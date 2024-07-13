День смородины: когда отмечается и традиции праздника

Россия — мировой лидер по выращиванию такой летней ягоды, как смородина. Впервые ее начали сажать на Руси еще в IX веке в садах монастырей. Данные кустарники относятся к роду растений семейства крыжовниковые. Как правило, они произрастают в лесных зонах, у берегов водоемов, в подлеске влажных смешанных лесов и пойменных лугах.

Сегодня популярны черная, красная и белая смородина. Хотя известно об около 200 разных видов. Из них делают варенье, желе, компоты и вино, а также используют как натуральный краситель, добавляют в десерты и соусы. Ягода славится своим богатым химическим составом. В плодах и листьях много витаминов С, А, Е, Р, B1, B2, B5, B6.

Кустарник не растет только в Австралии и Антарктиде. На остальных континентах он очень популярен, поэтому в его честь придумали праздник, который отмечают во всем мире.

Когда отмечается День смородины

День смородины принято отмечать 14 июля. Однако кто установил эту дату и по какой причине, неизвестно. Этот праздник не является выходным, так как не имеет официального статуса. В 2024 году он выпал на воскресенье.

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История Дня смородины

Родиной смородины называют Центральную Азию и Европу. Нет официальных источников, которые подтверждают эту информацию, но многие эксперты сходятся во мнении, что распространять кустарник по миру начали французские садоводы. Именно заморские купцы завезли саженцы в средневековую Русь.

Название ягоды происходит от слова «смородить», которое на Руси означало «источать запах». Действительно не только плоды, но и листья обладают насыщенным ароматом. Однако в нашей стране она много лет была известна как монастырская ягода, так как кустарники произрастали рядом с церквями.

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Традиции Дня смородины

Данный праздник отмечают только садоводы и дачники. Среди них проводят конкурсы и соревнования. Например, по скоростному поеданию ягоды. Также 14 июля в некоторых регионах страны организовываются фестивали, где огородники делятся своими секретами выращивания и хвастаются своим урожаем.