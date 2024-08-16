Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
День малинового варенья: дата празднования и история праздника — традиции
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

2 мин.

День малинового варенья: дата, история и традиции праздника

Ксения Богданова
Автор
Малиновое варенье и ложка
Фото istockphoto.com/Liudmyla Yaremenko
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Малина ценилась во все времена за яркий вкус и полезные качества. Ее не только ели как лакомство, но и использовали как лекарство против простуд и для повышения иммунитета.

Международный день арбуза 2024: дата, история и&nbsp;традиции праздника. День арбуза: дата, история и традиции праздника

Варенье из малины — классическая сладость к чаю. И этому лакомству посвящен целый праздник. Рассказываем об истории и традициях Дня малинового варенья.

Когда отмечают День малинового варенья

День малинового варенья отмечают ежегодно 16 августа.

Фото istockphoto.com/alvarez

История Дня малинового варенья

Малина почиталась еще у наших предков. Она символизировала красоту и плодородие земли. В середине августа было принято ходить за малиной всей деревней, это время считалось идеальным для заготовок на зиму. На Руси верили, что собранные в августе ягоды обладают особой целебной силой. Именнно поэтому в середине этого месяца отмечался Малинник — день почитания этой ягоды.

Со временем праздник преобразовался. Он стал днем не просто малины, а малинового варенья.

Как празднуют День малинового варенья

Этот праздник имеет немало традиций. 16 августа проводятся различные ярмарки и фестивали, на которых можно поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях. Некоторые кафе добавляют в меню блюда, в основе которых малиновое варенье.

Но самый популярный способ отметить этот день — это провести его в кругу семьи. Вместе с родными можно устроить чаепитие с вкусным малиновым вареньем.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Интересные факты о малине

  • В России есть еще один праздник, связанный с малиной, — это День пирожков с малиновым вареньем. Он отмечается 19 июля.

  • На Руси считалось, что кусты малины защищают от сглазов, а также от грызунов.

  • В мире выращивается более 600 сортов малины. Ягоды могут быть не только красными, но и желтыми, золотистыми, белыми, пурпурными и черными.

  • Малина очень богата витаминами и микроэлементами. В ней содержатся витамины C, B, B2, B6, E, никотиновая кислота, а также минералы — железо, цинк, магний, калий и фосфор.

Черешня: польза и&nbsp;вред для здоровья. Черешня: польза и вред для организма
Увлечения
0
Новости холдинга
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже