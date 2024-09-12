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День парикмахера 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:00

2 мин.

День парикмахера: дата, история и традиции праздника

День парикмахера отметят в России 13 сентября
Парикмахер делает укладку
Фото istockphoto.com/Javi Sanz
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В 2024 году праздник отметят в пятницу, 13 сентября.

Цирюльники — одна из старинных профессий. Сегодня их называют парикмахерами, стилистами по волосам. Много столетий данная специальность не теряет своей актуальности, мастера остаются востребованными.

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Когда отмечается День парикмахера в 2024 году

День парикмахера большинство стилистов по волосам отмечают 13 сентября. Однако некоторые мастера празднуют его на день позже — 14 сентября. Оба варианта являются верными, так как в России нет установленной даты этого профессионального праздника. Почему были выбраны именно эти — неизвестно.

Во всем мире Международный день парикмахера отмечают в другой день — 25 апреля.

Барбер
Фото istockphoto.com/DjelicS

История профессии парикмахер

Первые цирюльники появились еще в Древнем Египте. Правда, тогда в задачи таких мастеров входило изготовление париков. Их окрашивали хной или басмой, делали кудри с помощью нагретых на огне металлических прутьев.

Первые салоны появились в Древней Греции. Парикмахерские были доступны только для знатных дам. В моде тогда были окрашивание волос травяными отварами и завивка. Сложные женские прически появились в Средние века. На протяжении всего XVIII века в тренде были высокие напудренные прически.

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Кардинальные изменения в парикмахерском деле произошли в конце XIX века. Тогда по всему миру начали открываться профессиональные школы, в которых выдавались дипломы и сертификаты.

В 1907 году химик из Франции Эжен Шуэллер изобрел первую в мире синтетическую краску для окрашивания волос.

Стрижка волос
Фото istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Традиции праздника День парикмахера

В День парикмахера проводятся различные конкурсы, мастер-классы и семинары. Также стилисты по волосам получают символические подарки от коллег, близких и клиентов.

В этот день салоны устраивают корпоративы. Для клиентов проводят акции и делают скидки. По доброй традиции выпускные в школах парикмахерского искусства планируют именно на 13 сентября.

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