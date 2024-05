Lordi, Верка Сердючка и Кончита Вурст: главные фрики Евровидения

7 мая в шведском Мальме стартовал 68-й конкурс песни «Евровидение». Уже давно из соревнования вокалистов он превратился в эпатажное шоу. С каждый годом все больше стран делают ставку не на песню или вокальные данные исполнителей, а на сам перформанс. Часто именно это и приносит исполнителям победу, но даже если заветное первое место они не получают, их номера надолго запоминаются зрителям.

В этой подборке собрали самые необычные и даже фриковатые выступления участников «Евровидения».

Dschinghis Khan — Dschinghis Khan (Германия, 1979)

Немецкую группу Dschinghis Khan («Чингисхан»), которая является автором хита Moskau, создали специально для участия в «Евровидении». Они по праву могут считаться одними из первых фриков конкурса, которые привезли на него веселую композицию про основателя Монгольской империи Чингисхана. Несмотря на то что Германия с этим номером заняла только четвертое место, песня стала хитом. А дебютный альбом группы имел большой успех не только на родине, но и в других странах Восточной Европы, в том числе СССР. Коллектив, кстати, существует до сих пор и в 2023 году выпустил новую песню про Санкт-Петербург.

Lordi — Hard Rock Hallelujah (Финляндия, 2006)

Финская хард-рок-группа Lordi была популярной еще до «Евровидения», но победа на нем в 2006 году принесла музыкантам поистине всемирную известность. Конкурсный номер коллектива разительно отличался от того, что до этого видели зрители и жюри «Евровидения» — чего стоят только монструозные костюмы и пиротехническое шоу. Однако именно фриковатость и обеспечила им победу. Lordi не только выиграли конкурс, но и установили рекорд. До них еще никто не набирал столько очков в финальном голосовании.

Альбом, в который вошла Hard Rock Hallelujah, после «Евровидения» быстро забрался на первые строчки чартов в нескольких странах. А сама песня стала настолько популярной, что на нее сняли сразу две версии клипа.

Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai (Украина, 2007)

Весь образ Верки Сердючки (Андрей Данилко) построен на эпатаже, и ее номер на «Евровидении» — 2007 доказывает это как нельзя лучше. Незамысловатая, но зажигательная песня с бессмысленным текстом и блестящие костюмы, как с космической дискотеки, — вот что такое Dancing Lasha Tumbai. Композиция хоть и не выиграла конкурс, но все равно очень понравилась зрителям. И сделала Верку Сердючку одной из легенд «Евровидения».

Dustin the Turkey — Irelande Douze Points (Ирландия, 2008)

Ирландия — одна из двух стран, которая чаще всех выигрывала «Евровидение» (на их счету семь побед). Однако в историю конкурса она вошла еще и как государство с одним из самых странных перформансов. В 2008 году Ирландия отправила на «Евровидение» популярного персонажа из детской программы The Den — марионетку Индюка Дастина, который говорил на английском с сильным дублинским акцентом.

Дастин в своей песне умолял зрителей дать Ирландии «еще один шанс» и подарить высший балл на голосовании. Но это не помогло, и страна заняла только 15-е место. Несмотря на то что в Ирландии песня попала в чарты, критики и музыкальные журналы назвали выступление Дастина на «Евровидении» «апогеем глупости».

Кончита Вурст — Rise Like a Phoenix (Австрия, 2014)

Необычность номера австрийской травести-певицы Кончиты Вурст (Томас Нойвирт) заключается не в самой песне или перформансе, а в образе конкурсантки. «Женщина с бородой» вызвала неоднозначные реакции как у зрителей, так и у СМИ. Триумф Вурст на конкурсе немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «победой толерантности», а чешское издание Lidove noviny заявило, что победа исполнителя показала «загнивание Запада».

Франческо Габбани — Occidentali's Karma (Италия, 2017)

В песне итальянца Франческо Габбани поднимаются серьезные темы об апроприации восточных культур и зависимости от интернета. Но запомнился номер совсем не глубокими смыслами, а нелепым выступлением, в середине которого на сцене появился человек в ростовом костюме гориллы. Сам костюм выглядел дешево и смешно, что, правда, совсем не помешало Италии выиграть «Евровидение» — 2017.

Hatari — Hatrio mun sigra (Исландия, 2019)

Главными темами для песен на «Евровидении» традиционно становятся любовь и мир. На этом фоне выступление исландского дарк-электро-бенда Hatari, которые поют про то, что «Европа рухнет» и «пустота поглотит всех нас», выглядит максимально фриково. Да и сам перформанс, больше напоминающий БДСМ-вечеринку, а не номер для песенного конкурса, только добавляет странности.

Несмотря на то что агрессивный номер активно обсуждали в соцсетях, Hatari со своим необычным выступлением не смогли пробится в лидеры. На «Евровидении» — 2019 Исландия заняла только десятое место.

Subwoolfer — Give that Wolf a Banana (Норвегия, 2022)

Норвежский дуэт Subwoolfer до и во время конкурса играл на своей анонимности. Исполнители выступали в забавных желтых масках, скрывающих лица, и пели про волка, которому надо дать банан. Композиция напоминала завирусившуюся What does the fox say? — у песни был такой же незамысловатый текст.

Однако все еще карантинный 2022-й наложил свой отпечаток, и в сети появились теории, что музыканты поднимают достаточно серьезную тему вакцинаций. Перформанс вышел достаточно забавным, но высокого места по итогам голосования не занял.

Kааrijа — Cha Cha Cha (Финляндия, 2023)

Трек для вечеринок финского исполнителя Kааrijа сам превратился в вечеринку на сцене «Евровидения» 2023 года. Яркий перформанс с танцорами, которых певец будто выгуливает на поводке, получился достаточно странным и провокационным. Но харизма Kааrijа и его эпатажный образ понравились многим зрителям.

И хотя веселая Cha Cha Cha в финале уступила песне конкурсантки из Швеции, трек стал настоящим хитом. После «Евровидения» он попал на первую строчку чарта Spotify Viral 50, а спустя три месяца преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на этой платформе.

Windows95man — No Rules! (Финляндия, 2024)

И в этом году на конкурсе хватает необычных номеров, один из таких тоже родом из Финляндии. Страну на конкурсе представят Теэму Кейстери (Windows95man) и Хенри Пииспанен.

Сам трек под названием No Rules! («Без правил!») критики оценили хорошо, а вот выступление дуэта посчитали «средним пальцем в лицо судьям». Их номер и правда странный — музыканты появляются на сцене из гигантского яйца, а Кейстери танцует в бежевых трусах, из-за чего создается впечатление, что ниже пояса он абсолютно голый.