День фотографа: история праздника и когда отмечают

Профессия фотографа считается престижной и высокооплачиваемой. Люди, выбирающие ее своим призванием, могут работать в разных сферах — от журналистики до криминалистики.

Профессиональный фотограф владеет специальной техникой и навыками обращения с ней. Также важно уметь работать со светом и в графическом дизайнере, чтобы обрабатывать снимки. При этом, чтобы стать фотографом, не совсем обязательно иметь высшее образование. Талантам достаточно пройти курсы и мастер-классы.

В России все чаще отмечают профессиональный праздник — День фотографа. Празднуют его как специалисты, так и любители.

Когда отмечают День фотографа

В России День фотографа ежегодно отмечается 12 июля. В 2024 году праздник выпадает на пятницу. Однако в РФ он не имеет официального статуса, поэтому не является выходным.

В эту дату почитается святая Вероника, она считается покровительницей фотографов и фотографии. По старинной легенде женщина слилась с морем и следовала за Иисусом Христом в момент его Крестного пути на Голгофу. Именно она отпаивала и вытирала кровь с его лица куском ткани. По преданию после этого на лоскутке отпечаталось лицо Спасителя.

Чтить память святой Вероники предложил папа римский Лев VIII, когда зародилась мода рисовать портреты. Спустя столетия была выбрана конкретная дата — 12 июля. Именно в этот день в 1854 году родился американский предприниматель Джордж Истман. Бизнесмен основал компанию Eastman Kodak, которая покорила весь мир.

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История Дня фотографа

Профессия фотографа начала массово распространяться сразу же, как только появились камеры. Сперва это были камеры-обскуры. С помощью такого аппарата можно было получить оптическое изображение объекта.

В начале 20-х годов XIX века фотография начала приобретать привычный нам образ благодаря Жозефу Ньепсу. Именно он придумал, как зафиксировать кадр механическим способом. В 1826 году французский изобретатель сделал первое фото в истории человечества. Оно называется «Вид из окна». Чтобы его создать, он потратил около восьми часов непрерывной съемки. Сам снимок получился смазанным.

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В 1837 году француз Луи Дагера также проводил опыты с фотографированием. Он делал снимки на металлической пластине, а картинку закреплял с помощью обыкновенной соли. Его первая работа под названием «Вид на бульвар дю Тампль» была представлена в 1838 году.

Ключевым мастером в развитии такого сложного дела, как создание фото, считается английский химик Уильям Генри Фокс Тальбот. Изобретатель придумал, как копировать один и тот же кадр в неограниченном количестве.

Время шло, но процесс создания фотографии продолжал быть долгим. Пока за дело не взялись независимые исследователи Фредерик Скотт Арчер, Роберт Бинэм и Гюставом Легре. Специалисты значительно сократили время получения снимков, благодаря чему фотографирование стало массово распространяться по миру.

В 1881 году открылась компания по производству пленки и фотоаппаратов Kodak. Со временем цветные снимки вытеснили черно-белые.

Первой опубликованной в России фотографией в цвете стал портрет писателя Льва Толстого в периодическом издании «Записки Русского Технического Общества». Это было в 1908 году.

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Традиции Дня фотографа

Праздник отмечается во всем мире. В России в День фотографа обходятся без массовых гуляний, но все чаще организовываются различные выставки, мастер-классы и конкурсы. Российские специалисты отмечают свой профессиональный праздник в узком кругу единомышленников.