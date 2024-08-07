По результатам онлайн-опроса, проведенного международным институтом маркетинговых исследований GfK, Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. На первой строчке расположился Китай, также в тройку вошла Испания. Более 59% граждан РФ читают «ежедневно или почти каждый день» либо раз в неделю. Для многих чтение — основное хобби.

Выбор литературы в магазинах большой — от нон-фикшен до детективов. Но также люди берут книги в библиотеках, что выгоднее с финансовой точки зрения. Кроме того, много лет актуальны электронные и аудиокниги, это позволяет брать с собой в путешествие или поездки неограниченное количество произведений. Так как читателей в мире большое количество, был придуман праздник, который их всех объединяет, — День книголюбов.

Когда отмечают День книголюбов

Всемирный день книголюбов ежегодно во всем мире отмечается 9 августа. В 2024 году праздник выпал на пятницу.

Не стоит путать День книголюбов и День читателя, который отмечается 30 ноября. Отличие в том, что во втором случае поздравляют любителей читать не только книги, но и газеты, журналы, научную литературу.

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История праздника

Первыми отмечать День книголюбов начали американцы. В США ввели традицию праздновать Book Lovers Day каждый год. Зачастую национальный праздник становится международным из-за популярности занятия за пределами одной страны. Так получилось и с этой датой. Поклонники литературы из разных концов света оценили такую идею и присоединились к празднованию.

История книги

На Руси первые книги начали производить в X веке, и были они рукописными, поэтому стоили очень дорого. Печатные издания появились в Германии в XV веке. Иоганн Гутенберг начал использовать типографский станок с металлическими подвижными литерами для печати. Так литература стала доступнее, но все равно покупать ее могли далеко не все по двум причинам: цена и ограниченный тираж.

В 1800-х годах изобрели паровые печатные машины, которые позволяли печатать более 1000 листов в час. В конце XIX века появились монотипные и линотипные прессы, стало возможным ставить на них до 6000 знаков. В Европе уже к середине XX века производство книг превысило 200 тысяч экземпляров.

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В современном мире при изготовлении книг используются разные технологии. Среди них офсетная печать, литография и цифровая печать. Также сегодня популярны такие виды, как электронная книга (содержит информацию обычной книги, но представленную в цифровом формате) и аудиокнига (запись текста произведения, которая озвучена человеком или нейросетью).

Традиции праздника

Во Всемирный день книголюбов в специализированных магазинах и издательствах проводятся выставки, ярмарки, презентации книг и распродажи. В библиотеках организуют тематические праздники, поэтические вечера и познавательные программы для детей. Книжные клубы устраивают обсуждения разных произведений или просмотры экранизаций книг.

Фото ljubaphoto/istockphoto.com

Кто отмечает День книголюбов

День книголюбов отмечают не только писатели, литераторы, издатели и работники книжных магазинов, типографий и библиотек. Поздравляют и обычных читателей — тех, для кого книга создается.

В этот день можно дарить подарки всем книголюбам: книги, закладки, абонементы в специализированные магазины.