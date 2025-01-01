Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
Где покататься на коньках в Москве: список лучших катков Москвы с расписанием
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

5 мин.

Расписание сеансов на лучших катках в Москве

Татьяна Пищева
Автор
Каток.
Фото Yelizaveta Tomashevska, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Катание на коньках — одно из самых увлекательных зимних развлечений. В этом материале рассказываем, в каком режиме работают самые популярные московские катки.

Каток на ВДНХ

Вторник-пятница: 11:00—15:00 и 17:00—23:00.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—15:00 и 17:00—23:00.

Об изменениях в работе в новогодние праздники будет сообщено дополнительно. Проверяйте информацию на официальном сайте катка.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Какие мероприятия будут на&nbsp;катке ВДНХ: календарь событий 2024-2025. Календарь событий на катке ВДНХ в зимнем сезоне 2024-2025

Каток в Лужниках

Вторник-пятница: 16:00—18:30, 19:30—22:30.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: 09:30—11:30, 12:30—15:00, 16:00—18:30, 19:30—22:30.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

ГУМ-Каток

Ежедневно: 9:00 — 10:00; 10:30 — 11:30; 12:00 — 13:00; 13:30 — 14:30; 15:00 — 16:00; 16:30 — 17:30; 18:00 — 19:00; 19:30 — 20:30; 21:00 — 22:00; 22:30 — 23:30.

Будьте внимательны, расписание сеансов может меняться в связи с проведением мероприятий.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Каток в саду «Эрмитаж»

Ежедневно: 10:00—12:00; 13:00—16:00; 17:00—20:00; 21:00—23:00.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток в парке Горького

Вторник-воскресенье: утренний и вечерний сеансы.
Понедельник — технический день.

Для посетителей предусмотрены два больших сеанса:

  • утренний сеанс проходит с 10:00 до 15:00

  • вечерний — с 17:00 до 23:00.

Но покупать билеты необходимо на определенный временной слот. На утренний сеанс доступны шесть временных слотов.

  • 10:00 — 10:30

  • 10:30 — 11:00

  • 11:00 — 11:30

  • 11:30 — 12:00

  • 12:00 — 12:30

  • 12:30 — 13:00

На вечерний сеанс доступны семь временных слотов.

  • 17:00 — 17:30

  • 17:30 — 18:00

  • 18:00 — 18:30

  • 18:30 — 19:00

  • 19:00 — 19:30

  • 19:30 — 20:00

  • 20:00 — 20:30

Стоимость билетов: от 400 рублей

Каток в саду им. Баумана

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток «Полярный» в парке «Фили»

Ежедневно доступны четыре сеанса:10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.

Билеты на каток продаются только онлайн.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

«Серебряный лед» в «Измайлове»

С понедельника по четверг:10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.
Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—23:00.

Стоимость билетов: от 350 рублей.

City-каток в парке «Красная Пресня»

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.
С пятницы по воскресенье и в праздники каток работает до 23:00.

Стоимость билетов: от 550 рублей.

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.
Понедельник — санитарный день, кроме праздников.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток в парке Северного речного вокзала

Ежедневно (кроме понедельника — в этот день каток не работает) доступны шесть сеансов: 10:00—11:30; 12:00—13:30; 14:00—15:30; 16:00—17:30; 18:30—20:00; 20:30—22:00.

В случае опоздания на сеанс более чем на 10 минут, билет будет аннулирован.
При наличии свободных мест вы сможете зарегистрироваться на сеанс
в порядке живой очереди. Посещение катка разрешено детям с 4-х лет. Дети до 14 лет могут находиться на территории катка только в сопровождении взрослых.

Посещение бесплатно для всех желающих.

Лед. Бесплатные катки в Москве: где покататься в новогодние праздники

Каток на площади Революции

Каток работает ежедневно: в будни 11:00—22:00, в выходные — 10:00—22:00. В день по несколько сеансов.

Базовое расписание сеансов катка выглядит так:

  • 11:00—12:30

  • 13:15—14:45

  • 15:30—16:30

  • 16:30—21:00 — ледовые шоу

  • 21:00—22:00

Но практически каждый день на площадке проходят ледовые шоу, поэтому точное время нужно уточнять при регистрации на каток на сайте Mos.ru.

Стоимость билетов: выход на лед бесплатный, необходима предварительная регистрация.

Таганский парк

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.
Четверг: 10:00—15:30; 13:00—15:00; 17:00—22:00.
Воскресенье: 10:00—15:30; 17:30—19:30; 20:00—22:00.

Стоимость билетов: от 200 рублей.

Каток в парке 50-летия Октября

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.

Стоимость билета: от 180 рублей.

Музей-заповедник «Царицыно»

Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—21:00.
Понедельник-технический день.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Коньки. Как научиться кататься на коньках взрослому? Советы от профессионалов

Дети
Увлечения
Новости холдинга
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже