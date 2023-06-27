Список вещей, которые точно пригодятся на отдыхе в теплой стране

Прежде чем погрузиться в безмятежную атмосферу курорта, нужно предусмотреть все мелочи и правильно собрать багаж. Что должно входить в список вещей для отдыха в теплых странах, рассказала бизнес-тренер в области туризма Ирина Чекмасова.

Что нужно учесть при сборах

Чтобы правильно составить список, важно понимать особенности страны.

Климат (сухой или влажный). Например, в теплых странах с сухим климатом меньше стираются ноги, а в условиях повышенной влажности нет смысла пользоваться плотной декоративной косметикой.

Местные цены. Если на Шри-Ланке можно недорого купить вещи на месте, то на Сейшелах цены высокие, поэтому лучше все необходимое взять с собой.

Дальность перелета. Важно учитывать время в пути, чтобы собрать все необходимое в ручную кладь.

Религиозные убеждения и традиции. В некоторых странах понадобится определенный дресс-код

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Что точно пригодится

Более-менее универсальный набор для пляжного отдыха может включать:

пляжное платье или сарафан (для девушек);

льняной, вискозный или сатиновый костюм с брюками или шортами;

майка с открытыми плечами (лучше 2-3 штуки);

тонкий шарф, чтобы при необходимости закрыть плечи от солнца, защититься от сквозняка в машине или повязать на голову при посещении храмов и иных сакральных мест (один или несколько);

тонкая длинная туника, универсальная для города и пляжа (для девушек);

легкая накидка или куртка, если в стране бывают дожди, ветра или холодает к вечеру;

головной убор с полями или с козырьком;

рюкзак;

маленькая сумка через плечо или на пояс;

обувь на выход (сабо или босоножки — для девушек и сандалии или легкие туфли — для мужчин);

обувь для прогулок (кеды, сандалии или летние кроссовки, которые хорошо сидят на ноге);

хлопчатобумажные носки (можно надеть даже под сандалии);

купальник (лучше раздельный и закрытый) или плавки;

солнечные очки;

шлепки на пляж (лучше кожаные или кожзам, так как резиновые могут оставить мозоли);

резиновая обувь для пляжа, если в воде есть камни, кораллы и прочие опасности;

крем для загара;

базовая аптечка с антигистаминными препаратами (даже если у вас никогда не было аллергии), средствами от укачивания, большим запасом лейкопластыря, кремом от укусов насекомых и средствами от расстройства пищеварения (другие препараты нужно выбирать индивидуально);

средства личной гигиены;

зарядка и портативное зарядное устройство.

После соборов еще раз оцените багаж: действительно ли все пригодится или что-то можно оставить? Такая планомерная подготовка поможет собрать все нужное и избавит от неприятных трат в путешествии. Пусть отдых будет в радость!

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