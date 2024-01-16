Бесплатные катки в Санкт-Петербурге в 2024 году

В Санкт-Петеребурге есть множество катков, где можно покататься на коньках бесплатно и весело провести время всей семьей. Собрали подборку, которая будет полезна как жителям, так и гостям города.

Каток у стадиона «Октябрьский»

Этот каток расположен в центре Санкт-Петербурга у стадиона «Октябрьский» и занимает место бывшего футбольного поля. Он считается самым большим из бесплатных катков в городе — его площадь составляет 8400 кв. м. Поверхность льда здесь естественная, но при этом ровная, поэтому комфортное катание обеспечено.

Где: Железнодорожный пр., д. 32.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: в будни с 18.00 до 22.00, в выходные с 12.00 до 22.00.

Прокат: есть.

Большой каток на Елагином острове

На Елагином острове находится еще один из любимых катков горожан. Большая площадка привлекает любителей активного отдыха всех возрастов. Разноцветные гирлянды, елка и музыка создают уникальную атмосферу новогоднего волшебства. С 9.00 до 11.00 каждый день каток предоставляет бесплатный доступ для всех желающих.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Регистрация: требуется (на сайте парка).

Режим работы: ежедневно утренний сеанс — бесплатно (9.00—11.00).

Прокат: есть, размеры 27-47, 350 рублей за сеанс.

Фото www.istockphoto.com/SeventyFour

Каток «У Флагштока»

Этот каток расположен на берегу Финского залива, рядом с метро «Зенит». На территории есть теплые раздевалки, беседки, фудкорт. Бесплатные сеансы проводятся со вторника по пятницу с 9.30 до 11.30, а по выходным с 9.30 до 11.30 остается пул билетов, которые нужно успеть зарезервировать на сайте катка или прямо в кассе — тогда платить за проход не придется.

Где: Южная дорога, 28.

Регистрация: требуется на сайте катка.

Режим работы: бесплатные сеансы — со вторника по пятницу с 9.30 до 11.30, по выходным с 9.30 до 11.30.

Прокат: 350 рублей за сеанс.

Каток в Овсянниковском саду

Этот каток находится в живописном Овсянниковском саду — практически в самом сердце Санкт-Петербурга. Он полностью бесплатный, его для горожан организовал Центр спорта Центрального района. Прокат на территории катка не функционирует, поэтому сюда нужно приходить со своими коньками. Кстати, здесь можно совместить приятное с полезным: иногда организаторы просят помочь с уборкой снега — конечно, по желанию.

Где: 4-я Советская ул., 49.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: круглосуточно.

Прокат: нет.

Хоккейная площадка на Васильевском острове

На 17-й линии Васильевского острова находится сезонная хоккейная площадка, работающая в зимний период с декабря по конец февраля при минусовой температуре. Площадка под открытым небом предоставляет возможность заниматься спортом как детям, так и взрослым, проживающим неподалеку от нее.

Где: 17-я линия Васильевского острова, 18 Г.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: круглосуточно.

Прокат: нет.

Фото www.istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Каток на Гражданском проспекте

Еще один сезонный каток Петербурга находится на Гражданском проспекте. Площадка отличается отличным льдом и освещением, что позволяет кататься как днем, так и вечером. Вход свободный, а работает каток с декабря по конец февраля при минусовой температуре на улице. Эта площадка предоставляет возможность покататься на свежем воздухе в приятной атмосфере.

Где: Гражданский проспект, д. 92, к. 3.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: круглосуточно.

Прокат: нет.

Хоккейная площадка на Новоизмайловском проспекте

Сезонная хоккейная площадка на Новоизмайловском проспекте отлично подойдет для занятий хоккеем под открытым небом. Каток расположен в удобном месте и хорошо организован — здесь стараются всегда обеспечивать чистый гладкий лед. Также здесь регулярно проводятся различные мероприятия.

Где: Новоизмайловский проспект, д. 38, к. 4.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: круглосуточно.

Прокат: нет.