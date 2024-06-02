5 неочевидных вещей, которые нужно взять с собой на фестиваль с палатками

Чтобы полностью отвлечься от городской суеты на летнем музыкальном фестивале, важно не только взять с собой хорошее настроение и все самое необходимое, но и захватить неочевидные вещи. Они пригодятся в нестандартных ситуациях. Например, как перетащить вещи от машины до палаточного лагеря? Как не позволить дождю испортить вечерний концерт у костра? Или как объяснить друзьям, какая из многочисленных палаток — ваша?

О необходимости некоторых вещей можно узнать только опытным путем (чаще всего, когда их с собой не оказалось). Перед началом летнего фестивального сезона опытный фестивальщик и директор Тинькофф Sport-Marafon Fest Антон Жилин рассказал о главных мастхэвах.

Складная тележка

Желательно заранее продумать, как вы будете доставлять вещи от машины до места, где будет располагаться палатка. Если у вас с собой не только туристические рюкзаки и бездонные баулы, но много сумок и пакетов, простая складная тележка в прямом смысле облегчит ситуацию и сэкономит время.

Опознавательный знак

В палаточном лагере может быть сложно отыскать свой временный дом среди сотен других. Придумайте собственный опознавательный знак — это могут быть флажки или гирлянды. Но не ограничивайте свой полет фантазии.

Однажды несколько фестивальщиков стали самыми заметными благодаря тому, что в центре круга из их палаток вопреки всякой логике стояла стиральная машина. Зачем они ее привезли (и надо отдать должное — порядочно увезли с собой), никто не знает до сих пор.

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Тент

В любую погоду спасет тент, о котором часто забывают, думая, что палатки будет достаточно. Но сидеть в ней не так комфортно, тем более компанией. Поэтому лучше натянуть тент — он укроет от солнца в ясную погоду и не даст протечь палатке в дождь. И лучше позаботиться об этом заранее: однажды мой коллега одолжил свою просторную палатку ненадежной знакомой, которая вернула ее в неисправном виде. Но выяснилось это уже на месте. Пришлось купить новую, а старая большая палатка как раз служила тентом для маленькой, не давая ей промокнуть в ливень.

Косметика и одежда для фестивальных образов

Чаще всего люди думают о том, как выжить на фестивалях, а стоило бы о том, как за это время прожить маленькую яркую жизнь, не похожую на повседневность. Вспомните Коачеллу: мировую известность фестивалю принесли не столько артисты, сколько образы участников.

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Резиновые сапоги

В городе многие обычно недооценивают резиновые сапоги, но на фестивалях они могут пригодиться даже в хорошую погоду, потому что обычно утром из-за росы трава еще мокрая. Кстати, однажды из-за ливня на Тинькофф Sport Marafon Fest в Калужской области практически закончились все резиновые сапоги, потому что их скупили участники фестиваля. Поэтому любому фестивальщику за городом стоит иметь в рюкзаке такую пару обуви.

Бонус: подумайте, как будете собираться домой после многодневного фестиваля, когда надо поскорее уносить ноги и все вещи. Например, если вы спите на надувном матрасе, то лучше воспользоваться насосом с компрессором, потому что в отличие от ручного, им проще и надувать, и сдувать.