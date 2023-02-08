День зимних видов спорта в России-2023 - дата, история и традиции праздника

Рассказываем, как появился этот праздник, когда и как он проводится сейчас.

В 2023 году праздник зимних видов спорта в нашей стране станет еще больше по масштабу, дольше по времени и гораздо зрелищнее.

История возникновения праздника

7 февраля 2014 года в Сочи загорелся олимпийский огонь. На международной арене те зимние Игры были признаны одними из самых зрелищных за всю историю соревнований. Это время навсегда останется в памяти и сердцах россиян. Сборная России тогда собрала 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Спустя год, 7 февраля 2015-го, правительством России и Олимпийским комитетом был учрежден День зимних видов спорта, который затем стали отмечать ежегодно в первые выходные февраля.

Когда отмечается День зимних видов спорта в 2023 году

День зимних видов спорта — первый в череде национальных праздников массового спорта и здорового образа жизни, который проводится в рамках программы «Олимпийская страна».

В этом году временные рамки мероприятия значительно расширились. Дело в том, что Олимпийский комитет России принял решение позволить регионам самостоятельно определять даты и сроки Дней зимних видов спорта в зависимости от погодных и прочих условий.

Празднования продлятся с 4 февраля по 5 марта по всей территории страны.

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Зимние виды спорта

Среди наиболее популярных в России зимних видов спорта:

хоккей;

фигурное катание;

лыжные гонки;

сноуборд;

горные лыжи;

прыжки на лыжах с трамплина и прочие.

Мероприятия в День зимних видов спорта

В 77 регионах пройдут различные спортивные мероприятия на свежем воздухе: состоятся любительские соревнования и турниры, известные олимпийцы проведут мастер-классы. В пяти субъектах День зимних видов спорта будет совмещен с первенствами России.

Теперь это не только способ популяризации спорта, но и прекрасный вариант активного отдыха с семьей и друзьями. Одно из самых известных мероприятий, которое пройдет в этот день, — «Лыжня России», самая крупная по размерам и количеству участников. На эту лыжную гонку собираются любители зимних видов спорта со всей страны, и быть профессионалом необязательно.

Также особый акцент делается на развитии детского спорта. Поэтому в каждом учебном заведении намечены те или иные активности.

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В каких странах празднуют День зимних видов спорта

День зимних видов спорта отмечается также на международном уровне, то есть практически в каждой стране, где есть снег или горнолыжные курорты. Другое название этого праздника весьма символично — Всемирный день снега/World Snow Day.

Начиная с 2012 года Всемирный день снега проходит традиционно в одно из воскресений января (в этом году — 15-го числа). Идея его создания принадлежит Международной федерации лыжного спорта (FIS). Цель мероприятия несильно отличается от российского аналога — приобщить как можно больше людей к активному зимнему отдыху и здоровому образу жизни, а также горнолыжному туризму.

Количество стран — участников Дня снега ежегодно растет. Если в 2012 году это было чуть более 20 стран, то к 2020 году Всемирный день снега праздновали в 45 странах, среди них Швейцария, Финляндия, Норвегия, Германия, США, Канада и другие. Сейчас эту идею помимо традиционно «снежных» стран поддерживают даже Индия, Пакистан и Австралия.

В праздновании Дня снега уже по сложившейся традиции приняли участие и российские горнолыжные курорты, такие как Роза Хутор, Красная Поляна, Поляна 960, «Такман», «Игора» и прочие.

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Практически каждый из зимних видов спорта имеет свой отдельный день для торжества. Например: