Костюмы животных и забеги на четвереньках: необычные увлечения современных подростков

Знаете ли вы, чем увлекаются современные дети и подростки? Если термины «фурри», «квадробика» и «хоббихорсинг» вам ни о чем не говорят, то ребенок в маске кота или тренировка по забегу на четвереньках в городском парке сильно вас удивят.

Новые слова из мира подростков и скрывающиеся за ними увлечения не на шутку обеспокоили родителей. Клинический психолог Татьяна Баранова и эксперт в сфере образования Денис Бикбаев подробно рассказали о новых хобби детей и о том, как на них реагировать.

Самые необычные увлечения современных детей и подростков

Фурри: костюмы животных

Самым нашумевшим подростковым трендом последних лет стало движение фурри, хотя подобные сообщества начали распространяться еще в начале нулевых.

Фото Stefan Sauer, Global Look Press

Фурри — субкультура, в центре которой лежит интерес к анимации и очеловеченным животным. Участники движения переодеваются в кошек, собак, лис и других пушистых зверей, делают фото и гуляют по улицам, привлекая к себе изумленные взгляды прохожих. Самые увлеченные даже подражают поведению персонажей.

Далеко не все родители готовы безоговорочно принять странное увлечение ребенка. Но, по словам психолога, все не так опасно, как кажется.

Несомненно, подобное увлечение оказывает влияние на мировоззрение и развитие подростков. Но важно понимать, что частью субкультур обычно становятся дети, не нашедшие другой возможности для самовыражения. А главное, поддержку среди близких и окружения.

Квадробика: забеги на четвереньках

Другой термин из мира подростков — квадробика. Как и фурри, это явление далеко не новое. В 2015 году в Токио японский спортсмен Кеничи Ито вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав стометровку за 15,7 секунды. Интересно то, что Ито преодолел дистанцию, опираясь на все четыре конечности. К мировому рекорду японский бегун шел девять лет, неустанно оттачивая свои навыки.

Фото 4mberkat / YouTube

В 2019 году квадробика стала одним из популярных направлений фитнеса: стоит признать, что бег на четвереньках дает ощутимую нагрузку на все группы мышц.

Теперь квадробика набирает популярность среди российских подростков. Дети прыгают, бегают и делают кувырки, подражая животным. Главная задача — повторить движения зверей максимально точно и грациозно. Подростки собираются вместе и устраивают соревнования — важна гибкость, ловкость и скорость, что требует хорошей физической подготовки.

Соревнования по квадробике проходят во многих странах мира, и пушистые уши и хвост — это не обязательный атрибут. Подростки добавляют его по собственному желанию, стремясь детально воссоздать образ животного.

Как и фурри, квадробика объединяет детей по интересам. Но если в первом случае в сообщество чаще попадают творческие дети, то квадробикой увлекаются любители активного образа жизни. Это хобби можно сравнить с паркуром или скейтбордингом. Дети оказываются в «безопасном сообществе» и находят единомышленников, перестают стесняться своих интересов и развиваются в выбранном направлении.

Хоббихорсинг: всадник на палке с лошадиной головой

Еще один необычный спорт — хоббихорсинг (от англ. horse — лошадь и hobby — хобби). Увлечение включает в себя спорт и творчество: дети создают хорсов — лошадей на палках, а потом учатся на них «ездить».

Фото Bernd Weibrod, Global Look Press

Катание на деревянных лошадках со стороны может выглядеть нелепо, но хоббихорсинг официально признан видом спорта. Вы можете даже поучаствовать в турнире.

Хоббихорсинг как спортивное занятие становится популярным в Финляндии, Швеции, Нидерландах и России. Хотя многие до сих пор относятся к такому спорту с иронией.

Как реагировать на новое хобби ребенка

Столкнувшись с необычным увлечением ребенка, не воспринимать его всерьез и запрещать без объяснений — главная ошибка. Это касается как родителей, так и педагогов в школе. Ведь подобные занятия чаще выбирают дети, которые не смогли обзавестись компанией и им особенно нужна поддержка старших.

Эксперт предлагает вводить классные часы, на которых педагог и ученики могут обсуждать «живые» темы: то, что реально увлекает и волнует детей на данный момент. Полезно приводить примеры из личного опыта. Это делает разговор более честным, и детям проще ассоциировать поучительную историю с реальной жизнью. Такую же рекомендацию эксперт дает родителям, ведь их вовлеченность позволяет сохранить контакт с ребенком и уберечь его от нежелательного влияния.

Фото istockphoto.com/Ivan Pantic

Как пояснила клинический психолог Татьяна Баранова, родители могут помочь детям-фурри и тем, кто увлекся нестандартным спортом, став участником процесса. Например, предоставляя необходимые материалы и инструменты для творчества или интересуясь, как проходят встречи с сообществом или какими акробатическими трюками ребенок уже овладел.

Разговоры и поддержка сокращают дистанцию между взрослым и ребенком и помогают избежать всех тех страшных опасений, которые неизменно появляются в голове родителей в связи с необычными увлечениями современных детей.