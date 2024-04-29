Что взять в поход: список самых необходимых вещей

Любое путешествие начинается с планирования списка вещей, которые нужно взять с собой. Поскольку при пешем походе вещи придется нести на себе, важно отобрать только самое нужное, без чего никак не обойтись. Исходить нужно из времени года, длительности похода, особенностей местности, удаленности от цивилизации и, конечно, от целей маршрута. Рюкзак на пикник в лесу будет сильно отличаться от рюкзака охотника за красивыми кадрами.

Советами о том, как правильно собраться в поход, поделились организатор путешествий Валентина Колобова и опытный турист Александр Барков.

Как собраться в однодневный поход

Если вы планируете маршрут без ночевки, то прежде всего стоит позаботиться о том, чтобы время, проведенное на свежем воздухе, прошло максимально комфортно. И чтобы усталость не мешала наслаждаться моментом. Вне зависимости от того, куда вы отправляетесь, вам понадобятся:

Рюкзак.

Для коротких походов необязательно покупать профессиональное снаряжение. Подойдет самый обычный рюкзак, если он прочный и легкий. В крайнем случае можно обойтись даже сумкой-шоппером.

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Туристическое сидение (известное также как пенелопа, пенка, пендель, хоба, поппер, точка, подпятник, пятка и т.д).

Это непромокаемый мини-коврик, который позволяет сидеть на траве, стволе поваленного дерева и даже на земле без риска простыть и испачкаться.

Перекус и питье.

Еда должна быть калорийной, и брать ее надо с расчетом на взлет аппетита. То есть лучше, если это будет не бутылочка с кефиром, а хотя бы бутерброды.

Утолять жажду лучше всего водой, а не соком или газировкой. Если поход запланировал в прохладную погоду, есть смысл взять с собой термос с чаем или горячей водой.

Аптечка.

В пути может случиться все что угодно. Предусмотреть все ситуации не получится, но можно захватить таблетки, которые помогут при большинстве внештатных ситуаций, а также обеззараживающие и перевязочные средства на случай падений. Из лекарств можно взять обезболивающие (на случай неожиданной головной или зубной боли), средство от расстройства желудка и антигистаминные препараты (на случай нападения жалящих насекомых или встречи со змеей).

Переносное зарядное устройство для телефона.

Если берете с собой фотоаппарат, захватите запасные батарейки.

Дождевик.

Идти на природу в непромокаемом плаще гораздо удобнее, чем под зонтиком. При необходимости можно также взять непромокаемый чехол для рюкзака.

Фото swissmediavision/istockphoto

Перчатки.

Они нужны, если путь пролегает по скалистой местности или если вы планируете собирать ветки для костра.

Запасные носки.

Если вы отправляетесь в мокрый лес или собираетесь плавать в реке, возьмите с собой еще и одежду, чтобы переодеться.

Как собраться в поход на три дня

Если ваш маршрут будет пролегать по лесу или на воде, взять с собой нужно примерно одинаковые вещи. Для них уже понадобится большой походный рюкзак. В него нужно сложить довольно много.

Принадлежности для отдыха и сна

Обычно это палатка (не купольная), полиуретановый коврик, чтобы сидеть и спать на нем, и среднетеплый спальный мешок. Опционально можно взять с собой еще и туристическое сидение. Стоит также подумать о гермоупаковках для спальника, вещей и продуктов.

Принадлежности для приготовления еды

При выборе еды нужно учитывать свои потребности и способности. Кому-то достаточно кипятка, чтобы развести лапшу быстрого приготовления, а кто-то готов тратить время и силы на традиционные перловку с тушенкой. Помимо самой еды, потребуются:

комплект посуды (тарелка, кружка, ложка);

швейцарский нож;

бутылка с водой;

охотничьи спички (они дольше горят и их можно разжечь, если они сырые) и зажигалка;

примус либо газовая плитка с парой баллонов газа (можно еще взять кусок негорючей ткани — защищать плитку от ветра).

Фото sankai/istockphoto

Аптечка и косметичка

Понадобятся туалетная бумага, кусок мыла, зубная паста и щетка (пасту можно взять в мини-упаковке), носовые платки. Также могут пригодиться гигиеническая губная помада, крем для рук и швейный набор (ножницы, нитки, иголки, булавки). Конечно, они могут и не потребоваться, но лучше, чтобы они были с собой.

В аптечку можно положить те же лекарства, что и для однодневного похода, но лучше брать их с запасом. Кроме того, в аптечке могут быть витамины и средства от комаров и клещей.

Одежда

Нужно взять с собой сменное нижнее белье, по 2-3 пары шерстяных и хлопчатобумажных носков, шапку и запасной комплект одежды. Она должна учитывать смену погоды. Например, если вы одеты тепло, сменную одежду лучше взять более легкую и наоборот. Для сна желательно взять спортивный косттюм или термобелье. Также понадобится дождевик.

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В долгом походе нужны:

фонарь;

бумажная карта местности и компас (бывает, они пригождаются даже в Подмосковье);

гермоупаковка для документов и сами документы;

кнопочный телефон, который не теряет заряд в выключенном состоянии долгое время.

наличные деньги.

Если берете фотоаппарат, не забудьте запасные аккумуляторы и гермоупаковку для фотоаппарата.

Как собраться в поход в горы

В целом, список такой же, как и для равнинного похода. То есть без палатки и примуса в любом случае не обойтись. В горном походе потребуется специальное снаряжение. Также здесь повышенные требования к одежде.

Итого в рюкзак добавятся:

ледоруб или горные палки;

альпинистские кошки;

очки от солнца;

панама от солнца;

перчатки (1-2 пары);

костюм ветрозащитный дышащий и капроновый влагозащитный (от дождя);

шерстяные брюки и теплый свитер, теплая безрукавка;

горные ботинки;

фонарики на ноги от снега (гамаши);

галоши или кеды полиуретановые;

трекинговые носки.

Если в походе участвуют несколько человек, вещи, которые нужны всем, то есть палатка, еда и принадлежности для розжига распределяются между всеми участниками.