День парикмахера: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 13:00
Цирюльники — одна из старинных профессий. Сегодня их называют парикмахерами, стилистами по волосам. Много столетий данная специальность не теряет своей актуальности, мастера остаются востребованными.
День парикмахера большинство стилистов по волосам отмечают 13 сентября. Однако некоторые мастера празднуют его на день позже — 14 сентября. Оба варианта являются верными, так как в России нет установленной даты этого профессионального праздника. Почему были выбраны именно эти — неизвестно.
Во всем мире Международный день парикмахера отмечают в другой день — 25 апреля.
Первые цирюльники появились еще в Древнем Египте. Правда, тогда в задачи таких мастеров входило изготовление париков. Их окрашивали хной или басмой, делали кудри с помощью нагретых на огне металлических прутьев.
Первые салоны появились в Древней Греции. Парикмахерские были доступны только для знатных дам. В моде тогда были окрашивание волос травяными отварами и завивка. Сложные женские прически появились в Средние века. На протяжении всего XVIII века в тренде были высокие напудренные прически.
Кардинальные изменения в парикмахерском деле произошли в конце XIX века. Тогда по всему миру начали открываться профессиональные школы, в которых выдавались дипломы и сертификаты.
В 1907 году химик из Франции Эжен Шуэллер изобрел первую в мире синтетическую краску для окрашивания волос.
В День парикмахера проводятся различные конкурсы, мастер-классы и семинары. Также стилисты по волосам получают символические подарки от коллег, близких и клиентов.
В этот день салоны устраивают корпоративы. Для клиентов проводят акции и делают скидки. По доброй традиции выпускные в школах парикмахерского искусства планируют именно на 13 сентября.