Что сделать, чтобы елка дольше простояла

Новогодняя елка — один из главных символов Нового года. Многие семьи предпочитают украшать дома живыми деревьями, чтобы создать атмосферу настоящего праздника. Для того чтобы такая елка простояла дольше и не потеряла привлекательного внешнего вида, важно правильно за ней ухаживать.

Собрали для вас советы и рекомендации, которые помогут сохранить новогоднее дерево красивым и свежим надолго.

Выбор и покупка

Первый (и очень важный) этап в сохранении елки начинается на этапе покупки. При выборе уделяйте внимание следующим аспектам:

Свежесть: ищите елку с зелеными, пушистыми, упругими ветвями.

Размер: помните, что елка должна поместиться в выбранное вами место и не упираться в потолок.

Ствол: проверьте, насколько толстый и крепкий ствол у дерева.

Дерево с такими характеристиками должно простоять долго.

Подготовка ствола

Перед установкой елки сделайте продольный разрез на нижнем конце ствола глубиной 2-3 сантиметра. Это поможет дереву лучше впитывать воду и отсрочит засыхание хвои.

Фото Tom Merton/www.istockphoto.com

Добавляйте воду

Если вы выбрали маленькие веточки, а не целое дерево, поместите их в резервуар, наполненный чистой и прохладной водой.

Для целой елки рекомендуется выбрать большую емкость, в которой ствол будет зафиксирован с помощью камней или специального песка из садоводческого магазина. В подставку нужно регулярно (примерно раз в 2-3 дня) подливать воду.

Кстати, в качестве подкормки можно сделать специальный раствор. Для этого в литре воды необходимо развести одну таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Такой раствор препятствует размножению бактерий и питает дерево.

Избегайте высоких температур

Помните, что живые елки не переносят жару и слишком теплый воздух. Поэтому старайтесь держать дерево в прохладном месте или хотя бы подальше от обогревателей и отопительных приборов.

Кстати, перепад температур тоже губителен для елок. Россельхозцентр советует подержать елку в подъезде, прежде чем заносить в теплую квартиру.

Защитите от солнечного света и сквозняков

Лучше не держать елку под прямыми солнечными лучами. Это тоже способствует преждевременному высыханию дерева.

Фото onurdongel/www.istockphoto.com

Поддерживайте оптимальную влажность

Елки любят высокую влажность. Хороший способ продлить жизнь зеленой красавицы — раз в два дня орошать ее из пульверизатора или протирать губкой.

Следование этим простым советам поможет сохранить вашу новогоднюю елку свежей и красивой на протяжении всего праздничного периода. Это дерево требует внимания и заботы. Но это с лихвой окупается непередаваемой атмосферой праздника, которую создает живое дерево.