Лучшие места для прогулок в Москве в 2023 году: откройте столицу во всей ее красе

Летние выходные — самое время для того, чтобы «идти и шагать» по Москве. Вместе с экскурсоводом Ольгой Бешлиу вооружаемся фотоаппаратом и отправляемся на прогулку по самым значимым и красивым местам столицы.

Исторические достопримечательности Москвы

Красная площадь и собор Василия Блаженного

Станции метро: «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции».

Красная площадь — сердце столицы и главная московская площадь. Отсюда можно начать знакомство с городом. Здесь находятся знаменитые архитектурные сооружения, которые, пожалуй, каждый видел хотя бы на открытках:

Кремль;

Исторический музей;

ГУМ;

Мавзолей Ленина;

Собор Василия Блаженного.

Фото Global Look Press

Рядом у Кремлевской стены расположен некрополь, где похоронены государственные деятели и известные политики. Например, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский и Л. И. Брежнев.

Арбат

Станция метро: «Арбатская».

Знаменитая улица, известная атмосферой «старой Москвы», до сих пор притягивает туристов. Арбат можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Прогулки по нему могут заменить посещение художественной выставки.

Фото Global Look Press

Здесь играют уличные музыканты, читают стихи, а художники украшают улицу своими полотнами. Для любопытного зрителя на Арбате найдется много интересных мест: от памятников архитектуры и доходных домов XIX века до стены Виктора Цоя и кафе, где когда-то читали стихи Есенин и Маяковский.

Новодевичий монастырь

Станция метро: «Спортивная».

«Достояние всего человечества», взятое под охрану ЮНЕСКО, — православный женский монастырь на Москве-реке. Интересная точка для ценителей старинной архитектуры: ансамбль XVI—XVII вв.еков сохранился практически без изменений.

Фото Istockphoto/Vladislav Zolotov

Здесь находятся старинные иконы: Смоленская, Иверская и святого Николая с частицей мощей. Можно посетить регулярные богослужения и прикоснуться к святыням. А еще тут работает золотошвейная и иконописная мастерские. В годы советской власти монастырь не избежал участи большинства религиозных сооружений и был закрыт, но в 1994 году монашеская жизнь стала возрождаться.

Парки и зеленые зоны столицы

Музей-заповедник «Кусково»

Станции метро: «Рязанский проспект», «Выхино» и «Новогиреево».

Архитектурно-парковый комплекс, бывшая усадьба графов Шереметевых, — место для неспешных прогулок по регулярному парку и знакомства со стилем классицизм. Центр ансамбля — дворец, в котором сохранилась планировка и убранство XVIII века. Здесь регулярно проводятся выставки изобразительного искусства, концерты классической музыки и познавательные мастер-классы для детей. Коллекция музея — одна из самых крупных в Москве, насчитывает более 70 тысяч экспонатов.

Фото Istockphoto/Aleks_G

Воробьевы горы

Станция метро: «Воробьевы горы».

Большой парк отдыха расположился на живописном склоне в излучине Москвы-реки. Это центр притяжения как для любителей размеренных пешеходных прогулок, так и для велосипедистов, скейтеров и роллеров. Здесь отдыхают от высокого темпа столицы, гуляют по набережным и экотропам, любуются панорамными видами на город с высоты 80-метрового холма. Отсюда можно увидеть храм Христа Спасителя, небоскребы «Москва-Сити» и Останкинскую телебашню.

Фото Istockphoto/InnaPoka

Парк «Зарядье»

Станции метро: «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции».

Здесь в историческом районе Москвы объединили общественное пространство и парк для прогулок. Вся территория «Зарядья» разделена на четыре природных зоны: северный ландшафт, степь, смешанный лес и заливные луга. В каждой части за счет освещения, контроля влажности и других параметров поддерживается определенный микроклимат.

Фото Global Look Press

Современные архитектурные шедевры

Copper House

Станции метро: «Кропоткинская», «Парк культуры».

«Медный дом» по проекту архитектора Сергея Скуратова, построенный в 2004 году, — яркий представитель модернизма. Название придумали не просто так.

Для облицовки здания впервые в градостроительной истории столицы использовали патинированную медь.

Под офисы отведен первый этаж, на остальных расположены квартиры. Их в доме всего двадцать. Проект отличается не только наградами в области архитектуры, но и одними из самых высоких цен за квадратный метр.

Небоскреб «Меркурий Сити»

Станции метро: «Деловой центр», «Выставочная».

Это одна из башен комплекса «Москва-Сити». Ее высота достигает 339 метров. На золотистых фасадах особенно живописно отражается закат, поэтому сюда стоит отправиться за красивыми фотографиями.

Проект здания — тандем архитектора Михаила Посохина, автора Патриаршего пешеходного моста, Московского театра Табакова и многих других строений столицы, и американца Фрэнка Уильямса.

Фото Istockphoto/ElenVD

Дом на Мосфильмовской

Станция метро: «Киевская».

Высотный жилой комплекс построил автор Copper House — Сергей Скуратов. Сооружение состоит из двух башен высотой 213 метров и 132 метра, соединенных малоэтажным корпусом. Проект повторил архитектурную славу «Медного дома», получив не только отечественные, но и международные награды.

Несмотря на этажность небоскреба, строение ощущается легким, будто парящим в воздухе за счет оригинальной конструкции, лишенной строгих вертикалей.

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