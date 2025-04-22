День перца: когда отмечается, история и традиции праздника

Горошинка черного перца однажды стала платой за целое здание.

Перец — это общее название для растений и их плодов, относящихся к разным ботаническим родам, но объединенных из-за вкуса, аромата и использования в кулинарии. Существует несколько основных видов перца: стручковый (халапеньо, кайенский, чили, болгарский) и черный.

Перец используется в кулинарии по всему миру. Его добавляют в супы, соусы, мясные и рыбные блюда, салаты, закуски, маринады и заправки.

Острые сорта, например чили, применяются в мексиканской, индийской, тайской, корейской и других кухнях мира для придания блюдам жгучести. Сладкий болгарский перец используют в овощных рагу, фаршированных блюдах, запеканках и салатах. Черный перец — одна из самых распространенных специй, его добавляют почти во все блюда: от яичницы до супов и жареного мяса. Душистый перец применяется в маринадах, колбасах, бульонах и соусах, особенно в восточноевропейской кухне.

Перец также используется в приготовлении консервов, кетчупов, паст и приправ. В некоторых культурах его применяют даже в десертах и напитках для пикантности.

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Когда отмечается День перца в 2025 году

День перца ежегодно отмечается 23 апреля. В 2025 году праздник выпадает на среду.

История праздника

История возникновения праздника относится к 1816 году, когда члены местной масонской ложи в городе Сент-Джордж на Бермудских островах заключили необычную сделку. Масоны арендовали здание, которое было необходимо для их собраний, но вместо традиционной арендной платы предложили владельцам символическую сумму — одну горошину черного перца. Это странное и необычное соглашение было не только практическим шагом, но и стало важным символом для масонов.

Перец в тот период был ценным и дорогим товаром, который завозился из южных французских и голландских колоний в очень ограниченном количестве, чтобы поддержать высокие цены на продукт. Колонисты даже сжигали излишки урожая, чтобы пряность не стала общедоступной. Эта сделка приобрела особое значение, символизируя изобретательность, ловкость и устойчивость масонского братства. Со временем случай стал известен как День перца — праздник, который в память о той сделке стал отмечаться в Сент-Джордже, а позже распространился по всему миру.

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Традиции праздника День перца

На Бермудах в День перца местные жители в торжественной обстановке обыгрывают события 1816 года. Также в этот день проходят яркие гулянья, главным угощением которых является традиционная острая похлебка с куриными потрохами. Ее готовят на основе насыщенного куриного бульона, молока, заправки из растительного масла с красным перцем и горошин черного перца.

В остальном мире на праздник готовят блюда с перцем чили, устраивают дегустации острых соусов и даже проводят конкурсы на поедание самых жгучих перцев. В ресторанах и кафе можно встретить специальные меню с блюдами, приготовленными с использованием экзотических сортов перцев, например хабанеро или карибский перец.