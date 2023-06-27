Список вещей, которые точно пригодятся на отдыхе в теплой стране

Прежде чем погрузиться в безмятежную атмосферу курорта, нужно предусмотреть все мелочи и правильно собрать багаж. Что должно входить в список вещей для отдыха в теплых странах, рассказала бизнес-тренер в области туризма Ирина Чекмасова.
Что нужно учесть при сборах
Чтобы правильно составить список, важно понимать особенности страны.
- Климат (сухой или влажный). Например, в теплых странах с сухим климатом меньше стираются ноги, а в условиях повышенной влажности нет смысла пользоваться плотной декоративной косметикой.
- Местные цены. Если на Шри-Ланке можно недорого купить вещи на месте, то на Сейшелах цены высокие, поэтому лучше все необходимое взять с собой.
- Дальность перелета. Важно учитывать время в пути, чтобы собрать все необходимое в ручную кладь.
- Религиозные убеждения и традиции. В некоторых странах понадобится определенный дресс-код.
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Что точно пригодится
Более-менее универсальный набор для пляжного отдыха может включать:
- пляжное платье или сарафан (для девушек);
- льняной, вискозный или сатиновый костюм с брюками или шортами;
- майка с открытыми плечами (лучше 2-3 штуки);
- тонкий шарф, чтобы при необходимости закрыть плечи от солнца, защититься от сквозняка в машине или повязать на голову при посещении храмов и иных сакральных мест (один или несколько);
- тонкая длинная туника, универсальная для города и пляжа (для девушек);
- легкая накидка или куртка, если в стране бывают дожди, ветра или холодает к вечеру;
- головной убор с полями или с козырьком;
- рюкзак;
- маленькая сумка через плечо или на пояс;
- обувь на выход (сабо или босоножки — для девушек и сандалии или легкие туфли — для мужчин);
- обувь для прогулок (кеды, сандалии или летние кроссовки, которые хорошо сидят на ноге);
- хлопчатобумажные носки (можно надеть даже под сандалии);
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купальник (лучше раздельный и закрытый) или плавки;
- солнечные очки;
- шлепки на пляж (лучше кожаные или кожзам, так как резиновые могут оставить мозоли);
- резиновая обувь для пляжа, если в воде есть камни, кораллы и прочие опасности;
- крем для загара;
- базовая аптечка с антигистаминными препаратами (даже если у вас никогда не было аллергии), средствами от укачивания, большим запасом лейкопластыря, кремом от укусов насекомых и средствами от расстройства пищеварения (другие препараты нужно выбирать индивидуально);
- средства личной гигиены;
- зарядка и портативное зарядное устройство.
После соборов еще раз оцените багаж: действительно ли все пригодится или что-то можно оставить? Такая планомерная подготовка поможет собрать все нужное и избавит от неприятных трат в путешествии. Пусть отдых будет в радость!
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