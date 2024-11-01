Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году

Население России много раз боролось с захватчиками единым фронтом, без оглядки на социальное неравенство или культурные отличия. В память об одном из таких событий был установлен праздник — День народного единства. Рассказываем, в чем суть этой памятной даты и как ее отмечают.

Когда отмечается День народного единства

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Это государственный праздник. Поэтому 4 ноября официально установлено как нерабочий праздничный день. В этом году День народного единства выпал на понедельник, так что рабочая неделя будет сокращенной.

Как отдыхаем в ноябре 2024 года

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября. Затем последуют два выходных дня — 3 и 4 ноября, воскресенье и понедельник. Суббота станет сокращенным рабочим днем.

Выходной день с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2025-го.

Фото Global Look Press

История праздника

День народного единства — день воинской славы России. Он отмечается с 2005 года в память о событиях Смутного времени.

С 1609 года в России хозяйничали польские интервенты из разных группировок. В Калуге они поддерживали самозванца Лжедмитрия Второго, в Смоленске — короля Сигизмунда Третьего, а в Москве — польского королевича Владислава. Жители территорий, не покорившихся интервентам, начали объединяться, чтобы положить конец засилью поляков. Костяк сопротивления составили посадские люди (городские ремесленники) и крестьяне из Нижнего Новгорода. Возглавлял их земский староста Кузьма Минин. Позже народное ополчение поддержали солдаты, духовенство и городская знать. Также для похода в Москву наняли профессиональных военных. Возглавить это войско согласился князь Дмитрий Пожарский, который уже успел проявить себя как настоящий патриот. Деньги на оплату ратников собирали все жители города, независимо от сословий.

4 ноября 1612-го (по старому стилю 22 октября) народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов под руководством польско-литовского короля Сигизмунда III. Изгнание считается завершением долгого периода Смутного времени. После чего Земский собор избрал нового царя — Михаила Федоровича Романова, который в 1613 году утвердил новый праздник — День очищения Москвы от польских интервентов.

С 1649-го по указу царя Алексея Михайловича праздник стал церковно-государственным. Однако в СССР День очищения Москвы от польских интервентов перестали отмечать. В советские годы была другая важная ноябрьская дата — 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции).

В 2004-м Межрелигиозный совет России выступил с предложением вернуть празднование 4 ноября и переименовать его в День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Так праздник стал официальным выходным днем. А вот 7 ноября получило только статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.

Фото Global Look Press

Традиции праздника

Много столетий Русская православная церковь отмечала 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Считается, что ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского именно с образом Божией Матери освободило Москву от поляков. В этот день проводились богослужения и крестные ходы. По традиции представители царской семьи участвовали в церковных обрядах.

В Российской империи праздник помимо религиозного статуса носил и государственный. Поэтому на главных площадях города устраивались военные парады.

Сегодня в День народного единства в парках городов и культурных центрах организовываются бесплатные мероприятия для детей и взрослых. Это концерты, театральные представления, спортивные мероприятия, шествия и благотворительные акции.

Главными местами празднования становятся Москва и Нижний Новгород. В этих городах на площадях в центре установлены памятники Минину и Пожарскому, к которым люди возлагают цветы.

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