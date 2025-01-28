5 магических мест России, где можно загадывать желания

По всей нашей огромной стране разбросаны сотни невероятно красивых мест. Некоторые из них, как считается, еще и обладают магическими свойствами: способны исполнять желания (если их правильно сформулировать, конечно). Сегодня расскажем о пяти невероятных локациях, куда стоит отправиться, чтобы помечтать. И, быть может, какие-то из желаний воплотятся в реальность.

Язык тролля в заброшенном ауле старый Гоор, Дагестан

Старый Гоор — заброшенное селение в Шамильском районе республики Дагестан. Оно когда-то давно состояло из семи башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от большинства домов остались одни руины. Есть и новый аул, который находится чуть ниже заброшенного, — в нем есть места, чтобы поесть и переночевать.

Главная достопримечательность древнего аула — смотровая площадка с потрясающими видами на серпантин и ущелье. Местные называют ее «языком тролля» — уж очень скалистый уступ напоминает норвежский аналог, хоть он и не такой же длинный.

Фото TheAnatoly, iStock

По поверьям загадывать желание нужно, стоя именно на «языке тролля». Но для этого требуется изрядная смелость — не каждый сможет перебороть себя и отважиться на это.

Долина гейзеров, Камчатка

Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике — настоящая жемчужина Камчатки. Она представляет собой каньон (ущелье) шириной до четырех километров, глубиной 400 метров и длиной восемь километров по которому протекает река Гейзерная. Подобных каньонов на Камчатке — десятки. Но здесь гейзеров сосредоточено намного больше, поэтому некоторые верят, что это место обладает магическими свойствами.

Фото Ivan Grabilin, iStock

Долина гейзеров — часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Ну и разве не сказка — загадывать желание, любуясь такими видами из кабины вертолета? Да, все верно, вертолета — другого способа добраться до Долины гейзеров нет.

Плато Большой Бермамыт, Кавказ, Карачаево-Черкесия

Бермамыт — лучшая смотровая площадка, чтобы полюбоваться на Эльбрус. Сердце плато — вершина Большой Бермамыт (2591 м). Неподалеку от крупного собрата находится Малый Бермамыт (2643 м). Протяженность локации составляет около 30 километров. Именно там можно сделать уникальные фотографии панорамы Главного Кавказского хребта.

Фото Личный архив автора

Название «Бермамыт» в переводе с местных наречий означает «искривленное колено», что вполне отражает характеристики этого места. Приезжайте на плато на рассвете, чтобы испытать удачу и помечтать. Если не будет облаков и получится увидеть седовласый Эльбрус, то, как считается, загаданное наверняка сбудется.

Фото Личный архив автора

Горный парк Рускеала, республика Карелия

Если нет возможности ехать куда-то далеко, а загадать желание очень хочется, отправляйтесь в Карелию, в горный парк Рускеала, который появился на месте заброшенного мраморного месторождения. Это рукотворный памятник великому труду горных мастеров, окруженный первозданной карельской природой и хранящий трехвековую историю взаимодействия человека и камня.

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Чтобы загадать желание, спускайтесь на подземную экскурсию по лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру. Экскурсия сопровождается подсветкой и проходит под аккомпанемент красивой музыки, часто можно услышать классическую мелодию или рунические карельские напевы.

Пляж «Яйца драконов», Териберка, Мурманская область

Териберка — деревня, находящаяся на Кольском полуострове, в 120 километрах от Мурманска. «Яйца драконов» — каменный пляж, который получил свое название благодаря тому, что за много столетий омываемые водой огромные валуны приобрели интересную яйцевидную форму и уникальную окраску.

В XVI веке вместо пляжа драконьих яиц в знаменитой Териберке располагалась рыбацкая деревня, где люди не только ловили рыбу для собственного пропитания, но и успешно торговали ею, обменивали на другой товар у соседей-норвежцев.

Фото Личный архив автора

Сейчас в Териберку приезжают туристы, чтобы послушать шум волн, погулять по пляжу, выбрать самый лучший камень, потереть его и загадать желание. Ну и, конечно, если это зимняя поездка, то испытать удачу и попробовать поймать Полярное сияние или выйти на морскую прогулку, чтобы увидеть китов.