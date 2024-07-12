Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
День рыбака: дата, история и традиции праздника — идеи подарков
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

4 мин.

День рыбака: дата, история и традиции праздника

День рыбака отметят в России 14 июля
Рыбаки
Фото BraunS/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рыболовство — не только интересное времяпровождение, но и промышленная отрасль в России. У нашей страны одна из самых больших морских акваторий в мире: берега омываются 15 морями и тремя океанами, также природа богата реками и водоемами. Поэтому среди россиян так популярен этот вид досуга или деятельности, а также праздник — День рыбака.

Когда отмечается День рыбака

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. В 2024 году праздник выпал на 14 июля.

Многие путают его со Всемирным днем рыболовства, который празднуется 27 июня. Но это два разных события. Второй вариант предложили отмечать итальянцы, чтобы напомнить о важности регулирования рыболовства. Так они выражают признательность за работу рыбаков и их бережное отношение к природным ресурсам.

Фото Liudmila Chernetska/iStock

История праздника

Впервые в России этот праздник отметили в 1964 году среди жителей Мурманска, где рыбная промышленность — ключевая отрасль внутренней экономики. Районная администрация обратилась к Президиуму Верховного Совета СССР с предложением учредить День рыбака как всесоюзный праздник. С 1965 года во второе воскресенье июля во всем СССР этот праздник начали отмечать.

В этот день мурманчане отмечают годовщину выхода в рейс первого промыслового траулера «Зубатка», к данному событию и был приурочен праздник. Также есть еще две причины выбора этой даты. Первая — самые благоприятные погодные условия для рыбалки в большинстве регионов России. Вторая — это период окончание запрета на ловлю рыб из-за нереста.

Кто отмечает День рыбака

С этим праздником принято поздравлять не только любителей рыбалки, но и работников рыбной промышленности, инспекций, сотрудников и учащихся рыбохозяйственных заведений. Среди них предприниматели, инспекторы, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, весь экипаж рыболовецких судов, пограничники, которые охраняют территориальные воды России.

Фото piola666/iStock

Традиции праздника

Сотрудники рыбной промышленности устраивают корпоративы. Также происходит награждение лучших сотрудников грамотами. Некоторые работники дарят друг другу подарки, связанные с ловлей рыбы.

В городах, где есть рыболовные предприятия, проводятся экскурсии и лекции. Желающих знакомят с разными профессиями и рассказывают о подводном мире.

Семьи, в которых есть рыбаки или работники этой сферы, устраивают различные соревнования у водоемов. Например, у кого больше улов. Рыбопромышленные регионы проводят состязания рыбацких бригад.

Также в этот день принято подавать русскую уху.

Что дарят на День рыбака

На День рыбака принято дарить подарки, связанные с добычей рыбы.

Идеи подарков:

  • спиннинг

  • рыболовная сумка из водонепроницаемой ткани

  • набор блесен и воблеров

  • рыболовецкие снасти (катушки, лески, грузила и крючки)

  • счетчик лески

  • рыболовные плоскогубцы

  • сигнализатор поклевки

  • светодиодная насадка на поплавок

  • вейдерсы

  • костюм для рыбалки

  • рыбацкая жилетка

  • эхолот

  • солнцезащитные очки, устраняющие солнечные блики на воде

  • электрическая рыбочистка

  • коптильня

  • бур для зимней рыбалки

  • палатка для рыбалки зимой

  • надувная лодка

Фото eclipse_images/iStock

Когда нельзя ловить рыбу

Министерство сельского хозяйства ежегодно для каждого региона РФ устанавливает нерестовый запрет. Как правило, период выпадает на весну или середину лета. Также в постановлении указываются разрешенные виды орудия лова. За нарушение правил предусмотрена административная (штраф от 500 до 300 тысяч рублей) и уголовная ответственность (тюремное заключение сроком до трех лет с взысканием до 1 миллиона рублей).

Также с 1 января 2020 года на территории всей страны вне зависимости от периода действует запрет на любительскую добычу рыбы сетями, при помощи химии или взрывчатки.

Профессиональные праздники на&nbsp;год: календарь профессиональных праздников 2024. Календарь профессиональных праздников на 2024 год
Развлечения
1
0
Новости холдинга
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО