День молодежи в 2024 году: история праздника и его традиции

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День молодежи — это национальный праздник молодых людей, который ежегодно празднуется по всей России. Впервые его отметили в 1958 году: с тех пор традиция практически не прерывалась.
Рассказали, как встречали День молодежи раньше и как проводят праздник сейчас.
Раньше дата празднования Дня молодежи была фиксированной. Праздник отмечали 27 июня. Но в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о переносе праздничной даты. Теперь День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. В 2024 году праздник выпадает на 29 июня.
В России к молодежи причисляют людей от 14 до 30 лет. Всего в стране к этой категории граждан можно отнести более 33 миллионов человек.
А классификация ООН дает иное определение молодежи — юноши и девушки до 24 лет. В мире сегодня их живет примерно 1,8 миллиарда.
День молодежи отмечается со времен Советского Союза. Его учредили указом «Об установлении Дня советской молодежи», который был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Праздновать решили в последнее воскресенье июня, ведь в это время сданы все экзамены и закончен учебный год. Однако основная цель праздника была не развлекательной, а идеологической.
В этот день в городах всего СССР проходили собрания и съезды активистов, устраивались соревнования, фестивали и конкурсы среди молодежи фабрик и заводов. А вечером после спортивных состязаний парни и девушки отправлялись в городские парки на танцы.
После распада Советского Союза праздник остался. Ему выделили фиксированную дату — 27 июня. При этом развлекательные мероприятия переносились на ближайшие выходные, если дата торжества приходилась на будний день.
Современный День молодежи немного напоминает праздник прошлого. Правда, теперь никто не устраивает комсомольских слетов и не ставит спортивных рекордов.
Нынешняя молодежь предпочитает косплей-фестивали, квесты, конкурсы талантов, научные форумы. Особое внимание уделяется социальной составляющей. Устраиваются благотворительные ярмарки, а вырученные средства направляются в детские дома и больницы.
К празднику также приурочены разные акции в кинотеатрах, театрах, музеях. Во всех городах России проходят торжественные концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд. В некоторых регионах страны праздник завершается грандиозным салютом.
Конечно, День молодежи празднуется не только в России. Во многих странах мира есть Международный день молодежи, принятый ООН. Отмечается торжество 12 августа. Каждый год выбирается тематика праздника, связанная с вызовами, с которыми сталкивается молодое поколение.
Также существует неофициальный праздник — Всемирный день молодежи (10 ноября). Его учредили в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Лондоне. Именно эта организация придумала Международный фестиваль молодежи и студентов, который регулярно проводится в разных городах мира. Например, в 2017 году форум прошел в Сочи. В мероприятии приняло участие более 25 тысяч человек из 60 стран.