Зимний отдых без лишних затрат: путеводитель по горнолыжным курортам России

Конец ноября, горнолыжный сезон открыт, пора паковать экипировку и искать, где покататься на выходных. Разбираемся, где найти классные трассы для лыж или сноуборда, не оставив при этом на склоне всю зарплату. Поехали!

1. Кировск. Большой Вудъявр

Снег здесь лежит с ноября по май. На территории есть две обширные зоны катания, это северный и южный секторы с профессионально подготовленными склонами. Любители фрирайда тоже найдут, где покататься, а после активного отдыха гости курорта смогут перекусить в панорамном ресторане на вершине северного склона.

Фото www.istockphoto.com

Цена за день катания варьируется от 1050 до 3200 рублей в зависимости от трассы и сезонных особенностей. С проживанием на время отдыха проблем тоже не возникнет: можно снять квартиру неподалеку (так делает большинство), либо заселиться в отель. Кстати, гости Большого Вудъявра особенно хвалят майский снег — самое время запланировать отпуск на весенние каникулы!

2. Манжерок, Горно-Алтайск

Этот курорт в Горно-Алтайске стремительно развивается от сезона к сезону. Здесь действительно много снега, в шаговой доступности лес, где можно прогуляться, захватив в соседней кафешке кофе с кедровыми орешками. Главный плюс — погода в Манжероке не такая морозная, как в Шерегеше, хотя между ними всего 300 км. Инфраструктура развита: есть парк, детский городок, пункт службы инструкторов.

Фото www.istockphoto.com

Общая длина трасс не сильно впечатлит профи — всего 22 км, но с алтайской природой этого более чем достаточно. Можно отправиться во фрирайд по лесу, главное — не заблудиться. Недавно на территории комплекса построили комфортабельный 5-звездочный отель, что сокращает время утренней прогулки от кровати до склона до пары минут. Цены также меняются в течение сезона, сейчас они начинаются от 700 рублей в день для детей и 950 рублей для взрослых. На сайте горнолыжного центра можно купить скипассы онлайн и забронировать себе номер в отеле (а можно даже виллу).

3. Солнечная Долина, Миасс

Главная особенность курорта состоит в том, что здесь совсем нет фрирайда. Зато есть одни из лучших склонов во всей России. В Солнечной Долине на протяжении всего сезона установлен хафпайп — конструкция в форме половины трубы для выполнения трюков на сноуборде, также есть трасса бордер-кросс, а на территории комплекса расположен живописный парк. Как итог — все условия для соревнований и тренировочного процесса, яркое солнце и не слишком высокая цена.

Фото www.istockphoto.com

Здесь можно найти возможности и для обучения катанию, и для развития навыков — есть склоны на любой вкус и цвет. Можно оформить три вида скипассов: почасовой (от 3 часов), по подъемам (от 20 подъемов) и специальный тариф для любителей фристайла. Цены начинаются от 1300 рублей. После активного отдыха спортсменов будут ждать специалисты СПА, услугами можно воспользоваться в отеле на территории курорта. Жить во время отдыха гости могут в отеле или апартаментах, есть возможность даже забронировать домик — все легко оформляется онлайн.

Из недостатков гости Солнечной Долины отмечают не слишком развитую инфраструктуру самого города Миасс и крепкий уральский мороз, от которого на склонах изредка, но появляется наледь.

4. Архыз

Известный и достаточно популярный курорт — его просто невозможно не упомянуть, когда речь идет о горнолыжном спорте. С каждым годом туда приезжает все больше и больше туристов, а это главный двигатель роста и развития курорта. Самая дорогая часть отдыха здесь — проживание. Просто потому, что трудно найти место, где можно переночевать бюджетно, если вы решили спонтанно выбраться в Архыз на выходные. Бронировать лучше сильно заранее. Еще один недостаток — трансфер от Минеральных Вод до курорта займет 3-4 часа.

Фото www.istockphoto.com

Из всех популярных курортов здесь самый щадящий ценник на катание. Цены на скипасс начинаются от 3400 рублей, но могут варьироваться в зависимости от возраста отдыхающего и времени сезона. Покататься можно в двух больших зонах: территория разделена на южный и северный секторы. Причем в каждой из зон есть большое разнообразие трасс для всех уровней катания. Зоны для фрирайда и околотрассового катания здесь тоже есть, главное — успеть попасть под удачный прогноз по снегу, чтобы насладиться всеми достоинствами курорта. Катаясь вне трассы, лучше взять гида и не забывать про лавинное снаряжение — безопасность на первом месте. Курорт находится достаточно высоко в горах, поэтому в солнечные дни SPF точно не станет лишним.

Выбирайте курорт, который подарит новые впечатления, катайтесь безопасно и обязательно повышайте уровень, ведь чем больше опыта — тем больше удовольствия.