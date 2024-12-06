Где жить дешевле: в СССР или в России

8 декабря исполнится 33 года «Беловежским соглашениям», юридически оформившим распад СССР. Несмотря на то, что страны уже нет, многие часто вспоминают, как жилось в Союзе, сравнивая тогдашние условия с жизнью в современной России.

Попытались выяснить, где жить дешевле, у специалиста по истории отечественного государства и права Дмитрия Лукашевича.

Трудоустройство и зарплата

В СССР

В СССР не было проблемы найти работу, потому что труд был обязанностью. Освобождались от него только те, кто не мог работать по состоянию здоровья или по возрасту. Тунеядство (то есть отсутствие постоянной работы) наказывалось обязательными работами.

Студенты сразу после вуза отправлялись на работу по распределению, то есть искать место им было не нужно. Не все были в восторге от такого подхода, поскольку отправить могли на другой конец страны. Это влекло, в частности, утрату прописки. Порой требовалось прилагать значительные усилия, чтобы вернуться в родительский дом.

В то же время молодой специалист был уверен, что после вуза ему не придется обивать пороги в поисках работы и доказывать, что у него есть нужный опыт и навыки. Кроме того, при переезде в другой регион выплачивались так называемые подъемные, что позволяло вполне неплохо устроиться на новом месте.

Фото agustavop, iStock

Зарплаты за труд на определенной должности были примерно одинаковыми. Хотя доход мог незначительно меняться в разных частях СССР.

Повышение зарплаты и переход на другую должность происходили не по воле работодателя, а в зависимости от достижений работника. Особенно выраженно это проявлялась на предприятиях, где работники получали оклады по Единой тарифной сетке. Для перехода на новый уровень работник проходил аттестацию.

После достижения пенсионного возраста работников старались не держать, чтобы обеспечить возможность трудиться молодым. Менять работу считалось неподобающим. Слишком большое количество записей в трудовой книжке могло вызвать подозрения.

В России

Конституция России устанавливает свободу труда. Сейчас можно быть самозанятым (фрилансером), работать по гражданско-правовому договору, получать доход от сдачи квартир и так далее. Наказания за это нет. Обратная сторона медали: многим специалистам сложно найти работу. Особенно это касается вчерашних выпускников. Кроме того, переизбыток людей с высшим образованием привел к тому, что зарплаты стали ниже: например, если один не захочет работать за 50 тысяч рублей, то второй или третий могут согласиться.

Наличие опыта работы в разных организациях многие оценивают положительно. В отдельных компаниях даже не любят тех, кто «засиживается» на одном месте больше пяти лет.

Размер зарплаты зависит от работодателя. Даже в государственных учреждениях уровень дохода у специалистов не одинаков, даже если они занимают одинаковые должности в разных отделах. Добиться повышения зарплаты может быть непросто: просить его можно, но работодатель вправе отказать.

Фото spaxiax, iStock

Цены

В СССР

На советскую зарплату можно было приобрести гораздо больше, чем сейчас. Связано это было главным образом с тем, что многие блага предоставлялись или бесплатно, или совсем дешево. Например, были низкими цены на коммунальные услуги и лекарства. Товары первой необходимости, например продукты питания, продавались ниже себестоимости. Разница компенсировалась государством за счет более высокой цены на мебель, технику и другие непродовольственные товары. К их собственной стоимости прибавлялся размер «скидки» на продукты.

Высокая покупательская способность нередко приводила к дефициту товаров: люди были в состоянии купить больше товаров, чем их имелось в наличии. В магазине условную колбасу старались покупать не небольшими порциями, а килограммами. Те, кто не хотел стоять в очереди, могли покупать продукты на колхозных рынках. Там не было государственного регулирования цен, поэтому стоимость молока, мяса, фруктов и овощей назначалась самими продавцами. То есть была рыночной в самом прямом смысле. Цена могла быть выше магазинной в 2-2,5 раза.

В России

Прожить на одну зарплату можно, но без шика. Как правило, на средний заработок можно купить продукты и одежду. На то, чтобы съездить отдохнуть или купить машину, многим приходится брать кредиты или займы.

После национализации предприятий цены на все товары зависят от усмотрения продавца. Никому из них не интересно работать себе в убыток, ведь уже нельзя компенсировать снижение цены на одни товары за счет увеличения стоимости других. Во многом поэтому снизилось качество многих продуктов: делать их по советским ГОСТам просто нерентабельно.

Стоимость лекарств также увеличилась. Это связано с тем, что очень многие таблетки ввозятся из-за границы, а не производятся внутри страны. Таможенные пошлины и расходы на перевозку влияют на цену.

Фото U. J. Alexander, iStock

Возможность приобрести жилье

В СССР

В советское время действительно можно было бесплатно получить квартиру. То, насколько быстро ее давали, зависело главным образом от региона. В столице в очереди можно было простоять несколько лет, а в других городах — получить за считаные месяцы. Во время ожидания можно было, в зависимости от профессии, жить в служебной квартире или в общежитии, а также снимать у частников. Жилье на одного человека было получить проще, чем на семью.

Те, кто не хотел ждать, могли купить частный жилой дом или вложиться в жилье в кооперативе. Оно строилось быстрее, но стоило денег.

Квартиры в многоквартирных домах не наследовались. Но по факту там можно было жить поколениями: члены семьи умершего имели право проживания в этом жилище. Поэтому была так важна прописка в определенной квартире.

Улучшить жилищные условия тоже можно было бесплатно за счет государства. Например, семье с двумя разнополыми детьми полагалась трехкомнатная квартира. Но предыдущую жилплощадь, полученную от государства, нужно было освободить.

В России

Формально возможность получить квартиру бесплатно остается. На нее уповают жильцы перенаселенных коммуналок в Москве и Петербурге. В очереди многие из ожидающих стоят с 90-х годов. Для того, чтобы получить квартиру по договору социального найма (то есть бесплатно), нужно соблюсти ряд условий. Так, члены семьи должны иметь ограниченную жилплощадь (менее девяти метров на человека), быть зарегистрированными (прописанными) в квартире от десяти лет и выше и не иметь иного жилья в собственности. Если за время ожидания один из жильцов умрет или, не выдержав, переедет в другую жилплощадь, остальные претенденты, как правило, автоматически выбывают из очереди. Потому что метраж квартиры на каждого жильца формально становится больше. При этом нельзя «подстраховаться» от выбытия других жильцов, прописав много посторонних.

Фото gorodenkoff, iStock

Для того чтобы купить жилье за свой счет, придется работать в среднем больше десяти лет. Мало кто может заработать на квартиру за более короткий срок. А банковские кредиты в последнее время многим оказываются недоступными: отдать взятые в кредит деньги нужно с большими процентами.

Зато квартиры можно наследовать и дарить. Благодаря этому можно избавить детей от необходимости много лет работать ради собственного жилья.

Медицина

В СССР

В Советском Союзе медицина была бесплатной. Оснащенность больниц и поликлиник была достаточно высокой. Хотя бы фельдшерско-акушерские пункты были в каждом поселении, «свои» доктора работали на многих предприятиях.

В России

С тех пор как медицину стали относить к сфере услуг, ее качество довольно резко упало. Сократилось количество как медучреждений, так и врачей. Поэтому приема у профильного специалиста или проведения нужного обследования можно прождать довольно долго.

Вместе с тем появилась возможность ходить в платные поликлиники. Это позволяет не ждать, пока освободится талон на бесплатное посещение. Хотя и здесь есть оборотная сторона. Очень часто недобросовестные специалисты стараются заработать на пациентах, а не оказать им помощь.

Фото megaflopp, iStock

Доступность путешествий

В СССР

Поездки за границу были доступны не всем, поскольку даже для выезда в соцстраны требовалось собрать много документов и пройти несколько проверок. Поэтому был развит внутренний туризм. Стоимость билетов была приемлемой. К примеру, молодой лейтенант мог на одну зарплату купить билеты на самолет из Владивостока в Москву и обратно. Билеты на поезд стоили примерно в два раза меньше. Большим плюсом было то, что цены регулировались государством, поэтому были одинаковыми в течение всего года.

Часто мест в гостиницах было значительно меньше, чем потенциальных постояльцев. Но всегда можно было за приемлемую цену остановиться в частной квартире, а то и в общежитии. Также был очень популярен «дикий» отдых (походы с палатками в горы, лес, сплавы на реках).

Кроме того, можно было отправиться в поездку через всю страну в санаторий или пионерский лагерь. Путевки выдавались бесплатно от профсоюзов.

В России

Позволить себе поездку всей семьей даже по России могут не все. Особо остро проблема встает во время новогодних каникул, майских праздников и летнего сезона. Если билеты на транспорт еще можно «поймать» по выгодной цене, то расходы на месте зачастую становятся непосильными. Причем это актуально как для городов, которые живут за счет туризма, так и для населенных пунктов, в которых в принципе мало гостей.

Зато сейчас нет «железного занавеса» и в страны, где рады российским туристам, можно поехать совершенно свободно. Но стоимость такой поездки обычно тоже достаточно высокая.

Фото FTiare, iStock

Доступность развлечений

В СССР

В советское время не было смартфонов, интернета, видеоигр и платных видеоканалов. Да и простые телевизоры были не у всех. Поэтому были очень востребованы походы в кинотеатры, театры и на концерты. Стоимость билетов регулировалась, поэтому они были доступны практически всем желающим. Правда, нередко это приводило к тому, что все раскупали спекулянты.

Был доступен спорт. Инвентарь можно было купить в любом магазине. Фитнес-клубов в то время не было, поэтому люди занимались на спортивных площадках, на городских стадионах и даже просто во дворах.

То, чем занимаются дети, вообще было важным вопросом для государства. Поэтому много внимания уделялось дополнительному образованию.

В России

После перестройки театры и кинотеатры перешли на самоокупаемость. Поэтому сейчас цены не регулируются государством. В связи с этим сходить в Большой театр сложно не потому, что нет билетов, а потому, что стоимость может оказаться выше зарплаты среднестатистического гражданина.

Также из-за этого оказываются недоступными книжные новинки. Правда, здесь выручают библиотеки. Они все еще бесплатны. Стоимость спортивного инвентаря тоже довольно высока, особенно если речь идет о профессиональном снаряжении.

Фото Caiaimage/Martin Barraud, iStock

Где выгоднее жить: в СССР или в России

В СССР можно было получить бесплатную квартиру от государства или относительно быстро (по меркам сегодняшнего дня) накопить на покупку кооперативной. Возможность откладывать деньги была потому, что были бесплатными многие услуги: медицина, образование, детское дополнительное образование, спорт и детский отдых. Также в СССР можно было рассчитывать на помощь от государства при трудоустройстве. На одну зарплату можно было без излишеств жить всей семьей.

Учитывая все это, экономически в Советском Союзе было выгоднее жить. Но для этого надо было честно и усердно работать. Нетрудовые доходы и тунеядство не допускались.