Что посмотреть в Твери за два дня

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Тверь — красивый старинный город между Москвой и Санкт-Петербургом. Когда-то тут останавливались отдохнуть в пути императорские особы, а сегодня это идеальное место для короткой поездки на выходные — сменить обстановку, перезагрузиться и посмотреть на красивые достопримечательности.
Рассказываем, чем заняться в городе и окрестностях.
Самый удобный и быстрый способ — скоростной поезд. Из Москвы от Ленинградского вокзала ездят в Тверь «Ласточки» и «Сапсаны». Дорога займет около часа, стоимость билета в одну сторону начинается от 1500 рублей. Если хотите сэкономить, садитесь на поезд, следующий из Белгорода в Санкт-Петербург, — в этом случае билет обойдется примерно в 700 рублей, в пути проведете 2 часа 30 минут.
Можно поехать в Тверь и на личном автомобиле: так будет удобно осмотреть еще и окрестности. До города идет скоростная федеральная автотрасса М-11 с платным участком, доехать можно за два часа.
Обычно туристы начинают осмотр Твери с прогулки по местному Арбату — пешеходной Трехсвятской улице. В красивых зданиях по сторонам расположились кафе и магазины, а на тротуаре выставляют свои работы художники и играют музыканты.
Сувениры советуем покупать в ларьках на соседнем бульваре Радищева — там выбор получше. А если хотите полюбоваться старинными домами, сворачивайте в уходящие от Трехсвятской улицы и переулки — почти везде вас ждет красота. Например, на улице Крылова можно полюбоваться на тверское «Ласточкино гнездо» — здание бывшей богадельни с башенкой и готическими шпилями.
Одна из самых знаменитых достопримечательностей Твери — путевой дворец, построенный по указу Екатерины II. Именно тут ее величество и другие правители останавливались по пути из Петербурга в Москву. Здание отреставрировано, сегодня здесь расположена картинная галерея. В восстановленных залах, где сохранилось богатое убранство, можно посмотреть картины Левитана, Серова, Айвазовского, Венецианова, есть также коллекция икон и фресок XV—XVI вв.еков. Вход платный, билеты нужно приобретать на каждую экспозицию отдельно, цены начинаются от 50 рублей.
После осмотра дворца идите направо, в городской сад. Тут помимо красивых аллей с цветочными клумбами есть и необычные арт-объекты, например кованая карета и диван из травы. Еще в парке работают аттракционы: обязательно покатайтесь на колесе обозрения и полюбуйтесь на город сверху.
Дальше выходите на набережную Волги, где расположился памятник Пушкину. На другой берег можно перейти по красивому ажурному Старому мосту, который очень похож на мост Свободы в Будапеште.
Знаковое место города — остров Памяти, расположенный в месте слияния Волги и Тьмаки. Тут установлен обелиск Победы, разбита красивая аллея, а на берегу стоит небольшая белокаменная часовня. Когда-то на этом месте находился Тверской кремль, который полностью сгорел в XVIII веке.
Если интересуетесь архитектурой, загляните в комплекс «Двор Пролетарки». Это ансамбль зданий из красного кирпича, построенных в конце XIX века купцами Морозовыми для рабочих, которые трудились на их текстильной фабрике. Тут была своя больница, театр и даже обсерватория. Самое красивое здание — Морозовские казармы, местные даже говорят: кто их не видел, тот не видел Твери. Фасады домов оформлены в необычном стиле, что-то между модерном и неоготикой. В этом районе приятно просто гулять, заходя во дворы и подъезды, — кстати, дома сегодня жилые.
А если хочется снять панораму города и окрестностей, отправляйтесь в тверскую «Рюмку» — так называют за необычную форму местный бизнес-центр высотой в 22 этажа. Здание словно стоит на узкой ножке. Изначально его хотели построить к Олимпиаде-80, разместив тут гостиницу, но работы затянулись. Сегодня здесь находятся офисы, а на крыше расположилась смотровая площадка. На последнем этаже можно пообедать в ресторане «Панорама» — кухня обычная, русская и европейская, зато от видов дух захватывает.
Если вы путешествуете на машине, советуем перед Тверью сделать остановку в селе Завидово. Когда-то в этой небольшой, но очень живописной деревне бывали Державин, Карамзин, Крылов, Пушкин и Лермонтов. Главная местная достопримечательность — храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы с необычной пятиярусной колокольней. В звоннице работает музей «Ямщицкая изба», где можно ненадолго перенестись в жилище богатого крестьянина с настоящими предметами обихода, а также попробовать варенье и травяной чай. Еще в селе работает гольф-клуб с 18 лунками.
Советуем съездить ненадолго в Торжок — симпатичный провинциальный городок в 60 км от Твери в сторону Санкт-Петербурга. Тут множество красивых усадеб: Знаменское-Раек, Василево, Митино, Селино. А еще можно полюбоваться на Борисоглебский и Воскресенский монастыри, заглянуть в деревянную церковь Вознесения и посетить Нилову пустынь.
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