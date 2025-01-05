6 интересных детских книг для новогодних каникул

Новогодние каникулы — отличное время для того, чтобы взрослые и дети могли провести время вместе. Помимо посещения городской елки и прогулок по лесу можно вспомнить о таком виде досуга, как совместное чтение. Предлагаем подборку интересных книг, которые можно прочитать детям или дать для самостоятельного чтения.

Джанни Родари, «Путешествие «Голубой стрелы»»

Сказка о приключениях игрушечного поезда и его пассажиров. События происходят в ночь перед Новым годом. Куклы, солдатики, индейцы и другие игрушки встречают детей, родители которых не накопили денег на рождественские подарки.

Фото Обложка книги Джанни Родари, «Путешествие «Голубой стрелы»

Книжка подойдет детям дошкольного и младшего школьного возраста. С ее помощью можно объяснить, что святочные чудеса — это не только волшебство и что самый дорогой подарок не купишь за деньги.

Евгений Пермяк, «Два брата»

Дед Мороз, который разносит подарки, — не единственный зимний волшебник. У него есть злой старший брат. Он замораживает зверей и птиц, неосторожно забравшихся в его владения. Именно к старшему из Морозов попадает младший сын лесника, выгнанный из дома братом. Ему тоже предстоит стать ледяной статуей. Но мальчик не намерен сдаваться.

Фото Обложка книги Евгений Пермяк, «Два брата»

Книга подходит для детей младшего возраста.

Сакариас Топелиус, «Зимняя сказка»

Писателям из северных стран лучше всего удается передавать зимнее настроение. Сказка Топелиуса о том, как добрые дела, совершенные от чистого сердца, всегда вознаграждаются. Волшебные сосны Подопринебо и Зацепитучу исполняют желания брата и сестры Сильвестра и Сильвиии. Даже после того, как ветер валит деревья, чудеса не заканчиваются.

Фото Обложка книги Сакариас Топелиус, «Зимняя сказка»

Книга подходит детям младшего возраста.

Астрид Линдгрен, «Теленок на Рождество»

История начинается с описания приготовлений к Рождеству мальчка Юхана и его мамы. Торжество омрачается тем, что умерла единственная принадлежащая семье корова. Юхан в отчаянии. Мальчику кажется, что Бог несправедлив, однако вскоре начинают происходить настоящие чудеса.

Фото Обложка книги Астрид Линдгрен, «Теленок на Рождество»

Книга, как и положено святочным историям, заканчивается хорошо. Читать ее лучше детям 10-12 лет.

Мэри Мэйпс Додж, «Серебряные коньки»

Действие романа происходит Голландии накануне праздника святого Николаса. Брат и сестра Ханс и Гретель мечтаю выиграть соревнование по катанию на льду. Но деньги, скопленные на новые коньки, Ханс тратит на лечение отца. Этот поступок приводит к череде последствий — радостных и почти чудесных.

Фото Обложка книги Мэри Мэйпс Додж, «Серебряные коньки»

Роман написан в 1865 году, но не теряет актуальности. В 2020 году его в очередной раз экранизировали. Подходит книга для детей разных возрастов, больше всего — для 10-14 лет.

Анне Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

В этой книге речь идет не только о Рождестве, но и о буднях одной норвежской семьи. В основе истории — теплые отношения членов семьи друг к другу, дружба с соседями и добрые дела, совершаемые детьми и взрослыми. Все это создает уютную атмосферу.

Фото Обложка книги Анне Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

Книга подходит для детей всех возрастов, а также для взрослых.