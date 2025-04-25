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День дочери в России: когда отмечается, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:45

3 мин.

День дочери: когда отмечается в России, история и традиции праздника

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Семья
Фото svetikd, iStock
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В России праздник впервые отмечался в 2017 году.

День дочери — это неофициальный праздник, посвященный дочерям и их отношениям с родителями. В странах мира он имеет отличающиеся даты и носит разный статус.

Когда отмечается День дочери в 2025 году

Ежегодно День дочери в России отмечается 25 апреля. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.

В Индии день дочери празднуют в четвертое воскресенье сентября (в 2025-м — это 28 сентября). В США и других англоязычных странах праздник называется National Daughters Day (Национальный день дочерей), его отмечают 25 сентября. В Японии есть подобный день — праздник девочек или праздник кукол — с фиксированной датой 3 марта.

При этом во всем мире признан другой близкий по идее праздник — Международный день девочек. В 2011 году Организация объединенных наций установила его дату на 11 октября.

Отец с маленькой дочерью танцуют
Фото evgenyatamanenko, iStock

История праздника День дочери

Есть как минимум две версии возникновения праздника. Первая — связана с производителем поздравительных открыток из Индии. С их помощью решили обратить внимание общества на проблему гендерного неравенства: согласно устойчивым патриархальным установкам, рождение дочери считалось обременительным из-за необходимости копить на приданое и отсутствия права наследства. В рамках этой инициативы в начале 1990-х годов были выпущены первые открытки, адресованные девочкам. В содержание входили вдохновляющие послания, призывы верить в себя, мечтать и стремиться к достижению своих целей.

Другая — связывает зарождение праздника с концом XX века в США. 22 апреля 1993 года в Америке был учрежден день под названием «Возьмем своих дочерей на работу». Дата также не имела официального статуса, но быстро стала популярной благодаря СМИ, а позднее — соцсетям.

При этом сложно сказать точно, когда в России стали отмечать День дочери. Есть версия, что этот праздник получил распространение не ранее 2017 года.

Традиции праздника День дочери

Зачастую День дочери отмечается в кругу семьи за одним столом, а иногда посещением развлекательных мероприятия, чтобы провести этот день вместе с ребенком.

Также в этот день проводят социальные акции, которые нацелены на осведомленность общества по вопросам гендерного равенства. Для желающих устраивают встречи, где обсуждают вопросы самооценки, прав девочек и их роли в обществе.

Семья увлекается искусством
Фото StefaNikolic, iStock

Что подарить на День дочери

Предлагаем вам несколько идей подарков дочери в честь этого праздника. Но помните, каждый из подарков необязательно привязан к возрасту.

До 7 лет:

  • игрушки (куклы, мячи, пирамидки);

  • книги;

  • одежда с любимыми персонажами;

  • творческие наборы (раскраски, пазлы, «юный доктор», «юный биолог», конструктор);

  • воздушный змей.

С 8 до 13 лет:

  • спортивные товары;

  • настольные игры;

  • поход в развлекательное место (кино, аквапарк, зоопарк);

  • муравьиная ферма;

С 14 до 18 лет:

  • электроника (телефон, ноутбук, умная колонка, наушники);

  • косметика;

  • модная одежда;

  • аксессуары (наручные часы, очки, кошелек).

  • фотосессия;

  • книга любимого писателя или жанра;

  • ювелирные украшения (серьги, браслет, кулон).

Отец с дочерью
Фото Tempura, iStock

С 18 и старше:

  • сертификат на массаж или СПА процедуры;

  • билет на интересующее мероприятие;

  • предмет декора дома;

  • курсы по интересам;

  • подписка на сервисы;

  • плед;

  • парфюм;

  • ортопедическая подушка;

  • путешествие.

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