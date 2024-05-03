«Сквозь грязь и холод». Впечатления команды «СЭ», преодолевшей весеннюю «Гонку Героев»

Сегодня, 15:00
Редакция «Спорт-Экспресса» не оставляет попытки победить «Гонку Героев» и стать настоящими профи в этом деле. В прошлом году мы после 2,5 месяца подготовки преодолели свою первую полосу препятствий из грязи, рукоходов и других испытаний. А этой весной снова вышли на старт, чтобы проверить себя.
«Гонка» в Алабино оказалась холоднее и грязнее прошлогодней в клубе Тягачева. На одном из этапов мы столкнулись с чередой луж по пояс, вода в которых была отнюдь не парным молоком. А некоторые рукоходы от грязи стали настолько скользкими, что почти никому не поддались.
Однако взвод «СЭ» под номером 104 преодолевал испытания с гордо поднятой головой.
Времени на специальную подготовку в этом году было немного, поэтому мы полагались на классические тренировки в зале.
Для меня эта «Гонка» оказалась сложным испытанием. Перед прошлой мы успели хорошенько подготовиться, а в этот раз — всего лишь вспомнить азы. В первую очередь потому что думали: знаем, что нас ждет. Оказалось, что одинаковых забегов не бывает. К километровой дороге из луж и темным подземным тоннелям я готова не была. Но препятствия для того и созданы, чтобы преодолевать свой страх и идти дальше. После финиша я забираю эти навыки из гонки в жизнь.Валерия БариноваШеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Некоторые из нас на «Гонке» побывали впервые. Тем ценнее становятся их эмоции. Такие разные, но все определенно позитивные.
Тянулись дни, пролетали года, но до 2024-го я ни разу не был на «Гонке Героев». Хотя и слышал о проекте неоднократно. Перед стартом приятное волнение, и вот ты уже мчишь по бездорожью. Грязь, слякоть, глина и ледяная вода постепенно перестают отвлекать. Привыкаешь. Невероятный драйв, как будто вернулся лет на 25 назад и несешься навстречу приключениям без тени сомнения и страха. Были времена. В нашем взводе все как положено — один за всех и все за одного! На финише вручили медаль. Был невероятно горд, мы это сделали! И есть четкое ощущение, что сделаем еще не раз. Фото на память, медаль в коллекцию.Алексей ПахомовОтветственный секретарь
И хотя бежали мы не медленнее, чем в первый раз, времени пришлось потратить больше — на финальном испытании образовалась очередь из участников. Несмотря на то что мы успели немного подмерзнуть на одном месте, эта пауза дала нам возможность передохнуть перед самым сложным подъемом «Эверест».
Пробежал «Гонку Героев» впервые в жизни и могу со всей уверенностью сказать, что сделать это хотя бы раз стоит каждому человеку! Ощущения очень сложно описать словами. Столько адреналина мой организм не вырабатывал, наверное, еще никогда. И на этом топливе — два часа удовольствия от постоянного преодоления себя и различных препятствий. Мне эти два часа показались максимум 30-40 минутами — то есть готов был еще столько же пробежать, проползти, проплыть и пролезть без проблем! Так и сделаем, но уже в следующей «Гонке Героев». А организаторам — огромное спасибо и браво за отличный ивент!Артем КалининШеф отдела эксклюзивной информации
Дальше — больше! Планируем только улучшать результат.