, обложек на паспорт с принтами картин и других аналогичных товаров, в магазинах музея можно купить:

книги и открытки, посвященные коллекциям музея;

платки и шарфы-твилли, имитирующие малахит;

украшения с малахитом;

футболки и толстовки с вышитой «Любительницей абсента» Пикассо (эта картина как раз входит в коллекцию музея);

настольные игры по экспонатам музея.

Дошкольникам можно купить книгу об эрмитажных котах и наклейки. Детям постарше подойдут комиксы о Древнем Египте и Древней Греции или книги-квесты. Показать ребенку настоящую мумию в Египетском зале решится не каждый родитель. А книги в доступной и увлекательной форме рассказывают о богах и фараонах.

Стоимость: открытки — от 200 рублей, детские книги — от 250, футболки — от 2000, украшения с камнями — от 3000.

Где купить: в магазинах внутри Эрмитажа, онлайн-магазине на официальном сайте музея (выбор там крайне скудный). Отдельный вход в магазин есть в Главном штабе. Кстати, еще не все знают, что это здание входит в музейный комплекс Эрмитажа, но оплачивается отдельным билетом. Именно там уже десять лет находятся залы импрессионистов: Пикассо, Матисса, Ван Гога и других. Так что можно сначала посмотреть картины, а потом выбирать сувениры.

Фото Государственный Эрмитаж

Впрочем, это далеко не все музеи, в которых можно что-то выбрать. Также сувениры продаются в театрах.

Ф арфор

Императорский фарфоровый завод (в советское время назывался не императорским, а Ленинградским) появился еще в царствование Елизаветы Петровны. Визитной карточкой завода стали сервизы с узором «Кобальтовая сетка». Его узнают во всем мире. Другие популярные серии: «Белоснежка», «Русские писатели», «Маленький принц». Можно купить чайную или кофейную пару, отдельную чашку или бокал, статуэтку, целый сервиз и многое другое. Цены на изделия кусаются. Но зато вещи из фарфора можно считать своеобразной инвестицией. Ограниченные серии со временем станут редкостью, и коллекционеры будут гоняться за ними так же, как сейчас они гоняются за статуэтками, выпущенными заводом в советский период.

Кроме того, единожды купленная статуэтка может стать началом собственной коллекции. А если каждый приезд покупать какую-то одну деталь для сервировки стола, со временем можно собрать полный сервиз. Знаю одну семью, в которой так и делали.

Стоимость: предметы из малоизвестных серий — от 1300 рублей, предметы с узором «Кобальтовая сетка» — от 2000.

Где купить: в любом фирменном магазине или в главном магазине при музее (который тоже входит в комплекс Эрмитажа). Также можно воспользоваться интернет-магазином, в нем действует небольшая скидка.

Покупать продукцию Императорского фарфорового завода в обычных магазинах не стоит по двум причинам. Во-первых, нет гарантии подлинности. Во-вторых, в сувенирных магазинах вам не продемонстрируют, как «поет» фарфор от удара специальной палочкой.

Фото istockphoto.com/pwmotion

Изделия из янтаря

Петербург — не Калининград, но за счет Янтарной комнаты сувениры с использованием солнечного камня вполне уместны.

Можно купить как изображения достопримечательностей, выложенные из янтарной крошки, так и вполне обычные изделия. К ним относятся:

косметика с янтарной пудрой;

денежные талисманы;

украшения;

шкатулки.

Стоимость: кошельковая мышь обойдется в 100-150 рублей, украшения и шкатулки могут стоить десятки тысяч. А то и сотни.

Где купить: разные безделушки с янтарем можно купить в любом сувенирном магазине. Есть магазины, которые специализируются на торговле этим минералом. Украшения лучше всего брать в ювелирных магазинах или в сувенирных лавках при музеях. Просчитаться и купить пластик вместо янтаря очень легко.

Фото istockphoto.com/Nikolay Tsuguliev

Продукты

Шоколад фабрики имени Крупской

Фирменный белый горошек на обертке шоколада «Особый» мелькает в магазинах по всей стране. Другой шоколад фабрики найти где-то, кроме Петербурга, уже проблематично. Кроме шоколада, выпускаются вафельные торты, развесные конфеты с вафлями, конфеты в коробках и шоколадные фигурки.

Стоимость: простой шоколад обойдется примерно в 120 рублей, вафельный торт — 250, средняя коробка конфет — 500 рублей. Роскошно оформленные конфеты могут обойтись в несколько тысяч.

Где купить: в любом гипермаркете или в фирменных магазинах (там выбор шире).

