Чем заняться на фестивале «Дикая Мята» — 2024: программа мероприятия

С 14 по 16 июня в Тульской области (Алексинский район, поселок Бунырево) пройдет крупнейший музыкальный фестиваль в России — «Дикая Мята». На три дня территория мероприятия превратится в целый городок с шестью сценами, фудкортом, детским садом, палаточными лагерями и гостиницей, ярмарками и спортивными площадками. Сегодня рассказываем, чем заняться на фестивале (спойлер: из развлечений будет не только музыка!).

Где пройдет фестиваль «Дикая Мята»

Фестивальный городок расположился в живописном месте в Тульской области, которое находится всего в 130 км от МКАДа — в поселке Бунырево.

Добраться удобнее всего на машине. На территории фестиваля будет парковка. Чтобы избежать пробок и заторов, организаторы рекомендуют гостям приезжать в пятницу 14 июня к 10:00. Добраться также можно на автобусах, курсирующих от метро «Лесопарковая», или на электричке до станции Тарусская, от которой будут ходить трансферы до фестиваля.

Где жить на «Дикой Мяте»

«Дикая Мята» — очень комфортный open-air. Здесь проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с питьевой водой и душевые, точки с кипятком, станции для подзарядки гаджетов. На фестивале работает палаточная гостиница, а во всех палаточных лагерях (их в этом году четыре) освещенные улицы, душевые и санузлы. Также будет доступен пункт проката, где можно арендовать палатку и другие вещи, необходимые для проживания.

Фото Фестиваль «Дикая Мята»

Что интересного будет на фестивале «Дикая Мята»

Музыка

Лайн-ап (заявленный список исполнителей. — Прим. ред.) в этом году впечатляет жанровым разнообразием. Гвоздь программы всего фестиваля — грандиозный стадионный гала-концерт The Hatters: Big Show. На концерте группа сыграет свои самые известные хиты и впервые исполнит несколько новых треков!

В 2024 году «Дикую Мяту» впервые посетит Вячеслав Бутусов с программой «40 лет Nautilus Pompilius». Зрителей ждут любимые хиты культовой рок-группы, которая навсегда осталась в сердцах нескольких поколений россиян.

Фото Фестиваль «Дикая Мята»

Еще один хэдлайнер — независимый исполнитель ZOLOTO. За короткое время он стал настоящей иконой инди-сцены, его треки моментально становятся популярными. На «Дикой Мяте» он исполнит «Грустно на афтепати», «Улицы ждали», «Останемся здесь» и другие свои хиты.

Еще одно ожидаемое событие — выступление любимой многими группы «Дайте танк (!)». Сами ее участники определяют свой жанр как «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». Остроумные тексты, ритмичное звучание и глубокие смыслы — каждое выступление «Дайте танк (!)» без преувеличений легендарно.

Кроме того, на фестиваль приедут группы Drummatix, «Базар» и «Гудтаймс», исполнители Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, polnalyubvi, Алена Швец. Юлия Пересильд споет с группой «Мандрагора», выступит ска-бэнд из Мексики Out of Control Army, который покоряет сцены и музыкальные фестивали по всему миру. Полный список участников можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Фото Фестиваль «Дикая Мята»

Всего на фестивале будет пять основных сцен:

Sirena

Именно на этой сцене в пятницу 14 июня The Hatters представит свое Big Show. В субботу здесь выступят Антоха МС, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан» и Drummatix. Закроет субботний вечер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius». В воскресенье на сцене Sirena выступят «Обстоятельства», «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin, а закроет фестиваль шоу ZOLOTO.

Titana

Сцену Titana в пятницу 14 июня откроют River Bridge, «Чемодан Гризли», Tardigrade Inderno. В субботу здесь состоится презентация музыкальной группы первой актрисы-космонавта Юлии Пересильд — «Мандрагора». В воскресенье выступать будут Gilead, Salvador, «Мытищи в огне» и «Питоны 3000».

Маяк

Уже 16 лет «Дикая Мята» открывает новые таланты. В 2024 году фестиваль совместно с музыкальным лейблом запустил конкурс среди молодых исполнителей, заявки на который прислали более 1000 участников. По итогам трех выездных музыкальных кэмпов были выбраны три победителя — «Южный север», Rofman и Рося Федин. Их выступления (а также и многие другие) пройдут на сцене «Маяк».

Фото Алексей Пирязев

Vashana Club

Сцена Vashana Club будет посвящена выступлениям знаменитых диджеев. За три дня фестиваля на ней выступят более 40 музыкантов. 14 июня фестиваль откроют хэдлайнеры Виктор Строганов, Android и Jorno. 15 июня выступят DJ Boyko и Violetta, а в воскресенье — DJ Aks и Sorokova.

Дачный клуб

В пятницу 14 июня сцену откроют Elena Jaya, «Мэнсон Флетчер», «Пилс», Mesch!, «Три вторых». В субботу здесь будут выступления Daniel Stranger, «Кукушнин Баритон», «Пока Все Змеи Спят», Terra, Mazzltof, Black Lama, Breaking System. А в воскресенье закроют музыкальную программу Moscow Klezmer Band, ToT SamY, Tabasco Band и «Приятели покойного».

Еда

Еда на фестивале на любой вкус и кошелек. На фудкорте вы найдете как бюджетные варианты, так и блюда подороже. Всего будет работать более 50 фудтраков! Изюминка «Дикой Мяты» — разнообразное меню с блюдами из разных кухонь мира. Так что если вы давно хотели попробовать чуррос, том ям, вок или перепечи — это можно будет сделать прямо во время фестиваля. Еще одно место, где можно вкусно поесть, — фестивальная ярмарка. Там будут продаваться не только хендмейд-сувениры, но и разные полезные угощения.

Ярмарка

Кстати о ярмарках! На «Дикой Мяте» их будет сразу несколько с разной тематикой на любой вкус. Например, «Зеленый базар». Тут название говорит само за себя: продаваться будут экотовары и полезная еда. А на площадке «Маркет-стрит» вы найдете стильную одежду и аксессуары. Для тех, кто любит милый хендмейд и хочет закупиться сувенирами, работает «Дар-Базар». А на «Гоанском дворе» будут представлены украшения и одежда с Востока.

Фото Илья Максимов

Мастера индустрии красоты ждут тех, кто хочет преобразиться, в «Бьюти-зоне» — уникальном пространстве, где можно сменить прическу, сделать классный макияж и открыть для себя новые бренды косметики.

Спорт

Одна из традиционных тем «Дикой Мяты» — это здоровье. На всей территории фестиваля будут работать спортивные площадки, а также сап-станция. Между концертами можно будет размяться в воркаут-зоне.

В этом году пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу среди взрослых и детей. Основные игры пройдут во второй фестивальный день, а финальные матчи — в завершающий день, 16 июня. Также во время «Дикой Мяты» будут организованы выездные сплавы на байдарках и сап-бордах

Лекторий

В этом году все три дня фестиваля беспрерывно будет работать лекторий. Здесь будут выступать преподаватели ведущих вузов страны. Тему по душе найдет каждый: психология и дизайн, химия и биология, политика и искусство, урбанистика и IT. Как цветочные клумбы предотвращают преступления, зачем смотреть хорроры и почему везение — это навык, который можно развить, — все это и многое другое расскажут лекторы на «Дикой Мяте».

Для детей

На фестивале будет комфортно и семьям с детьми. Для них организовывают отдельный палаточный лагерь — «Семейный». Там будет даже комната матери и ребенка.

Фото Алексей Пирязев

Для самых маленьких посетителей работает детский сад, где с малышами играют. А ребята постарше могут участвовать в бесплатных творческих мастер-классах. Также будут функционировать игровые зоны с детскими площадками, батутами и каруселями. Сладкоежкам придется по душе кэнди-фудкорт (там продаются самые разнообразные сладости). А если ваш ребенок тоже поклонник музыки, то обязательно сходите на детскую сцену «Ариэль», где будут выступать его сверстники.

Маленьких гостей ждут аниматоры и ростовые персонажи любимых героев, аквагрим и блеск-тату, зона отдыха и пространства для развлечений. Каждый ребенок найдет занятие по душе — сможет смастерить уникальный значок, парусный кораблик или браслет, посетить полезные лекции и многое другое.