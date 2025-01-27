«Сигма-бой»: что за песня и почему популярна не только в России

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15 января трек «Сигма-бой» от двух российских несовершеннолетних блогеров Betsy и Марии Янковской попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs (танцевальные/поп-песни). Выше юных исполнительниц разместились только Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие мировые поп-звезды.
Рассказываем, кто такой сигма-бой, почему песня стала так популярна и что на этот счет думает психолог.
Трек «Сигма-бой» выпустили 4 октября 2024 года. Однако настоящую популярность он обрел лишь к середине января текущего года. Трек уже разместился на четвертой строчке в рейтинге 100 лучших клипов в YouTube Music Россия. Удивительно, но у песни «Сигма-бой» нет клипа, видео опубликовано в формате обложки с треком. Впрочем, в TikTok и других социальных сетях уже полно видеороликов от подростков и не только, которые танцуют под «Сигма-боя».
Известно, что сам трек короткий (всего две минуты), с незамысловатым текстом. Но его изюминка — взрывной припев. По тексту лирическая героиня песни обращается к сигма-бою.
Трек юных исполнительниц не объясняет, кто такой сигма-бой. Понятно, что это популярный у сверстниц парень. Однако термин «сигма», «сигма-самец» появился в интернет-пространстве пару лет назад. Простыми словами, это независимый мужчина, который не учитывает общественное мнение, игнорирует правила и обладает лидерскими качествами. Он стремится не доминировать, а выстраивать доверительные отношения. Ярким примером сигмы можно посчитать Бэтмена или Джона Уика.
Исполняют трек Светлана Чертищева (11 лет), известная как певица и блогер Betsy, и Мария Янковская (12 лет), блогер. Написали «Сигма-боя» отец Светланы — композитор Михаил Чертищев и рок-исполнитель Мукка (Серафим Сидорин).
Известно, что Betsy уже несколько лет строит музыкальную карьеру. Именно она исполнила песню «Капибара» (почти 20 млн прослушиваний на Spotify) и «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» (14,6 млн прослушиваний на Spotify).
Песню начали продвигать в собственных социальных сетях сами исполнительницы. Они вырезали припев и сняли под него танец. Позже видеоролик с их танцем завирусился и стал трендом, к которому подключились другие известные российские блогеры и исполнители.
«Сигма-бой» постепенно набирал обороты, ушел в народ, и вот видео под трек уже записывают за рубежом. Правда, движения для танца теперь у всех разные. Кто-то из блогеров под трек даже проводит пранки. А вот на Западе под песню создали свой тренд — проводить под звук большим пальцем по линии челюсти. Это некая отсылка к мему про мьюинг.
За границей «Сигма-бой» обрел популярность благодаря легкому тексту, который легко запомнить иностранцу. Кроме того, в песне много английских слов: бэнкролл, скиттлз, бьюти-бокс.
Отметился «Сигма-бой» и седьмой строчкой в одном из чартов Billboard, обогнав Кэти Перри и Кешу. А все благодаря именно трендам в социальных сетях.
Феномен популярности таких песен, как «Сигма-бой», прост. Детям нравятся ритмичные песни, которые легко ложатся на слух, незамысловаты в словах, под них можно потанцевать без особых навыков.
Сейчас очень много информации, мозг ребенка часто перегружен, поэтому занять его легким мотивом легче, чем размышлять над чем-то важным. Слова песни просты, они понятны практически всем, даже говорящим на английском языке. Девочки, которые поют песню, яркие, собирающие залы, а детям важно создавать себе кумиров, чтобы хотеть на кого-то равняться.
Важно не паниковать, что какая-то песня так сильно вирусится. Родителям нужно уделять должное внимание формированию у детей вкуса, но такие песни тоже важны. С детьми следует разговаривать, рассуждать, почему именно эта песня им нравится, как они понимают эту песню.