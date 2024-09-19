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Дошел из Самары в Москву пешком с собакой: личная история Евгения Юрьева
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

11 мин.

Ел сверчков и пил воду из болота: как я с собакой прошел 1000 км из Самары в Москву

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Евгений Юрьев
Путешественник-экстремал
Путешественник Евгений Юрьев из Самары
Фото Личный архив Евгения Юрьева
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Путешественник из Самары Евгений Юрьев называет себя «Дико дикий турист». Он не из тех, кому нравятся резорты и ленивый отдых. Приключения, трудности и экстрим — вот за что Евгений любит путешествия. В этом году он преодолел около 1000 км пешком. Причем не один, а вместе со своей любимой собакой Аей. Путь Самара-Москва занял у него 75 дней. За это время смельчак столкнулся с целой чередой трудностей. Мы поговорили с Евгением и узнали все подробности этого удивительного, можно сказать, дикого путешествия.

«Ну что там, 250 километров? Я пойду сразу тысячу!»

Первые мысли об этом у меня появились еще зимой, примерно после Нового года. Я подумал: «В путешествие надо сходить, так все достало. Ну сколько можно дома сидеть. Я нигде не бывал за последние полтора-два года. Не могу так!». Это был момент какого-то негодования, критической отметки. Дико хотелось гулять, уйти от всего, пожить кочевым образом. Весной я уже точно знал, что сорвусь в путь. Только не знал — куда.

С Москвой определился уже в июне, практически накануне. Я посмотрел ролик одних популярных ребят на YouTube, в котором они пытались из Новосибирска в Барнаул дойти за 5 дней. Это около 250 километров пути. Мысль такая пришла: «Ну что там, 250 километров? Я пойду сразу тысячу! Это для дебюта, так скажем, для заявочки». Прикинул, что от Самары до Москвы как раз тысяча километров примерно. К тому же крупные населенные пункты я знаю, с ориентированием проблем не будет. А в пути еще и малые узнаю — села и деревни.

Я понимал, что такое путешествие — это очень долго и тяжело, но сомнений в том, что дойду до столицы, у меня не было. Сейчас подтверждение есть. И это только начало!

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Разумеется, к этому походу я готовился и физически, и морально. У меня в лесу есть земляночка, местечко такое, где я люблю отдыхать, идти до нее нужно 10 километров. В прошлом году практически все лето и часть осени я преодолевал по 20 километров в день — туда-обратно. И за месяц до выхода в Москву опять ходил туда, чтобы физически быть готовым.

В моральном плане: думал, что очень скучно будет, нечего делать. Придумал взять с собой диктофон с объемной флешкой, чтобы делать записи из путешествия. Он в итоге мне не понадобился, потому что скучно мне точно не было.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

В списке «Что взять с собой» по началу было записано около 50 предметов. Но по итогу я собрал меньше и все равно получилось 16,6 килограммов. Я взял палатку, медикаменты, спальный мешок, вещи — штаны, теплую кофту, четыре футболки, несколько пар носков и нижнее белье.

Человек, который должен был проследить за моей собакой Аей в период моего отсутствия, сломал руку. Поэтому я, можно сказать, вынужденно с ней отправился. Но в такой ситуации, на мой взгляд, это было единственное верное решение. Я ни о чем не жалею.

Собака путешественника Евгения Юрьева
Фото Личный архив Евгения Юрьева

«Мы не передвигались на транспорте — такое было правило»

Наш с Аей маршрут проходил вдоль трассы М5 (автомобильная дорога федерального значения Москва — Челябинск. Протяженность 1879 км, — прим. ред.). Мы шли от таблички до таблички. Как только доходили до указателя, мною считалось, что до города мы дошли и теперь нам нужен противоположный выход из него.

