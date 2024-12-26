Где можно и нельзя запускать салют по закону

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Запуск фейерверков и салютов — это зрелищное мероприятие, которое приносит радость и восторг, но его проведение связано с определенными правилами и ограничениями.

В последние годы, несмотря на красоту и веселье, связанные с запуском фейерверков, участились случаи травматизма и ущерба, причиняемого огнем и шумом. Эти факторы подчеркивают важность соблюдения правил и норм, касающихся пиротехнических развлечений.

Запуск салютов в России регулируется различными законодательными актами на федеральном и региональном уровнях. Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать.

Где можно запускать салют

1. В специально отведенных местах: в некоторых городах существуют специальные площадки для запуска салютов. Обычно они размещаются местными властями, и важно заранее ознакомиться с их расположением.

2. На открытых пространствах: парки, площади, стадионы — места, где можно запускать пиротехнику, при условии, что это не запрещено местными нормативами.

3. На собственных земельных участках: главное, чтобы место запуска располагалось на достаточном расстоянии от жилых домов и соблюдались все меры безопасности.

Фото delobol

Где нельзя запускать салют

1. Вблизи жилых домов: запуск салюта вблизи многоэтажных жилых домов строго запрещен, чтобы избежать травмирования людей и повреждения имущества.

2. Внутри любых зданий и сооружений, а также на балконах, лоджиях, крышах.

3. На территориях учреждений: запуск фейерверка не профессионалом запрещен вблизи образовательных учреждений, больниц, детских садов, а также на территориях, занятых промышленными предприятиями.

4. В зонах с повышенной пожарной опасностью: вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, лесах, парках и других природных зонах — из-за риска возникновения пожаров.

5. Во время массовых мероприятий: пиротехника не разрешена на мероприятиях с большим скоплением людей, если это не организовано профессионалами с получением всех необходимых разрешений.

Штафы за запуск салюта в неположенном месте

Запуск фейерверков в неправильных местах может повлечь за ответственность в виде штрафов.

Административные штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (ст. 20.4 КоАП)

— для физических лиц: штраф от 5000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Однако может обойтись предупреждением.

— для должностных лиц: штраф от 20 000 до 30 000 рублей.

— для юридических лиц: штраф от 300 000 до 400 000 рублей.

Также некоторыми регионами России предусмотрен штраф за нарушение тишины.

Фото wideonet

Штраф за фейерверки в пограничных регионах в связи с СВО

Речь идет о следующих субъектах:

Республика Крым;

Город Севастополь;

Белгородская область;

Брянская область;

Курская область;

Воронежская область.

Соблюдение законов при запуске фейерверков является обязательным для всех участников и наблюдателей праздника. Необходимо помнить, что нарушения могут повлечь за собой не только административные последствия в виде штрафов, но и серьезные уголовные обвинения, если такая неосторожность приведет к вреду для людей или ущербу имущества.

Правильное понимание законов и ответственный подход к запуску пиротехники помогут избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасное и радостное празднование для всех!