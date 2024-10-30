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День тренера 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:30

2 мин.

День тренера — 2024: дата, история и традиции праздника

30 октября отмечается День тренера
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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В 2024 году праздник выпадает на среду.

Тренер — это специалист, помогающий поднимать уровень и добиваться высоких результатов, способствует формированию характера и выработки дисциплины у спортсмена, выстраивает процесс подготовки юных и больших звезд, команд.

Это тяжелая, сложная и ответственная работа. В честь специалистов учредили профессиональный праздник, чтобы подчеркнуть важность вклада тренеров в развитие спорта, физической культуры, личности человека.

Тренер по баскетболу с детьми
Фото zamrznutitonovi, iStock

Когда отмечается День тренера

День тренера ежегодно отмечается 30 октября. В 2024-м дата выпадает на среду. Так как праздник не имеет официального статуса, день не считается выходным.

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История праздника

День тренера в России отмечают уже более 20 лет. Предложение утвердить для наставников профессиональный праздник поступило в 1999 году. СССР и Россия имеют большое количество выдающихся тренеров, которые принесли стране значимые победы на крупных международных турнирах.

Цель праздника — признание заслуг специалистов, которые открывают детям мир спорта и помогают профессиональным спортсменам добиться высоких результатов и побед в карьере.

Фото ti-ja, iStock

Традиции праздника

В День тренера принято поздравлять наставников с профессиональным праздником. Специалистам дарят подарки.

По доброй традиции в этот день вручаются дипломы и почетные грамоты, присваиваются официальные звания тренерам.

Как правило, в спортивных секциях и школах устраивают корпоративы, чаепития. В секциях для детей организуются концерты и выступления, мастер-классы и встречи с именитыми специалистами.

На телевидении включают в программу передач документальные ленты, биографические фильмы о великих тренерах.

Фото Drazen Zigic, iStock

Кто отмечает день тренера

Поздравления с Днем тренера принимают не только известные специалисты, которые возглавляют клубы и работают с профессиональными спортсменами. Также этот праздник отмечают наставники детско-юношеских спортивных школ и секций, фитнес-тренеры и инструкторы.

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