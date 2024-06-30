Что такое эмоциональные качели и как с ними бороться: рассказывает психолог

Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разобрались, что такое эмоциональные качели, почему они возникают и как с ними бороться.

Что такое эмоциональные качели

Эмоциональные качели — это общепринятое название психологического состояния человека, который испытывает резкие перепады настроения.

Поводом для беспокойства могут стать случаи, когда резкие скачки настроения начинают негативно сказываться на взаимодействии с другими людьми, перерастают во вспышки неконтролируемой агрессии.

Признаки эмоциональных качелей

Главный признак эмоциональных качелей — внезапная и неустойчивая смена настроения без видимых на то причин. Например, в один момент человек может быть счастлив, а через пять минут грустить и даже плакать. При этом на вопрос: «Что случилось?» он не даст ответа.

Причины эмоциональных качелей

Резкая смена настроения может проявляться в каждом человеке отдельно, а может и в паре. Эмоциональные качели в отношениях «запускает», как правило, кто-то из партнеров, а другой вовлекается в эту игру.

Например, молодой человек сначала всеми силами старается влюбить девушку в себя, ухаживает за ней, дарит подарки, но в один момент перестает это делать. Парень начинает давать много обещаний, создает ощущение, что эти отношения продлятся долго, но на деле ничего не делает. Либо один день обнимает, целует, дарит положительные эмоции, а уже на следующий день игнорирует, не отвечает на звонки или намеренно ищет поводы для конфликта.

На эмоциональное самочувствие влияют не только тип личности и убеждения, но и самооценка. Например, агрессивно на замечания по работе будет реагировать человек с низкой самооценкой.

Также очень важно разделять патологические состояния, которые приводят к эмоциональным качелям. Например, циклотимия — эмоциональное расстройство, проявляющееся циклической сменой, колебанием хорошего и плохого настроения.

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Кроме того, эмоциональные перепады могут быть признаком пограничного расстройства личности или биполярно-аффективного расстройства.

Еще одна причина — хронический стресс. Он делает любого человека эмоционально уязвимым. Так за эмоции человека отвечают лимбическая система, гиппокамп и миндалевидное тело, а также различные нейромедиаторы в голове. На фоне хронического стресса в них происходят сбои, которые вызывают сильные перепады настроения.

Кроме того, при частых эмоциональных качелях рекомендуется проверить щитовидную железу, возможно причина кроется в гормональном дисбалансе.

Как бороться с перепадами настроения

Если резкие перепады настроения мешают жизни, например, портят отношения в семье, на работе, с друзьями, клинический психолог Милана Погорелова рекомендует обратиться к врачу. Он назначит анализы, чтобы выявить причину. Если диагностика покажет проблемы с нейромедиаторами, гормонами, то назначается медикаментозное лечение.

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Многие психологи при работе с клиентами с признаками депрессивных расстройств, резкими перепадами настроения направляют к врачу сдать ТТГ, Т4, Т3 (гормоны щитовидной железы). Так как многие эмоциональные проблемы связаны с нарушениями в работе органа.

Если есть сильные эмоциональные перепады в паре, нужно понять их природу, выявить их инициатора, его мотивы. Например, девушка может страдать циклотимией, а ее парень впадает в эмоциональную созависимость с ней. В обоих случаях требуется помощь семейного психотерапевта. Он поможет разобраться с причинами, потому в каждой паре они весьма индивидуальны.

Однако есть люди, которые не склонны к эмоциональной созависимости. Они никак не реагируют на перепады настроения в паре либо уходят из отношений, где есть эмоциональные качели.