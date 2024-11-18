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Дед Мороз — трудолюбивый и добрый волшебник, у которого пик загруженности выпадает на зимние месяцы. Разгар работы начинается в день, когда у сказочного персонажа день рождения. Рассказываем, когда Дед Мороз отмечает день рождения, можно ли его поздравить и какие традиции связаны с этим днем.
День рождения Деда Мороза — 18 ноября. С этого дня в большинстве регионов России обычно окончательно устанавливается минусовая погода, а выпавший снег уже не тает. В Великом Устюге, одной из резиденций Деда Мороза, ударяют сильные морозы.
День рождения Деда Мороза стали «официально» праздновать в 2005 году, когда волшебник обосновался в Великом Устюге. Но история праздника имеет более давние корни.
Дело в том, что Дед Мороз, как и Санта-Клаус, напрямую связаны с христианским Николаем-Чудотворцем. В православии 6 декабря (по старому стилю) отмечается день памяти святого. Николай Чудотворец на Руси почитался почти наравне со Спасителем и Богородицей, поэтому праздник в честь него отмечался широко. В этот день готовили угощение для всей деревни, катались с горок, приходили в гости и дарили друг другу подарки. Но провести все эти торжества старались за одну-две недели до самого события, то есть в ноябре, чтобы не нарушать Рождественский пост излишним весельем, а также употреблением алкоголя и недозволенной пищи.
Этот праздник связывали с наступлением зимы: выпадением постоянного снега и замерзанием водоемов, так же как и день рождения «светского» Деда Мороза.
Этот праздник знаменует начало предновогодней суеты. В этот день по всей стране начинает работать почта Деда Мороза, зажигается первая елка, а сам волшебник готовится к путешествию на новогоднем поезде, на котором ему предстоит объехать половину России.
В резиденции в Великом Устюге на день рождения собираются гости. В программе празднования — игры, концерты и праздничный фейерверк. Также в этот день можно поздравить Деда Мороза. Сделать это можно не лично, а открыткой: их принимают по почтовому адресу в Великом Устюге и по электронной почте.
Зимние фольклорные персонажи, как правило, были злыми: замораживали путников, били фруктовые деревья и так далее. Поэтому с приходом зимы их старались задобрить угощением. Отсюда традиция новогодних застолий.
Образ Деда Мороза сформировался в России 1880-х годах, объединив персонажа из сказок Мороза Ивановича и святого Николая. Окончательно его облик сложился в СССР после 1935 года.
Санта-Клаус празднует день рождения 6 декабря, хотя церковный праздник, отмечаемый в этот день, посвящен смерти святого Николая.
Неизвестно, сколько Деду Морозу лет и был ли он вообще маленьким. Но в советские годы на новогодних елках появлялся мальчик Новый год. По замыслу он сменял Деда Мороза, олицетворяющего старый год.
По гороскопу Дед Мороз — Скорпион.
Дед Мороз уже далеко не молод, но ведет здоровый и активный образ жизни: спит в прохладной спальне, катается на лыжах, танцует и много путешествует.