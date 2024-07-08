Где можно купаться в Подмосковье в 2024 году: список мест

Выбор идеального пляжа для летнего отдыха может стать настоящим приключением, ведь наличие водоема поблизости далеко не всегда означает, что в нем можно купаться. По заключениям Роспотребнадзора по Московской области купаться в этом году разрешено только в 38 водоемах. Рассказали, где можно безопасно охладиться этим летом.

Основные правила безопасности у водоемов

Находясь у водоемов летом, необходимо соблюдать несколько базовых правил безопасности. Во-первых, специалисты советуют купаться только в отведенных для этого местах, где проверены дно и вода, имеется спасательный пост.

Во-вторых, не стоит находиться в воде слишком долго, так как переохлаждение может вызвать судороги и другие опасные состояния.

В-третьих, важно использовать головной убор, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше летнее времяпрепровождение приятным и безопасным.

Фото istockphoto.com/Sneksy

Зоны отдыха и пляжи Подмосковья, где разрешено купаться

Еще в конце мая 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в разгар сезона для отдыхающих будут открыты более 200 пляжей и водных зон отдыха. К 27 июня 38 из них успели получить соответствующие заключения, гарантирующие, что водоемы безопасны для здоровья людей.

Всем санитарно-эпидемиологическим требованиям в этом году соответствуют следующие зоны отдыха в Подмосковье:

Красногорск

Бухта «Пляж Рублево» около парка «Липовая роща».

Егорьевск

Зона отдыха «Челохово» (река Десна);

Зона отдыха «Любляна» (река Люблевка);

Княжеский пруд «Жукова гора».

Шатура

Озеро Святое (городской пляж);

Озеро Юбилейное (городской пляж);

Пляж «Митинский пруд»;

Озеро Белое (поселок санатория «Озеро Белое»).

Воскресенск

Озеро Светлое.

Луховицы

Пляж левого берега Оки (поселок Белоомут);

Озеро Голубое (карьер № 1).

Талдом

Пляж парка «Солнечный берег».

Фото istockphoto.com/AleksandarNakic

Клин

Пляж реки Вязь «Холодный Пруд» (парк «Березовый»).

Орехово-Зуево

Карьер «Нажицы»;

Карьер «Золотые пески»;

Водоем Горский;

Озеро Исаакиевское;

Карьер «Амазонка»;

Водоем Мечта.

Павловский-Посад

Карьер «Байкал»;

Водоем Евсеево.

Лыткарино

Карьер «Волкуша».

Долгопрудный

Клязьминское водохранилище.

Сергиев Посад

Ваулинская плотина (река Курта);

Лесное озеро (река Торгоша);

Пруд в районе села Васильевское.

Мытищи

Пестовское водохранилище (пансионат «Пестово»).

Коломна (пляжи Оки)

в районе набережной Дмитрия Донского;

в районе Бочманово напротив домов 41-65;

у воды между автомобильным и железнодорожным мостами у улицы Береговая;

у понтонного моста (Озеры).

Фото istockphoto.com/Anze Furlan

Фрязино

Озеро Большое.

Лосино-Петровский

Пляж «Суворовские пруды».

Серебряные Пруды

Река Осетр.

Электросталь

Водоем Западный.

Руза

Зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» (Палашкино).

Наро-Фоминск

Зона отдыха «Гочухино».

Зарайск