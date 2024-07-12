День рыбака: дата, история и традиции праздника

Рыболовство — не только интересное времяпровождение, но и промышленная отрасль в России. У нашей страны одна из самых больших морских акваторий в мире: берега омываются 15 морями и тремя океанами, также природа богата реками и водоемами. Поэтому среди россиян так популярен этот вид досуга или деятельности, а также праздник — День рыбака.

Когда отмечается День рыбака

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. В 2024 году праздник выпал на 14 июля.

Многие путают его со Всемирным днем рыболовства, который празднуется 27 июня. Но это два разных события. Второй вариант предложили отмечать итальянцы, чтобы напомнить о важности регулирования рыболовства. Так они выражают признательность за работу рыбаков и их бережное отношение к природным ресурсам.

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История праздника

Впервые в России этот праздник отметили в 1964 году среди жителей Мурманска, где рыбная промышленность — ключевая отрасль внутренней экономики. Районная администрация обратилась к Президиуму Верховного Совета СССР с предложением учредить День рыбака как всесоюзный праздник. С 1965 года во второе воскресенье июля во всем СССР этот праздник начали отмечать.

В этот день мурманчане отмечают годовщину выхода в рейс первого промыслового траулера «Зубатка», к данному событию и был приурочен праздник. Также есть еще две причины выбора этой даты. Первая — самые благоприятные погодные условия для рыбалки в большинстве регионов России. Вторая — это период окончание запрета на ловлю рыб из-за нереста.

Кто отмечает День рыбака

С этим праздником принято поздравлять не только любителей рыбалки, но и работников рыбной промышленности, инспекций, сотрудников и учащихся рыбохозяйственных заведений. Среди них предприниматели, инспекторы, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, весь экипаж рыболовецких судов, пограничники, которые охраняют территориальные воды России.

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Традиции праздника

Сотрудники рыбной промышленности устраивают корпоративы. Также происходит награждение лучших сотрудников грамотами. Некоторые работники дарят друг другу подарки, связанные с ловлей рыбы.

В городах, где есть рыболовные предприятия, проводятся экскурсии и лекции. Желающих знакомят с разными профессиями и рассказывают о подводном мире.

Семьи, в которых есть рыбаки или работники этой сферы, устраивают различные соревнования у водоемов. Например, у кого больше улов. Рыбопромышленные регионы проводят состязания рыбацких бригад.

Также в этот день принято подавать русскую уху.

Что дарят на День рыбака

На День рыбака принято дарить подарки, связанные с добычей рыбы.

Идеи подарков:

спиннинг

рыболовная сумка из водонепроницаемой ткани

набор блесен и воблеров

рыболовецкие снасти (катушки, лески, грузила и крючки)

счетчик лески

рыболовные плоскогубцы

сигнализатор поклевки

светодиодная насадка на поплавок

вейдерсы

костюм для рыбалки

рыбацкая жилетка

эхолот

солнцезащитные очки, устраняющие солнечные блики на воде

электрическая рыбочистка

коптильня

бур для зимней рыбалки

палатка для рыбалки зимой

надувная лодка

Фото eclipse_images/iStock

Когда нельзя ловить рыбу

Министерство сельского хозяйства ежегодно для каждого региона РФ устанавливает нерестовый запрет. Как правило, период выпадает на весну или середину лета. Также в постановлении указываются разрешенные виды орудия лова. За нарушение правил предусмотрена административная (штраф от 500 до 300 тысяч рублей) и уголовная ответственность (тюремное заключение сроком до трех лет с взысканием до 1 миллиона рублей).

Также с 1 января 2020 года на территории всей страны вне зависимости от периода действует запрет на любительскую добычу рыбы сетями, при помощи химии или взрывчатки.