Мы не передвигались на транспорте — такое было правило. Кроме одного случая, когда я увидел, что у собаки абсцесс и ее нужно было этим же вечером показать ветеринару. Если бы мы к нему пешком отправились, то дошли бы только на следующий день, клиника была в 20 километрах. Мы проехали этот небольшой участок. Больше таких ситуаций не было. Потом, когда собаку забрал оттуда, потратили полтора дня, чтобы вернуться на маршрут — на трассу М5.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Погода нам не благоволила на протяжении почти всего пути. Наверное, только неделю была хорошей — когда ни холодно, ни жарко. Все остальное время либо лили дожди, либо было жарко вплоть до 44 градусов. В один из дней у меня даже подошва на берцах лопнула от жары. А вот ночами холодно, особенно когда дожди шли. Однажды четыре дня изморозь была мелкая-мелкая. И все это время одежда не сохла, влажная была.

Палатку я размещал обычно между цивилизацией и глушью, около полей. В основном ночевали так. Но периодически были послабления — раз в 4-7 дней ночевал в мотеле. Когда Волгу прошли, стирать вещи стало негде. Поэтому бывало заходил в придорожные места для дальнобойщиков, там и душевые есть, где можно было вещи освежить, и столовые, а зачастую там же и недорогой мотель.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Питались мы в основном тем, что можно купить в сельском магазине. Ая, например, ела лапы и головы куриные, иногда собачий корм из пакетиков, когда курицы не оказывалось на прилавках. Я мог колбасы поесть. Были дни и на подножном корме. Как-то раз целый день прожил на сверчках — шел, ловил и сразу ел. Протеин, как-никак. Не знаю, сколько именно я их съел.

«Хотелось чего-то дикого»

Примерно в середине пути, когда я уже преодолел километров 500, отправил почти все свои вещи домой — спальник, палатку, рюкзак походный. Причина проста — мне стало скучно. Каждый день иду и все нормально, ничего особенного не происходит. Я привык к условиям. А хотелось чего-то дикого. Решил, что дальше пойду практически как первобытный человек.

У меня было самодельное орудие труда — копье с кремниевым наконечником. Я соорудил его себе, когда потерял ножи и прочие современные хозбытовые предметы — буквально на третий-четвертый день путешествия.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Вместо рюкзака сделал понягу — сложенную в дугу ветку с перекладинами, первобытные охотники использовали такую для переноски мелких трофеев. Чтобы на спину вешать, сделал на ней канатики и лямки. Избавился от всех полиэтиленовых пакетов, оставил только мешки джутовые.

Поняга Евгения Юрьева
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Друг по моей просьбе прислал мне плащ-палатку, я ее герметизировал, чтобы она была устойчива к непогоде. А для тепла у меня только выделанная шкура козы, на которую я ложился, и спасательное фольгированное одеяло, которым, соответственно, укрывался. Не могу сказать, что было тепло. Ночи были страшно холодные. С таким набором я прошел неделю. Было куда сложнее, но тем и интереснее!

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Потом, конечно, я вернулся к более удобному формату — купил на маркетплейсе «бабушкину» тележку, перевозил вещи в ней. Она прошла со мной примерно 400 километров. А ближе к Москве я уже поменял ее на рюкзак для мобильности.

«С привкусом земли, ила и тины. Хуже воды не пил»

Запомнился момент из «первобытного» отрезка пути, когда я, чтобы попить, фильтровал грязную илистую воду. Ситуация заставила. В один момент у меня очень сильно стала болеть нога — до искр из глаз, шагу не мог ступить. Вода заканчивалась, в бутылке буквально на пару глотков осталось. Надеялся пополнить запасы в селе, к которому мы с Аей как раз уже подходили. Но магазина там не оказалось.

