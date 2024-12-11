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Спросили у астролога, чего стоит ждать от грядущего 2025 года — года Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю.
Восточный календарь используется в основном в Китае и в странах Восточной Азии. Он основан на циклах Луны и Солнца и сочетает в себе элементы как лунного, так и солнечного календаря.
Восточный календарь имеет долгую историю. По преданию, его создателем был китайский император Шихуанди. Он провел реформу летоисчисления и установил для всей страны единую систему счисления времени.
Символ года в восточном календаре определяется по двенадцатилетнему циклу. Каждому соответствует определенное животное: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. Кроме того, год также ассоциируется с одним из пяти элементов. Стихия определяет цвет, присущий символу года: огонь — красный, земля — желтый, металл— белый, вода — синий, дерево — зеленый. Поэтому у каждого животного есть две уточняющих характеристики (например, «Красная Огненная Обезьяна»). Так, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи.
Наукой не обнаружено никаких доказательств того, что символ года по восточному календарю влияет на политику, экономику и события в жизни людей. Однако многие предпочитают все же учитывать мнение астрологического сообщества при долгосрочном планировании.
В 2025 году астрологи советуют обратить свой взгляд в прошлое.
Тем, кто собирается вступить в брак, астролог советует подождать до весны.
Для свадеб первый квартал 2025 года не подходит. Затем наступает более благоприятное время.Наталья ИвановаАстролог
Если же вы хотели вплотную заняться своим здоровьем, то 2025 год — очень подходящее для этого время.
Этот год больше всего подходит для заботы о здоровье, особенно для повышения иммунитета.Наталья ИвановаАстролог
Кроме того, по словам эксперта, в год Змеи стоит ждать больших изменений в международной обстановке.
В 2025-м начинается новая эпоха. Плутон, который отвечает за смену глобальной повестки на ближайшие 20 лет, переходит в другой знак. Он задает направление для будущих двух десятилетий, которые, скорее всего, запомнятся резкими обновлениями, интенсивным прогрессом и нестандартными событиями.Наталья ИвановаАстролог
С точки зрения астрологии, в 2025-м произойдет много изменений в положении звезд и планет. Специалисты в эзотерике уверены: и в реальной жизни все увидят множество перемен. Например, в год Змеи стоит ждать изменений в законодательстве.
Змея ассоциируется с интеллектом, уравновешенностью, рассудительностью, поэтому в ее год следует войти именно с таким настроем. До 31 декабря рекомендуется отдать все долги и уладить все размолвки с друзьями и близкими.
Встречать Новый год рекомендуется в цветах, которые встречаются в змеиной чешуе: зеленый, бежевый, черный. Приветствуются также блестящие и металлические элементы: стразы, пайетки, заклепки, металлический декор.
Змея — символ финансового благополучия, поэтому можно дарить близким подарки из драгоценных металлов: подвески, броши, серьги, запонки, зажимы для галстуков. Те, кто верит в приметы, могут положить под пятку или в карман новогоднего наряда монетку — считается, что это привлечет в семью деньги.