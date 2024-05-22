Где погулять в Подмосковье: 10 живописных и интересных мест

Собрали 10 интересных и живописных мест Подмосковья, где можно прогуляться и отлично провести время.

Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба Архангельское считается лучшим примером садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. В разные времена она принадлежала известным русским князьям Голицыным, Одоевским, Юсуповым. Сегодня здесь находится самая крупная коллекция мраморной скульптуры в стране.

Фото NataliaNaberezhnaia/istockphoto.com

Ехать сюда на прогулку лучше в теплое время года, пока скульптуры в парке не укрыли от холодов. В сам дворец вход в настоящее время закрыт, поскольку он находится на реставрации.

Адрес: Московская область, Красногорский район, поселок Архангельское.

График работы: с 10:00 до 21:00.

Вход в парк — 150 рублей.

Озеро Сенеж

Озеро Сенеж — это один из самых известных водоемов Подмосковья. Туристы часто приезжают сюда на несколько дней, останавливаются в пансионатах поблизости или в кемпингах прямо у воды.

Фото Министерство благоустройства Московской области

Желающие могут отправиться на рыбалку, научиться виндсерфингу, покататься на сапе, позагорать, пожарить шашлыки и поплавать в озере.

Адрес: Московская область, город Солнечногорск, озеро Сенеж.

График работы: круглосуточно.

Вход бесплатный.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Это то самое поле, которому посвящал свои строки М. Ю. Лермонтов. Только теперь здесь не происходят сражения, а располагаются интересные и красивые ландшафты, храмы, памятники 1812 года и 1941-1942 годов.

Фото glass_bear/istockphoto.com

После прогулки по местам славы Кутузова и Багратиона можно отправиться на экскурсию в местный музей — старейший в мире из созданных на полях сражений. Каждый месяц здесь проводятся интересные мастер-классы и необычные выставки.

Адрес: Московская область, Можайский район, деревня Бородино.

График работы: с апреля по октябрь — с 10:00 до 18:00. С ноября по апрель — с 9:00 до 17:00. Выходные дни — понедельник и последняя среда месяца.

Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.

Гремячий ключ

До середины XX века это место знали лишь паломники. Но с развитием туризма в Советском Союзе сюда стало приезжать все больше туристов. Путешественники хотели не только посмотреть на священные места, но и увидеть самый большой водопад Подмосковья, высота которого достигает почти 20 метров. Кроме того, есть предание, что родники, протекающие по Гремячему ключу, появились после молитвы Сергея Радонежского.

Фото Nickolas Titkov / flickr.com

Сегодня посетили могут искупаться в родниковой воде, полюбоваться на деревянные храмы и просто насладиться живописной природой. Также на территории расположена гостиница с комфортными номерами.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Взгляднево.

График работы: круглосуточно, источник — с 6:00 до 23:00.

Стоимость: экскурсия на водопады — от 5500 рублей, вход в храмы — бесплатно.

Мещерский парк

Это живописное место точно понравится любителям природы. Мещерский парк отлично подойдет для прогулок и активного отдыха. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом — на велосипедах либо устраивают пробежки.

Фото Svetlana Vasilyeva/istockphoto.com

Для детей на территории парка обустроены разные площадки, а для взрослых есть гамаки и футбольное поле. Отдельно огорожены места для выгула собак.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, между поселками Сколково и Мещерский.

График работы: круглосуточно.

Вход бесплатный.

Приокско-Террасный заповедник

Это самый близко расположенный к Москве заповедник, который находится на берегу реки Оки. Здесь можно посетить зубровый питомник и музей природы, а летом покататься на пони, полетать на воздушном шаре и попробовать свои силы на высотной экологической тропе.

Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

На территории заповедника произрастает порядка 913 видов сосудистых растений, обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки.

График работы: с 8:30 до 19:00.

Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.

Саввино-Сторожевский монастырь

Саввино-Сторожевский монастырь — это одно из главных украшений Звенигорода. Его построили в 1398 году. На территории расположены собор Рождества Божией Матери, несколько храмов и дворец царя Алексея Михайловича.

Фото TPopova/istockphoto.com

Посетители монастыря могут взглянуть на экспонаты Звенигородского музея, которые представлены в Царицыных палатах, а также посмотреть на изразцовые печи, старинную мебель, посуду и украшения XVII века.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, город Звенигород, Ратехинское шоссе, 8.

График работы: с 6:00 до окончания вечернего богослужения (актуальное расписание служб уточняйте на сайте монастыря).

Вход на территорию и в действующие храмы бесплатный.

Парк Пехорка

Красивый парк расположен совсем недалеко от МКАД — у водохранилища на реке Пехорке. На зеленой территории устроены скейт-парк, лодочная станция и веревочный парк, оборудованы несколько игровых и спортивных площадок, установлены оригинальные арт-объекты.

Фото Мария Шуревская / РИАМО

Посетители также могут посетить контактный зоопарк и 5D-кинотеатр либо прогуляться по аккуратным живописным дорожкам и сделать красивые фото.

Адрес: Московская область, город Балашиха, парк Пехорка.

График работы: круглосуточно.

Вход бесплатный.

Дубровицы

Старая дворянская усадьба Дубровицы находится возле места, где река Десна впадает в Пахру. Центральное место здесь занимает великолепный храм в стиле барокко — Знамения Пресвятой Богородицы, построенный князем Борисом Голицыным. Желающие могут заказать экскурсию по священному месту у гида.

Также на живописной территории расположены Конный двор, памятник Марине Цветаевой, липовый парк и святой источник. Зимой здесь можно прокатиться на лыжной трассе «Дубровицкий лес».

Фото ironstuff/istockphoto.com

Удивительно, но в главном усадебном доме работает загс, поэтому желающие пары могут узаконить здесь свои отношения.

Адрес: Московская область, город Подольск, поселок Дубровицы.

График работы: круглосуточно.

Вход бесплатный.

Киногород Пилигрим Порто

Красивое место для семейных выходных и необычных фотографий находится в городском округе Солнечногорск. Более 10 лет назад для съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» здесь возвели настоящий кусочек старой Англии.

Посетители киногорода могут прогуляться по территории и перенестись в незабываемую атмосферу европейского города XVIII века. Здесь расположено порядка 40 построек, например, пиратский фрегат в полную величину, дом губернатора, таверна, тюрьма, городская площадь и другие.

Фото Парк Piligrim Porto

На территории есть кафе, магазины, а также BBQ-зона с мангалами. Кроме того, здесь можно поучаствовать в квесте, покататься на лошадях, пострелять в пневматическом тире и многое другое.

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория Мцыри.

График работы: с 10:00 до 19:00.

Стоимость билета: взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей.