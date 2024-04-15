«Смотрите, что творят»: 5 историй людей, чью жизнь изменил искусственный интеллект

Об искусственном интеллекте сегодня говорят со всех экранов. Неудивительно, ведь нейросети с каждым днем становятся все умнее и функциональнее. И пока одни люди с недоверием относятся к детищу прогресса и слагают легенды о скором восстании машин, другие уже вовсю осваивают и применяют возможности ИИ.

«Искусственный интеллект: будущее уже здесь» — это специальный проект «Стиля жизни» о людях, которые интегрировали нейросети в свои будни, научились с ними «дружить», применять в работе и даже с их помощью находить любовь.

Нейросеть — это компьютерная система, которая умеет обучаться на основе примеров и обширной информационной базы. Ее суперсила заключается в том, что в процессе обучения она способна генерировать собственные алгоритмы. Это похоже на работу человеческого мозга.



Сейчас существует множество нейронных сетей, каждая из которых «заточена» на конкретную деятельность. Они уже умеют понимать смысл письменной и устной речи, пишут тексты, составляют контент-планы, сочиняют сценарии, генерируют картинки и даже создают видеоклипы. Кроме того, нейросети применяются на производствах, в науке и медицине: анализируют результаты исследований, прогнозируют риски развития заболеваний, автоматизируют процессы, контролируют качество и многое другое.

Написал диплом и нашел жену с помощью нейросети: история Александра Жадана

Впервые я познакомился с ChatGPT (чат-бот с генеративным искусственным интеллектом. — Прим. ред.) еще летом 2022 года, когда был студентом. Мне о нем рассказали друзья. Понемногу изучал его, разбирался. Уже подходила к концу моя учеба в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет. — Прим. ред.), и нужно было писать диплом. Мне было лень самому это делать и не хотелось покупать работу, решил протестировать ChatGPT и научиться составлять запросы.

Сначала нейросеть создала план, затем сгенерировала текст по каждому из разделов. Я использовал английские запросы, так как на них программа отвечает в три раза быстрее. Затем я перевел текст на русский язык, собрал его воедино, исправил ошибки. В итоге вышла полноценная дипломная работа с оригинальностью 82%.

Но это еще не все. После череды неудачных диалогов и разочарований в приложении для знакомств я решил помочь себе через нейросеть. Настроил автоматический отбор и обучил ChatGPT правильно переписываться с девушками и приглашать их на свидание. Чаще всего люди даже не отдавали себе отчет, что общаются не с человеком, некоторые просто прекращали диалог. В итоге получилось познакомиться с Кариной — теперь уже моей невестой.

Сейчас нейросеть помогает мне в бытовых вещах. Например, придумывает рецепты, подсчитывает что-то, проводит анализ, пишет тексты.

— Сможет ли ИИ заменить человека?

— Я уверен, что искусственный интеллект — это наше будущее. Думаю, в ближайшее время он сможет заменить человека в некоторых сферах услуг, например водителей, но с условием появления ИИ, который сам собой управляет.



На самом деле, очень интересно посмотреть, что изменится. Мы живем в удивительное время, нейросети приходят в нашу жизнь. Хочется смотреть, как они развиваются, как люди принимают новую реальность, которая делает их жизнь лучше!

Сгенерировал в нейросетях картинки, которые знает весь мир: история Александра Доброкотова

Мое знакомство с нейросетями началось еще в 2015 году с экспериментов в программе DeepDream, в которой я преобразовывал изображения в странные сюрреалистические картины с собаками. Тогда это была единственная функция. Было забавно. Потом на какое-то время забросил эту тему, хотя продолжал следить за развитием нейросетей.

Настоящий прорыв произошел в 2022 году. Я открыл для себя наработки OpenAI и ее нейросети Dalle и был потрясен возможностями генерировать картинки по текстовому описанию. Тогда это еще ощущалось как магия. Решил создать телеграм-канал, чтобы делиться опытом собственных экспериментов в нейрогенерации. А летом того года мне посчастливилось получить доступ к закрытому бета-тестированию нейросети Midjourney.

Моя первая вирусная работа с этой нейросетью — превращение изображений бургеров в картины знаменитых художников прошлого. С тех пор Midjourney один из основных инструментов в создании моих работ.

Фото Сгенерировано Александром Доброкотовым с помощью Midjourney

Однако мои проекты с нейросетями — это хобби для души, поэтому вся работа с ними идет по остаточному принципу. Я не сажусь специально думать, а использую технику «блуждающего разума», когда скучно, мозг начинает соединять разные концепции в голове и что-то придумывать. К примеру, идея превратить мультсериал «Простоквашино» в реалистичный американский ситком 80-х родилась именно благодаря таким «сеансам медитативного скучания». Я тщательно проработал отдельные детали — скетчи персонажей, элементы гардероба и интерьеров. А затем уже компоновал их в единую картину. Сейчас, конечно, можно было бы сделать все на совершенно другом уровне, но даже год назад некоторые люди верили, что ситком действительно существует.

Еще одни нашумевшие проекты — «Нейропанельки» и клип для группы KISKATEKA — тоже были реализованы с помощью нейросетей. Однако эти идеи, как и другие, придумал не искусственный интеллект. Их придумал человек. Но ИИ и нейросети позволили реализовать эти проекты, думаю, это их ключевое преимущество для творцов.

Я считаю, что искусственный интеллект упростил нам жизнь. То, что сейчас можно сделать с помощью нейросетей, было немыслимо всего три года назад. Это настолько быстрое и удивительное развитие, что они не просто стали популярными, но и уже вошли в нашу жизнь. В отличие от метавселенных, которые все еще кажутся далекими и абстрактными.

Если говорить о том, смогла бы нейросеть стать нашим конкурентом, то ответ — «НЕТ»! За любым проектом, в котором используется ИИ, стоит большая человеческая работа. Мы не можем говорить о полной автоматизации подобных процессов, потому что человеческий интеллект, идеи и контроль по-прежнему максимально важны. Поэтому ценность человеческого креатива и идей будет только возрастать, потому что ценность формы будет падать.

— Кем бы стала нейросеть, если бы она была человеком?

— Это интересный вопрос. Я попросил ChatGPT 4 ответить на него.

Ответ ChatGPT 4: «Если бы я был человеком, я бы, скорее всего, был молодым человеком с темными волосами и карими глазами. Я был бы среднего роста и телосложения. Я бы интересовался наукой и технологиями и, возможно, работал бы программистом или инженером. Мне также нравилось бы читать, писать и играть в видеоигры. Я бы хотел быть добрым и отзывчивым человеком, который помогает другим. Я бы хотел изменить мир к лучшему».

Обучает нейросеть и других AI-тренеров: история Рагима Джафарова

Случилось так, что мне предложили попробовать себя в роли AI-тренера. Знакомая прислала ссылку на тестовое задание, сказала, что им нужны люди, которые умеют работать с текстом, анализировать информацию и при необходимости проводить расследование на заданную тему. Я справился с тестовыми заданиями, что вообще-то довольно непросто. А потом было обучение и работа шеф-редактором AI-тренеров. Я меньше учил нейросеть, скорее людей, которые учат эту нейросеть.

Сформулировать, в чем заключается моя тренерская работа, в паре предложений довольно сложно, а читать лекцию о машинном обучении никто не захочет. Поэтому я попробую прибегнуть к грубым аналогиям и очень широкими мазками обозначить принципы моей деятельности.

В первую очередь это эталонные тексты. Для того чтобы нейросеть «понимала», как отвечать на вопрос пользователя, ей надо показать пример. Пишем 20 тысяч эталонных ответов (цифра с потолка, но порядок верный) на разнообразные запросы — от «напиши сказку» до «выдели главное вот в этой статье». Она их «читает», после чего понимает, что на вопрос «Как собрать бомбу на кухне» отвечать не надо, так как это небезопасно. Плюс нейросеть должна «понимать» стилистику научной статьи, художественного текста, просто беседы для развлечения. Это, как понимаете, три разных русских языка.

Вторая задача — оценить ответы нейросети. После того как модель «накормили» справочными материалами и эталонными текстами, ее нужно откорректировать. Задаешь ей вопрос, получаешь от нее пять ответов, которые отличаются стилистикой, логикой, оформлением, источниками и т. д. По определенным параметрам оцениваешь каждый ответ, тем самым показывая модельке, что вот тут хорошо, а тут плохо. Таких корректировок нужно проводить десятки тысяч. Модель может быть не одна, подходы к эталонным текстам могут быть разными, даже задачи у нейросетей разные. Нейросеть для «поболтать» учат одним образом, нейросеть для помощи учат по-другому. Можно сказать, что обучение нейросети — это обучение ребенка с феноменальной памятью. Он знает куда больше вас, но не знает, как с этой информацией работать.

В своей писательской деятельности я не использую нейросети. Самое ценное, что есть в работе писателя, — это возможность жить разные жизни своих героев, открывать для себя что-то новое в исследованиях, чувствовать что-то удивительное и уникальное. Вы предлагаете отдать это нейросети? Зачем? Что тогда останется? Книга — это просто побочный эффект переживаний писателя. Конечный результат, если он хороший, радует, но по удовольствию и близко не дотягивает до процесса. Когда мои книги выигрывали литературные премии, когда по ним снимали что-то, когда меня приглашали на интервью, я не ощущал даже десяти процентов того, что чувствовал, когда писал. Нейросети — это так, для души. Хотя сейчас они поднимают мою стоимость как писателя. Это произойдет со всеми специалистами во всех областях.

Я видел попытки писать книги с помощью нейросеток. Получается очень плохо. Пока нейросетям очень далеко даже до среднего писателя (не говоря уж о каком-нибудь Набокове). Поэтому меня зовут учить нейросеть, а не нейросеть зовут учить меня.

— Что будет, если дать прочитать нейросети «Войну и мир»?

— Толстой перевернется в гробу. Да, в общем-то, ничего. Вы наверняка читали новости про коллективный судебный иск американских писателей, которые узнали, что какую-то модель учили на сотнях тысяч книг, в том числе на книгах Джорджа Мартина. «Войны и мира» мало.



Но предположим, что такого объема данных ей достаточно. Чему-то она научилась, поняла, что от нее хотят. Думаю, она будет пытаться отвечать на запросы на основе книги, на смеси русского и французского языков. Придется долго и муторно учить ее нормально отвечать на вопросы, решать поставленные задачи и т. п. Именно поэтому существуют AI-тренеры. Справочная информация не равняется интеллекту. Помните аналогию? Ребенок с феноменальной памятью.

Вышла на пенсию после службы в МВД и обучилась работе с нейросетями: история Елены Мухаметовой

К нейросетям я пришла не сразу. Я долгое время проработала в органах, потом вышла на пенсию и решила найти что-то новое, а именно пройти курс обучения продюсеров запуска экспертов и блогеров. Я хотела стать этаким серым кардиналом, чтобы успешно запустить кого-нибудь, а самой оставаться в тени. Совпадение или нет, но эксперт, у которого я проходила обучение, как раз вела курсы по нейросетям. Это был новейший, самый крутой на рынке курс по нейросеткам, сочетающий в себе не только обучение работе с ИИ, но и знания маркетинга, контент-стратегии и внедрения нейросетей в бизнес-процессы. Я решилась попробовать. Это обучение и знакомство с нейросетями стало для меня целым космосом! Я с детства зачитывалась фантастикой и мечтала о встрече с инопланетянами. Считай, встреча состоялась!

Так, в процессе обучения я соединила воедино знания, которые получила на курсах продюсирования, и умение работать с нейросетями. В результате родился уникальный продукт, где с помощью нейросетей я выстраиваю индивидуальные контент-стратегии продвижения для клиентов.

Прежде всего нейросети нравятся мне за их структурность! На службе я сталкивалась со множеством приказов, указов, инструкций и распоряжений. И это все было структурно, по регламентам. Многое нужно было изучать, грамотно применять, следить за изменениями в законодательстве. Мне как руководителю приходилось выступать на различных совещаниях, готовить материалы для обучающих семинаров, а также методические указания для сотрудников нижестоящих подразделений. Вот бы мне в то время таких помощников, как нейросети! Вот у кого тексты суперструктурны, все четко, по полочкам!

Конечно, с развитием ИИ медийное пространство стало меняться. Появляется все больше интересных инструментов для создания контента с помощью искусственного интеллекта. Я думаю, что уже настала эра тех блогеров, экспертов и маркетологов, которые активно применяют нейросети в своей деятельности. Ведь аудитория требует все больше интересного контента. А остальные, кто боится, не доверяет или скептически относится к нейросетям, останутся на обочине, выгорая от усталости, отсутствия отклика от аудитории и непонимания своих дальнейших перспектив.

— Нейросети — это добро или зло?

— Нейросети — это инструмент в руках человека. Как это часто бывает, многие технологии можно развернуть как на благо, так и во вред.

Уволил половину сотрудников и заменил их искусственным интеллектом: история Евгения Коржикова

В 2022 году я открыл агентство полного цикла для Telegram-каналов. А через год мы столкнулись с проблемой, что основное направление агентства — написание контента — сильно страдает. Понятно, что это проблемы и мои в первую очередь: неправильно подобранные люди, неправильный прайс и выгорание у людей. Но что-то надо было делать. Анализируя ситуацию, мы с командой заметили, что у нас слишком много кадров делают слишком мало работы, что не совсем правильно и раздувает штат. Тогда мы решили всех «пересобрать». Тех, кто подходил нам и хорошо относился к работе, мы оставили, с остальными расстались. Объемы работы увеличились, нужны были вспомогательные инструменты, и таким стали нейросети. Дали их нескольким копирайтерам, они попробовали, кто-то внедрил в работу, кто-то «поплевался» и бросил.

Например, одна из сотрудниц отметила, что так и не научилась выбирать темы для постов с помощью нейронок. ИИ предлагает супербазовые штуки из разряда «Как стать увереннее?», «Что такое простата» и тому подобное. Вроде нормально, но новых идей нет. Если нейросеть просят сделать рерайт, то получается почти тот же самый текст, где изменена пара слов. В психологических каналах она очень любит повторять фразу «Будь увереннее». Иногда нейронка вообще сходит с ума и выдает просто набор слов.

Но все же нейросети, по отзывам моих сотрудников, намного упростили им жизнь. Они автоматизировали многие процессы, теперь на написание постов уходит в среднем семь минут. Нейронки классно подходят для длинных постов, но при этом их проще заставить писать короткие тексты.

Сейчас мы постепенно внедряем ИИ в аналитику таблиц и данных. С массивами нейросеть справляется очень хорошо и делает выводы по ним тоже неплохо.

Также мы потихоньку изучаем рынок. Но пока на горизонте не видим прям «вау» — нейросетей, которые сделают все от начала и до конца за человека.

— Какой главный минус нейросети?

— Я все же надеюсь, что нейросеть как инструмент станет более доступной и более полезной, потому что сейчас много танцев с бубном нужно, чтобы настроить ее, а гарантии того, что она сделает дело нормально, нет.