Что вы знаете о Южной Корее? Тест от «Стиля жизни»

В последние годы корейская поп-культура уверенно завоевывает популярность по всему миру. Если в 2016 слушать k-pop было чем-то странным и необычным — своего рода субкультурой, то сейчас треки популярных исполнителей и групп занимают верхние строчки мировых чартов. А корейские дорамы в России могут потягаться по количеству поклонников с легендарными турецкими сериалами.

В целом культура Дальнего Востока — Кореи, Китая, Японии — становится все более распространенной и уже не кажется такой экзотической и непонятной. В какой момент это произошло и что именно послужило причиной таких перемен — вопрос неоднозначный. Но как бы там ни было, тренд на азиатскую (и в частности корейскую) культуру — в том числе массовую популярную — отрицать невозможно.

А так ли много вы знаете о Южной Корее? Предлагаем проверить с помощью нашего теста.

Конечно, корейская культура — это не только дорамы, k-pop и еда. Это многовековая история и традиции, которые куда глубже, и охватить их в одном тексте едва ли получится. Тест несет развлекательный характер и не имеет цели кого-либо оскорбить.