День московского транспорта: когда отмечается и история праздника

Столица России славится разнообразием и современностью транспорта. При наличии метро, трамвая, троллейбуса, автобуса и машин в последние годы был введен в эксплуатацию ряд новых видов транспорта. Среди них электробусы, монорельс, аэроэкспресс, поезда МЦД и МЦК, скоростные трамваи.

В Москве более 170 тысяч человек являются сотрудниками транспортного комплекса. Они обеспечивают безопасное и комфортное перемещение жителей и гостей столицы. А также следят за исправностью средств передвижения. Каждый день на общественном транспорте совершается более 15 миллионов поездок. Благодаря популярности этого направления было принято решение учредить День московского транспорта. Рассказали все об этом празднике.

Когда отмечается День московского транспорта

День московского транспорта принято отмечать во вторую субботу июля. В 2024 году праздник выпал на субботу, 13 июля. Важно отметить, что он не считается официальным выходным для жителей города. Если ваш график работы не относится к системе 5/2, то этот день не будет нерабочим.

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Кто отмечает День московского транспорта

День московского транспорта считается профессиональным праздником работников метро и наземного транспорта. Также поздравления принимают железнодорожники, таксисты, операторы каршеринга и велопроката и даже сотрудники ГИБДД (ГАИ).

История Дня московского транспорта

Дата празднования была выбрана не случайно. Первым общественным транспортом в Москве была конка (конно-железная городская дорога, — прим. ред.). Первый маршрут она совершила 7 июля 1872 года. Именно к этой дате и приурочен праздник.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры активно развивалось вместе с городом. Сегодня Москва входит в число самых удобных мегаполисов для перемещения на общественном транспорте. Поэтому в 2017 году депутаты Госдумы поддержали предложение мэра столицы Сергея Собянина утвердить новый праздник — День московского транспорта. Впервые его отпраздновали 8 июля 2017 года.

Его цель — поддержать трудовые коллективы, которые работают в этой сфере, и поднять престиж транспортных профессий.

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Ранее среди сотрудников транспортного цеха отмечались корпоративные праздники. Среди них День московского троллейбуса, автобуса и трамвая. Они были популярны среди работников. Поэтому приняли решение их объединить и установить единый День московского транспорта.

В праздничную дату появляется возможность узнать «внутренний мир» городского транспорта, его прошлое, настоящее и будущее.

Программа празднования в 2024 году

13 и 14 июля состоятся различные мероприятия в честь Дня московского транспорта.

Парад ретротранспорта

Ежегодный парад ретротранспорта пройдет от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара в субботу, 13 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени. В колонне будут представлены 15 старинных трамваев и автомобилей. Шествие сопроводит Академический хор метро. В 2024 году московский трамвай отмечает 125-летие.

Фестиваль «Ретрорейс»

В воскресенье, 14 июля, состоится фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах.

В этом году зрителям представят модели транспорта конца XIX века. Также будет организована авторалль «На семи холмах», которая пройдет по самым красивым районам столицы. Гостей фестиваля ждут тематические мастер-классы, лекции, ярмарка и экскурсии. Начало в 10.00.

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Тематические выставки

13 и 14 июля для посещения будут открыты автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена и ситуационный центр ЦОДД. Организаторы предлагают посетить познавательные экскурсии.

Праздничные площадки в парках Москвы

Различные выставки, мастер-классы, зоны анимации по безопасности дорожного движения и развлекательные программы пройдут в крупных парках Москвы. Мероприятия проведут парк Горького, «Сокольники», «Красная Пресня» и ВДНХ. Гостей будут ждать с 12.00.