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Где погулять в Подмосковье — красивые и интересные места: список и описание
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

7 мин.

Где погулять в Подмосковье: 10 живописных и интересных мест

Мария Маковей
Автор
Мещерский парк
Фото Svetlana Vasilyeva/istockphoto.com
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Собрали 10 интересных и живописных мест Подмосковья, где можно прогуляться и отлично провести время.

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Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба Архангельское считается лучшим примером садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. В разные времена она принадлежала известным русским князьям Голицыным, Одоевским, Юсуповым. Сегодня здесь находится самая крупная коллекция мраморной скульптуры в стране.

Музей-усадьба «Архангельское»
Фото NataliaNaberezhnaia/istockphoto.com

Ехать сюда на прогулку лучше в теплое время года, пока скульптуры в парке не укрыли от холодов. В сам дворец вход в настоящее время закрыт, поскольку он находится на реставрации.

Адрес: Московская область, Красногорский район, поселок Архангельское.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Вход в парк — 150 рублей.

Озеро Сенеж

Озеро Сенеж — это один из самых известных водоемов Подмосковья. Туристы часто приезжают сюда на несколько дней, останавливаются в пансионатах поблизости или в кемпингах прямо у воды.

Озеро Сенеж, Солнечногорск
Фото Министерство благоустройства Московской области

Желающие могут отправиться на рыбалку, научиться виндсерфингу, покататься на сапе, позагорать, пожарить шашлыки и поплавать в озере.

Адрес: Московская область, город Солнечногорск, озеро Сенеж.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Это то самое поле, которому посвящал свои строки М. Ю. Лермонтов. Только теперь здесь не происходят сражения, а располагаются интересные и красивые ландшафты, храмы, памятники 1812 года и 1941-1942 годов.

Бородинское поле
Фото glass_bear/istockphoto.com

После прогулки по местам славы Кутузова и Багратиона можно отправиться на экскурсию в местный музей — старейший в мире из созданных на полях сражений. Каждый месяц здесь проводятся интересные мастер-классы и необычные выставки.

Адрес: Московская область, Можайский район, деревня Бородино.
График работы: с апреля по октябрь — с 10:00 до 18:00. С ноября по апрель — с 9:00 до 17:00. Выходные дни — понедельник и последняя среда месяца.
Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.

Гремячий ключ

До середины XX века это место знали лишь паломники. Но с развитием туризма в Советском Союзе сюда стало приезжать все больше туристов. Путешественники хотели не только посмотреть на священные места, но и увидеть самый большой водопад Подмосковья, высота которого достигает почти 20 метров. Кроме того, есть предание, что родники, протекающие по Гремячему ключу, появились после молитвы Сергея Радонежского.

Гремячий ключ
Фото Nickolas Titkov / flickr.com

Сегодня посетили могут искупаться в родниковой воде, полюбоваться на деревянные храмы и просто насладиться живописной природой. Также на территории расположена гостиница с комфортными номерами.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Взгляднево.
График работы: круглосуточно, источник — с 6:00 до 23:00.
Стоимость: экскурсия на водопады — от 5500 рублей, вход в храмы — бесплатно.

Мещерский парк

Это живописное место точно понравится любителям природы. Мещерский парк отлично подойдет для прогулок и активного отдыха. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом — на велосипедах либо устраивают пробежки.

Мещерский парк
Фото Svetlana Vasilyeva/istockphoto.com

Для детей на территории парка обустроены разные площадки, а для взрослых есть гамаки и футбольное поле. Отдельно огорожены места для выгула собак.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, между поселками Сколково и Мещерский.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.

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Приокско-Террасный заповедник

Это самый близко расположенный к Москве заповедник, который находится на берегу реки Оки. Здесь можно посетить зубровый питомник и музей природы, а летом покататься на пони, полетать на воздушном шаре и попробовать свои силы на высотной экологической тропе.

Приокско-Террасный заповедник
Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

На территории заповедника произрастает порядка 913 видов сосудистых растений, обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки.
График работы: с 8:30 до 19:00.
Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.

Саввино-Сторожевский монастырь

Саввино-Сторожевский монастырь — это одно из главных украшений Звенигорода. Его построили в 1398 году. На территории расположены собор Рождества Божией Матери, несколько храмов и дворец царя Алексея Михайловича.

Саввино-Сторожевский монастырь
Фото TPopova/istockphoto.com

Посетители монастыря могут взглянуть на экспонаты Звенигородского музея, которые представлены в Царицыных палатах, а также посмотреть на изразцовые печи, старинную мебель, посуду и украшения XVII века.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, город Звенигород, Ратехинское шоссе, 8.
График работы: с 6:00 до окончания вечернего богослужения (актуальное расписание служб уточняйте на сайте монастыря).
Вход на территорию и в действующие храмы бесплатный.

Парк Пехорка

Красивый парк расположен совсем недалеко от МКАД — у водохранилища на реке Пехорке. На зеленой территории устроены скейт-парк, лодочная станция и веревочный парк, оборудованы несколько игровых и спортивных площадок, установлены оригинальные арт-объекты.

Парк Пехорка
Фото Мария Шуревская / РИАМО

Посетители также могут посетить контактный зоопарк и 5D-кинотеатр либо прогуляться по аккуратным живописным дорожкам и сделать красивые фото.

Адрес: Московская область, город Балашиха, парк Пехорка.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.

Дубровицы

Старая дворянская усадьба Дубровицы находится возле места, где река Десна впадает в Пахру. Центральное место здесь занимает великолепный храм в стиле барокко — Знамения Пресвятой Богородицы, построенный князем Борисом Голицыным. Желающие могут заказать экскурсию по священному месту у гида.

Также на живописной территории расположены Конный двор, памятник Марине Цветаевой, липовый парк и святой источник. Зимой здесь можно прокатиться на лыжной трассе «Дубровицкий лес».

Дубровицы
Фото ironstuff/istockphoto.com

Удивительно, но в главном усадебном доме работает загс, поэтому желающие пары могут узаконить здесь свои отношения.

Адрес: Московская область, город Подольск, поселок Дубровицы.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.

Киногород Пилигрим Порто

Красивое место для семейных выходных и необычных фотографий находится в городском округе Солнечногорск. Более 10 лет назад для съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» здесь возвели настоящий кусочек старой Англии.

Посетители киногорода могут прогуляться по территории и перенестись в незабываемую атмосферу европейского города XVIII века. Здесь расположено порядка 40 построек, например, пиратский фрегат в полную величину, дом губернатора, таверна, тюрьма, городская площадь и другие.

Киногород Пилигрим Порто
Фото Парк Piligrim Porto

На территории есть кафе, магазины, а также BBQ-зона с мангалами. Кроме того, здесь можно поучаствовать в квесте, покататься на лошадях, пострелять в пневматическом тире и многое другое.

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория Мцыри.
График работы: с 10:00 до 19:00.
Стоимость билета: взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей.

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