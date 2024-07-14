Где покататься на сапах в Москве в 2024 году: лучшие места

Сапсерфинг стремительно набирает популярность. Часто на водоемах можно встретить людей, которые плавают на ярких досках. Однако не все озера, пруды и реки подходят для подобных занятий.

Поэтому мы расскажем о популярных столичных локациях, где разрешено плавать на сапах и можно полюбоваться прекрасными видами.

В Москве официально разрешено плавать на сапах только в специально отведенных местах и в составе организованной группы.

Серебряный Бор

Серебряный Бор — это одно из самых популярных мест для прогулок в Москве. На доске здесь плавают по большому Бездонному озеру, к Живописному мосту и просто вдоль пляжей.

Фото unit-d/istockphoto.com

В Серебряном Бору много точек проката, школ сапсерфинга и маршрутов. Поэтому найти подходящий для себя вариант смогут и новички, и профессионалы.

Адрес: Москва, Таманская улица, 2А, с. 1.

Средняя стоимость: от 2000 рублей.

Борисовские пруды

Борисовские пруды — это живописный и вытянутый в длину пруд. Считается частью природно-исторического парка «Царицыно».

Здесь можно арендовать сап и поплавать в составе организованной группы. Организаторы сплава проводят инструктаж, выдают спасательный жилет, весло и сапборд. Кроме того, локации здесь выглядят как с лучших снимков в социальных сетях. Яркие деревянные мостики и пестрые кресла-мешки точно не оставят никого равнодушным.

Адрес: Москва, Борисовский проезд, 9, корп. 3 (для южного берега) или Борисовские пруды, 5, корп. 1.

Средняя стоимость: от 1900 рублей.

Строгинская пойма

Строгинская пойма — это составная часть Москворецкого парка, особо охраняемая природная территория. Водоем здесь довольно широкий, что хорошо для начинающих сап-серферов: никуда случайно не заплывешь и не столкнешься с другим спортсменом.

Фото pixdeluxe/istockphoto.com

В Строгинской пойме расположено множество точек с прокатом оборудования, индивидуальным и групповым обучением. Чаще всего организаторы сплавов предлагают проплыть по живописному маршруту, который проходит от ЖК «Алые паруса» до Бездонного озера.

Адрес: Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино.

Средняя стоимость: от 2000 рублей.

Гребной канал на Крылатской

Гребной канал — это спортивное сооружение, где проводят тренировки спортсмены и устраиваются соревнования. Огромная акватория без течения, однако маршрут для плавания небольшой — всего 4 км. Поэтому это место отлично подойдет для новичков.

Недалеко от точки спуска на воду расположена парковка для машин и велосипедов. Однако Гребной канал часто закрывают для соревнований и тренировок. Поэтому стоит заранее ознакомиться с расписанием запланированных мероприятий, чтобы не попасть на «закрытую воду».

Адрес: Москва, ул. Крылатская, 2.

Средняя стоимость: от 800 рублей.