Импортный шоколад

Ассортимент магазинов, в которых можно купить товары из Финляндии и Прибалтики, широкий. По состоянию на май-2024 совершенно свободно можно купить шоколад марок Kalev, Marabu, Laima, Fazer. Для тех, кто соскучился по шоколадкам из Европы (ну или из ИКЕА), в Петербурге есть отличная возможность порадовать себя и близких.

Стоимость: в среднем от 300 рублей.

Где купить: Fazer продается в обычных сетевых супермаркетах. За остальными нужно идти в магазины финских товаров.

Фото Fazer Store

Сладости из кондитерских и фирменных магазинов

Елисеевский магазин, кондитерские «Север», фабрика шоколада «Счастье» и множество других заведений предлагают купить наборы печенья, зефира, ирисок и прочих сладостей. Кроме того, в коробке и термопакете можно попробовать довезти десерт, не предполагающий длительного хранения. Например, торты и пирожные. Если ехать недолго, то план вполне выполнимый. Сама как-то привозила булочки со сливками по просьбе.

Стоимость: цены в среднем начинаются от 300-400 рублей.

Где купить: непосредственно в кондитерских и магазинах. Фирменный шоколад иногда продается в гипермаркетах, но там он не первой свежести.

Иконы и церковная утварь

В Петербурге находится Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и множество соборов, в Ленинградской области есть монастыри. При них работают церковные лавки, где можно купить иконы, духовную литературу, кресты и кольца и другие вещи, которые могут стать подарком верующему человеку. Церковь считает, что все освященные предметы равны, но многим людям все равно кажется, будто иконы из намоленных мест действуют лучше.

Стоимость: простые картонные иконки стоят в пределах 100-200 рублей, серебряные нательные кресты — от 700-1000 рублей.

Где купить: иконы — в церковных лавках, кресты, цепочки, медальоны с изображениями святых можно поискать в ювелирных магазинах, а потом отдельно освятить.

Фото istockphoto.com/Elena Odareeva

Книги, диски и картины

В Петербурге живут и работают многие художники, поэты, писатели и музыканты, как широко известные, так и начинающие. Картины, комиксы, сборники стихов и рассказов, музыкальные диски могут стать неожиданным интересным сувениром. В качестве персонализированного подарка можно привезти шарж, выполненный художником при вас за несколько минут.

Стоимость: товары штучные, поэтому цену нужно узнавать отдельно. В среднем можно ориентироваться на диапазон 300-1000 рублей за книги и диски и около 3000-5000 — за небольшую картину. Шарж будет стоить 1000-3000 рублей, но в сезон стоимость может подниматься.

Где купить: картины продаются в музеях, галереях и прямо на улицах. Комиксы и сборники прозы и поэзии можно найти в сетевых книжных и на развалах. Диски можно купить в музее звука. Уличные музыканты обычно носят с собой пару-тройку дисков на продажу. Начинающие поэты, которые занимаются художественной декламацией на улице, нередко тоже носят с собой томики своих сочинений.

Фото istockphoto.com/SvetlanaSF

Масштабные модели

Конек Петербурга — модели поездов, но можно найти и машины. Такой специфический сувенир есть смысл привезти человеку, который любит что-то собирать. Правда, здесь лучше не делать подарок-сюрприз, а заранее уточнить, какая модель наиболее желанна. Иначе будет обидно впустую потратить довольно внушительную сумму.

Стоимость: несколько тысяч рублей.

Где купить: в фирменном магазине на улице Марата.

Жетоны метро

К открытию новых станций, юбилеям старых и к другим памятным датам петербургский метрополитен выпускает памятные жетоны в красивых блистерах. Их принято коллекционировать. В крайнем случае можно привезти обычный жетон. Его плюс в том, что он не имеет срока действия: по нему можно будет пройти в метро в любое время.

Стоимость: обычный жетон — 70 рублей, юбилейный — 390-450 рублей.

Где купить: на любой станции метро.

Покупки с блошиного рынка

Антиквариат сложно рассматривать как сувенир, а товары с блошиного рынка — вполне. Тем более что городов, где есть такие рынки, остается все меньше. Продают на них книги, предметы быта СССР, кукол, одежду и многое другое. Высокий шанс найти практически музейные редкости за разумные деньги. Например, чугунный утюг за 100 рублей или хороший отрез ткани за 500.

Стоимость: цены договорные, но обычно они ниже, чем на интернет-площадках.

Где купить: самый большой рынок находится на Удельной улице. Но вообще стихийная торговля идет и у станций метро. Особенно в спальных районах.