В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного

Рассказали все о празднике День защитника Отечества.

Когда отмечается День защитника Отечества?

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье. Так как это выходной день, дополнительного нерабочего дня не будет. По постановлению Правительства РФ его перенесли на 8 мая 2025-го.

Фото Global Look Press

История праздника

День защитника Отечества берет свои истоки с 28 января 1918 года, когда Совет народных комиссаров выпустил декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Через год было принято решение отметить годовщину. Правда, тогда празднование совместили с Днем красного подарка, который отмечался 17 февраля.

В этот день традиционно собирали средства для обеспечения Красной армии. Но в 1919-м этот День красного подарка выпал на понедельник, поэтому празднование перенесли с рабочего дня на выходной — воскресенье, 23 февраля. Тогда провели первый военный парад на Дворцовой площади в Ленинграде.

Некоторые ошибочно считают, что 23 февраля 1918-го Красная армия разбила под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков. На самом деле в тот день бои там не проходили.

После празднования образования Красной армии 23 февраля 1919 года несколько лет о годовщине не вспоминали. Ввести традицию решили в 1922-м. Она соблюдается по сей день.

Большой праздник был в честь пятилетия образования Красной армии. По этому случаю заседание ВЦИК перенесли в Большой театр. На 10-летие состоялось открытие Центрального дома Красной армии и одноименного музея в Москве.

Популяризировали праздник в период Великой Отечественной войны. Например, в 1942 году в московском Музее революции начала работать выставка «Героический путь Красной армии». Через год в Центральном доме Красной армии открылась экспозиция «Красная армия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

В 1946 году праздник получил новое название — День Советской армии и Военно-морского флота. Оно просуществовало до распада СССР. Привычный нам День защитника Отечества в России начали отмечать только в 1995-м. Правда, тогда это был обычный рабочий день. Официальным выходным 23 февраля стало с 2002 года.

Фото Global Look Press

Традиции праздника

23 февраля проводятся различные торжественные мероприятия, такие как военный парад техники, концерты, митинги, тематические акции и возложения цветов. Самые крупные торжества проходят на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Также в этот день вручаются государственные награды ветеранам боевых действий. Вечером традиционно запускают праздничный салют.

В школах девочки дарят символические подарки мальчикам, рисуют открытки, устраивают концерты, конкурсы чтецов и проводят спортивные состязания. В офисах женщины поздравляют своих коллег-мужчин: дарят подарки и устраивают чаепитие.

Кого поздравлять с Днем защитника Отечества?

Изначально с праздником поздравляли исключительно военных. Дело в том, что в Советской армии служили в основном только мужчины. Со временем число женщин в армии увеличивалось, они тоже принимали поздравления.

Однако в современном мире 23 февраля ассоциируется у всех с мужским днем. Сегодня в День защитника Отечества поздравляют не только тех, кто служил или участвовал в боевых действиях, но и остальных мужчин.

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Что дарить на День защитника Отечества?

На самом деле единого стандарта для подарков нет, и вариантов для презента много. Самые популярные варианты: сувениры (кружки, фигурки солдат и танков, футболки, фляги), носки и пена для бритья, снасти для рыбалки, наборы строительных инструментов.

Молодые девушки дарят современные гаджеты: смарт-часы, трекеры, умные колонки, пауэрбанки. Отличной идеей станет покупка спортивного инвентаря или предметов гардероба. Самые смелые варианты — полет за штурвалом самолета, конструкторы и лего военной техники.

Также можно купить подарки, связанные с профессиональной деятельностью. Это книги, литография с изображением военной техники, шахматы военной тематики и другое.