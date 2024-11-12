День матери в России в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Мама — главный человек в жизни каждого. Быть матерью — это тяжелый труд и большая ответственность, но вместе с тем и несоизмеримое счастье. Женщинам, имеющих детей или ожидающим их появления, посвящен отдельный праздник — День матери. Рассказываем, как и когда этот праздник отмечают в России.

Когда отмечается День матери в 2024 году

В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2024 году это 24-е число.

Международный День матери не отмечается. Во многих странах праздник всех мам проходит в разных числах мая.

История Дня матери в России

Впервые День матери отметили еще до революции: в 1915 году. Но это событие не стало постоянным. В период существования СССР праздников, посвященного мамам, не было. Хотя рождение и усыновление детей всячески поощрялось. Например, в годы Великой Отечественной войны появились государственные награды для матерей: почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».

Праздник День матери установлен Указом Президента России в 1998 году, в этом же году его впервые отметили. До массового распространения интернета об этом празднике мало кто слышал — широко отмечать его начали только с конца нулевых.

Фото Harbucks

Как отмечают День матери

Ко Дню матери в школах и детских садах проводятся конкурсы детских рисунков, рассказов и стихов о мамах. На городском уровне проходят праздничные концерты и развлекательные мероприятия для всей семьи. В том числе конкурсы, где женщины демонстрируют свои навыки: кулинарные битвы, спортивные состязания, выставки рукоделия и так далее. В официальной части мероприятий в этот день вручаются государственные награды и премии многодетным матерям и женщинам, занимающимся благотворительностью. Также проводятся благотворительные мероприятия для детей из детских домов — тех, кто лишен материнской любви.

Поздравлять с Днем матери можно как молодых женщин, воспитывающих детей, так и женщин, дети которых давно выросли, а также беременных. Женщины разных поколений (например, бабушка и внучка, тетя и племянница, сестры) могут поздравлять друг друга. Но подарки принято получать либо от мужчин (мужей), либо от детей.

Поздравить с Днем матери можно не только подарком, но и цветами или открытками. Многие волонтерские организации раздают открытки бесплатно, чтобы любой желающий мог поздравить свою мать.

В России для Дня матери есть официальный символ: цветок незабудки. Считается, что именно незабудка передает такие качества матерей, как преданность и безграничная любовь. Дарить можно как живые незабудки, так и сделанные из бумаги, нарисованные и так далее. Впрочем, не ограничиваются и любые другие цветы.

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