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Психолог — специалист по психологии, изучающий поведение человека в различных ситуациях. Также он помогает побороть страхи и комплексы, повысить самооценку и достичь гармонии в жизни. По данным правительства России, сейчас в стране более 7 миллионов человек работает в этой сфере.
На данный момент в мире насчитывается около 63 отраслей психологии: общая, детская, перинатальная, судебная, психосоматика, когнитивная и другие.
День психолога — молодой праздник. Несмотря на то что его отмечают с 2000 года, официальный статус он получил только в 2023-м.
Ежегодно специалисты в области психологии отмечают свой профессиональный праздник 22 ноября. Указ о назначении был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В 2024 году дата выпадает на пятницу.
Не стоит путать этот праздник со Всемирным днем психического здоровья, который отмечается 10 октября.
Дата празднования 22 ноября была выбрана неслучайно. В этот день в 1994 году состоялся первый съезд Российского психологического общества в Москве. С предложением учредить День психолога выступил МГУ. Их поддержали федеральные органы исполнительной власти.
«Психология» в переводе с греческого означает «душа» и «слово». Первая психологическая лаборатория была открыта в Германии в 1879 году. В научном центре заведовал Вильгельм Вундт, который занимался анализом собственных мыслей, то есть самонаблюдением. В конце XIX века Зигмунд Фрейд разработал метод психоанализа, с помощью которого лечил неврозы. Учения австрийца распространились по всему миру.
В России психология была связана с церковью. В 1796 году священник Иван Кондорский написал книгу «Наука о душе». Хотя официально основателем российской психологии считается Иван Сеченов. В 1863 году ученый опубликовал работу «Рефлексы головного мозга», в которой он объясняет связь психологических и физических процессов в человеческом организме.
В 1885-м в Российской империи было собрано первое объединение специалистов, изучающих психологию, — Московское психологическое общество под руководством Матвея Троицкого. В 1912 году открылся институт психологии в Москве. Но уже в СССР психологию запретили, послабления начались только в 1960-е. Тогда активно начали выпускать специализированные периодические издания.
В 1990-м интерес у россиян к психологии начал возрастать, была создана система профессионального образования. В 1994 году состоялся первый съезд Российского психологического общества в Москве, куда съехались все специалисты страны. Сегодня профессия психолога — одна из востребованных.
По традиции 22 ноября организовываются профессиональные семинары, конференции и лекции у психологов. Также проходят корпоративы, банкеты и праздничные концерты.
Министерство науки и высшего образования РФ устраивает тематические мероприятия среди подведомственных вузов. В учебных заведениях проходят практикумы, научно-практические занятия и мастер-классы.