День рождения волейбола: дата, история и традиции праздника

Как выяснилось, в России День волейбола отмечается дважды.

Популярность волейбола не имеет социальных рамок и международных границ. Это по праву один из самых зрелищных и массовых видов спорта.

История происхождения праздника

День рождения волейбола, отмечаемый 9 февраля, имеет американские корни. В далеком 1895 году в городке Холиока (штат Массачусетс, США) была придумана игра в мяч, в которой смешались элементы гандбола, баскетбола, тенниса и даже бейсбола. Именно ее мы сейчас и называем волейболом. Хотя поначалу игра получила название «минтонет», а в волейбол (дословно «летающий мяч») ее переименовал профессор Альфред Хальстед.

Создателем же игры стал Уильям Морган — руководитель физподготовки Молодежной христианской организации (YMCA). Уже спустя год после появления игра была представлена на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде.

Смысл новой игры состоял в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой, не давая ему упасть, «поднимая» его ударами рук. Поначалу количество участников не ограничивалось. Но уже в 1897 году были утверждены правила волейбола и включены в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан.

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В 1900 году волейбол стал распространяться по всему миру. В начале 20-х годов он появился и в Советском Союзе. Первый чемпионат мира среди мужчин состоялся в 1949 году, а среди женщин — спустя пять лет. Очень скоро эта игра обрела массовую популярность, превратившись со временем в профессиональный вид спорта олимпийского масштаба.

Когда и как празднуют день рождения волейбола

Международный день волейбола, как уже упоминалось ранее, отмечают 9 февраля. Но в России есть свой национальный День рождения волейбола. Его отмечают 28 июля. Именно в этот день в 1923 году на Мясницкой улице официально состоялся матч команд Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии — с судьями, зрителями и по всем правилам.

Волейбол не просто прижился на русской земле, но и стал одним из самых популярных видов спорта. На протяжении многих лет советские и российские команды регулярно отмечались успехами на международном уровне.

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В этом году намечено празднование столетия волейбола в России. Поэтому большинство турниров по классическому и пляжному волейболу, а также волейболу на снегу будут стилизованы под юбилей. Непосредственно 28 июля в Санкт-Петербурге состоятся решающие матчи чемпионата России по пляжному волейболу.

День волейбола 9 февраля отмечают все причастные к этому виду спорта по всему миру: профессиональные волейболисты, любители и, конечно, болельщики. Лучший вариант празднования — провести небольшой дружеский матч. Можно также посетить мероприятия, связанные с этим видом спорта. Как такового регламента празднования у Дня волейбола 9 февраля в России пока нет. Возможно, он появится после июльского юбилея.

В каких странах празднуется День волейбола

Международный день волейбола празднуют не только в России и Штатах. Но именно на родине волейбола в городе Холиок в этот день увековечивают имена лучших спортсменов из разных стран. До 1998 года такой чести удостаивались только американцы.

9 февраля День волейбола отмечают по всему миру — в Бразилии, Италии, Китае, Японии и многих других странах.

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Известные волейболисты

Лучшим волейболистом на сегодняшний день Международной федерацией волейбола признан 62-летний американец Карч Кирай. Сейчас он строит довольно успешную карьеру тренера, возглавляя женскую сборную США, с которой в 2020 году одержал победу на Олимпийских играх. Среди его личных достижений две золотые медали в классическом волейболе и одна в пляжном, а также три победы на Олимпийских играх. Карч Кирай — почетный член Зала славы UCLA, Волейбольного зала славы и Олимпийского зала славы США. Периодически он примеряет и амплуа комментатора.

Из молодого поколения волейболистов стоит отметить 32-летнего кубинца Леонардо Лейва, побившего рекорд результативности с 59 очками в матче между южнокорейским клубом «Самсунг Файр Блюфэнгс» и японским «Сакаи Блэйзерс». Кстати, рекордсмен «отметился» и карьерой в России — в 2012 году выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. В настоящее время Леонардо Лейв играет в корейской команде.

Женщины тоже не оставляют волейбол без рекордов. К примеру, болгарская титулованная спортсменка Элица Василева набрала в матче национального чемпионата 57 очков. С 2021 года выступает за московское «Динамо».

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Похожие праздники

В России волейбол действительно популярен, поэтому праздников, связанных с ним, много для разных возрастов.

Ежегодно на Воробьевых горах проходит Всероссийский фестиваль волейбола на снегу «SPARROW HILLS». У мероприятия даже предусмотрен призовой фонд. Соревнования проводятся в три этапа. Участвуют мужские и женские команды. Для зрителей организовывают активности: световое сопровождение, интерактивные фотозоны, розыгрыши призов. На трибунах устанавливают подогрев и фуд-корт.

Развивают и детский спорт. Так, в Одинцове каждый год проводится Фестиваль волейбола Московской области, организуемый Православной гимназией святителя Василия Великого. В нем участвует свыше 30 школьных команд, а само мероприятие поддерживают и медийные персоны.