Где можно купаться в Подмосковье в 2024 году: список мест

Выбор идеального пляжа для летнего отдыха может стать настоящим приключением, ведь наличие водоема поблизости далеко не всегда означает, что в нем можно купаться. По заключениям Роспотребнадзора по Московской области купаться в этом году разрешено только в 38 водоемах. Рассказали, где можно безопасно охладиться этим летом.
Основные правила безопасности у водоемов
Находясь у водоемов летом, необходимо соблюдать несколько базовых правил безопасности. Во-первых, специалисты советуют купаться только в отведенных для этого местах, где проверены дно и вода, имеется спасательный пост.
Во-вторых, не стоит находиться в воде слишком долго, так как переохлаждение может вызвать судороги и другие опасные состояния.
В-третьих, важно использовать головной убор, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше летнее времяпрепровождение приятным и безопасным.
Фото istockphoto.com/Sneksy
Зоны отдыха и пляжи Подмосковья, где разрешено купаться
Еще в конце мая 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в разгар сезона для отдыхающих будут открыты более 200 пляжей и водных зон отдыха. К 27 июня 38 из них успели получить соответствующие заключения, гарантирующие, что водоемы безопасны для здоровья людей.
Всем санитарно-эпидемиологическим требованиям в этом году соответствуют следующие зоны отдыха в Подмосковье:
Красногорск
- Бухта «Пляж Рублево» около парка «Липовая роща».
Егорьевск
- Зона отдыха «Челохово» (река Десна);
- Зона отдыха «Любляна» (река Люблевка);
- Княжеский пруд «Жукова гора».
Шатура
- Озеро Святое (городской пляж);
- Озеро Юбилейное (городской пляж);
- Пляж «Митинский пруд»;
- Озеро Белое (поселок санатория «Озеро Белое»).
Воскресенск
Луховицы
- Пляж левого берега Оки (поселок Белоомут);
- Озеро Голубое (карьер № 1).
Талдом
- Пляж парка «Солнечный берег».
Фото istockphoto.com/AleksandarNakic
Клин
- Пляж реки Вязь «Холодный Пруд» (парк «Березовый»).
Орехово-Зуево
- Карьер «Нажицы»;
- Карьер «Золотые пески»;
- Водоем Горский;
- Озеро Исаакиевское;
- Карьер «Амазонка»;
- Водоем Мечта.
Павловский-Посад
- Карьер «Байкал»;
- Водоем Евсеево.
Лыткарино
Долгопрудный
- Клязьминское водохранилище.
Сергиев Посад
- Ваулинская плотина (река Курта);
- Лесное озеро (река Торгоша);
- Пруд в районе села Васильевское.
Мытищи
- Пестовское водохранилище (пансионат «Пестово»).
Коломна (пляжи Оки)
- в районе набережной Дмитрия Донского;
- в районе Бочманово напротив домов 41-65;
- у воды между автомобильным и железнодорожным мостами у улицы Береговая;
- у понтонного моста (Озеры).
Фото istockphoto.com/Anze Furlan
Фрязино
Лосино-Петровский
- Пляж «Суворовские пруды».
Серебряные Пруды
Электросталь
Руза
- Зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» (Палашкино).
Наро-Фоминск
Зарайск
- Пляж реки Осетр вдоль улицы Правобережная.