Я открыл карту и увидел, что неподалеку есть маленькая речка. У меня было понимание, что вряд ли там меня ждет чистая родниковая вода, потому что местность болотистая, но мне было уже без разницы. Ничего не оставалось — пошел к этой реке, чтобы добыть уже хоть какой-то воды. Путь туда проходил через болота и высокую траву, она была мне по пояс (для понимания — мой рост 184 см). Я долго пробирался через эти тернии, но реки все не было. Напоминаю, что каждый шаг мне давался с адской болью. Решил посмотреть под ноги, раздвинул траву руками, вижу — в след от моего берца набирается вода. И я понял, что это и есть та самая река — грязная, илистая, мутная. Но выбора у меня не было. Наполнил бутылку — вода была буквально черная. Пить такую, конечно же, нельзя. Надо было ее отфильтровать.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Чтобы соорудить фильтр, мне требовалась вторая бутылка. И я пошел, а точнее поковылял, искать ее вдоль трассы. Нашел достаточно быстро. Сделал механический фильтр с помощью трубочки, бинта и двух бутылок. Такая фильтрация — дело не быстрое. Ждал пока грязная вода по капельке пройдет через фильтр. На бинте осталось очень много грязи. На выходе получилось чуть меньше литра желтой воды с примесью. Закинул в бутылку половину обеззараживающей таблетки хлортаб, чтобы убить патогенную флору. Естественно, нужно было какое-то время подождать, прежде чем пить. А жажда мучила очень сильно: язык сухой, губы к зубам прилипали.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Спустя час я стал пить эту воду, но совсем без удовольствия. Она была противная, с привкусом земли, ила и тины. Делал буквально по четверти глотка. Хуже воды не пил. Но эмоции интересные получил!

«Дойти до Москвы — это была моя цель №1 в этом году»

В общем, голод, холод ночной, жажда — все это было. Кроме сильной боли в ноге, еще иногда температура как будто бы поднималась, но на следующий день проходила. На такие случаи я брал медикаменты с собой. Еще как-то раз укусил клещ! А у меня фобия этого. Пришлось тогда вернуться в предыдущий населенный пункт, чтобы купить лекарство и не допустить развития болезней.

Но несмотря на все трудности, моментов, когда хотелось бы все бросить, сесть на поезд в ближайшем городе и отправиться домой, не было! Я запретил себе даже думать об этом с самого начала. Дойти до Москвы — это была моя цель №1 в этом году. Первая половина пути мне очень легко далась относительно второй. Как-то играюче. Бывали голодные дни, конечно, но не было жести с холодом и жаждой. Все это было уже во второй половине пути. Не сказать, что я себя особенным образом мотивировал. Я просто шел и все. Это же круто — идти. Столько всего происходит вокруг. Дома живешь, даже не думаешь, что с подобными вещами можешь столкнуться.

Путешественник Евгений Юрьев.
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Еще вел телеграм-канал, там меня многие поддерживали, с ними интересно было общаться. Меня это спасло от одиночества даже в каком-то смысле. Некоторые подписчики мне помогали, причем всяким разным — кто-то донатами, кто-то еду передавал. Не знаю, сколько точно у меня денег ушло на это путешествие. Но достаточно — во всяком случае по моим меркам.

Я планировал добраться до Москвы за 90 дней. Но получилось в итоге 75! Даже немного грустно было, что закончилось путешествие — уже привык. Но во всяком случае хорошо, что сил хватило, опыта, выносливости.

Путешественник Евгений Юрьев
Фото Личный архив Евгения Юрьева

Это мой первый опыт такого длительного пешего путешествия. Но не первый, когда я живу в палатке. В 2021 году, например, когда уволился с работы, я уехал в Крым и прожил там все лето на пляже. На моем канале можете посмотреть ролики, как это было.

«Когда остался один, почувствовал пустоту»

Некоторые СМИ написали, что моя собака Ая была очень несчастна в этом путешествии и не выдерживала такие условия. Это все выдумки. Она выдерживала отлично. Мой путь из Самары в Москву получился примерно 1080 километров. Из них собака прошла около 1040. То есть я ее отправил домой за 40 километров от финиша. И я так поступил только по той причине, что с ней было бы неудобно передвигаться в мегаполисе. Я заказал для Аи зоотакси, и она с комфортом поехала домой. Конечно, когда остался один, почувствовал пустоту. Непривычно было: она всегда со мной бегала, а тут ее нет.

Путешественник Евгений Юрьев с собакой Аей
Фото Личный архив Евгения Юрьева

«Дальше собираюсь зимовать в палатке»

Насчет следующего путешествия уже есть задумки. Например, в этом году я собираюсь зимовать в палатке с печкой. Все три месяца.

Если бы мне вдруг сказали, что кто-то готов выделить кругленькую сумму на мое следующее путешествие и дали выбор: отдых в пятизвездочном отеле в стране мечты или новое экстремальное путешествие, — то я бы без сомнений выбрал второй вариант.

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