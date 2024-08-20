День рождения Чебурашки: когда отмечается и история персонажа

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Любимый детский персонаж Чебурашка не теряет своей актуальности уже много лет. Про него снимали мультфильмы и фильмы, создавали компьютерные игры, его отправляли в космос, размещали на поздравительных открытках и даже назначали символом олимпийского движения России. Его день рождения отметило не одно поколение детей из разных уголков нашей страны.
Ежегодно день рождения Чебурашки отмечается 20 августа. В 2024 году мультипликационному персонажу исполнится 58 лет.
Литературного персонажа придумал автор детских книг Эдуард Успенский в 1966 году. Несколько десятилетий праздник в честь героя мультфильма отмечали в последнюю субботу или воскресенье августа.
Однако писатель поднял свои архивы и раскрыл точную дату, когда он придумал Чебурашку. Это было 20 августа. В 2005 году было принято решение праздновать день рождения зверька из ящика с апельсинами именно в такую дату.
Чебурашка — один из главных персонажей сказки Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». В предисловии к книге написано, что это детская бракованная игрушка, которая выглядела как странный зверь — «не то медвежонок, не то заяц с большими ушами».
По сюжету его случайно транспортировали из некой тропической страны в коробке с апельсинами. Зверька обнаружил директор магазина, который и прозвал его Чебурашкой.
Имя детский автор придумал сам. Однажды Успенский был в гостях и услышал, как младшая дочь его друга ходила по квартире в шубе, которая была ей велика. Девочка заваливалась то на один, то на другой бок, из-за чего постоянно падала. В этот момент ее отец произнес фразу: «Ой, опять чебурахнулась!» Писателю очень понравилось это слово, которое в словаре Даля имеет значение — «упасть» или «грохнуться». А так как Чебурашка после долгой поездки постоянно падал, ему и дали такое имя.
Свою внешность персонаж приобрел в 1969 году, когда вышел первый мультипликационный фильм о крокодиле Гене и его друзьях. Образ создал художник Леонид Шварцман. В книжках он выглядел по-другому: имел пушистый хвост, тонкие длинные лапы и желтые глаза.
В 2016 году игрушка в виде Чебурашки летала в космос. Акция была приурочена к 80-летию студии «Союзмультфильм». Чебурашка совершил космический полет с Байконура 7 июля. На МКС он провел несколько недель, после чего успешно вернулся на студию.
В России есть несколько памятников, посвященных ушастому персонажу. Они установлены в Раменском, Егорьевске, Хабаровске, Чебоксарах, Ялте.
С 2000 по 2010 год Чебурашка являлся символом олимпийской сборной России и был талисманом наших атлетов. На Олимпиаде в Афинах-2004 эта игрушка появилась в руках российских спортсменов. Тогда мультипликационный персонаж был выполнен в традиционных коричневых цветах. Потом талисман менял свой окрас: был то синим, то красным, то белым. Зачастую на трибунах болельщики облачаются в костюмы Чебурашки. Так было и на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, традиция продолжилась и на чемпионате мира по футболу-2018 в России.
В 2023 году вышел семейный фильм о Чебурашке Дмитрия Дьяченко. Картина не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского, а просто использует персонажей. Лента стала самой кассовой в истории российского кинопроката.
В этот день проводятся различные благотворительные акции для детей-сирот. Чебурашка давно стал их символом, ведь по сюжету известной сказки у него нет родителей, однако он смог найти близких друзей, которые становятся для него семьей.
В парках крупных городов проходят праздники и фестивали, на которых звучат песни из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья», проводятся конкурсы, мастер-классы и лекции для детей. Устраиваются просмотры мультфильмов и чтение сказок о главном герое дня.