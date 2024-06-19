Лучшие грибные места Подмосковья в 2024 году

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Лес покрывает почти 40% Подмосковья, поэтому тут есть где разгуляться настоящему грибнику. Здесь можно встретить лисички, подосиновики, подберезовики, трутовики и даже белые грибы.
Рассказываем, где в Подмосковье находятся лучшие грибные места.
Активный грибной сезон (или, как его еще называют, «период тихой охоты») в Подмосковье начинается с середины весны. Уже в апреле и мае в лесах маслята и сморчки. В июне встречаются подосиновики, подберезовики, сыроежки и шампиньоны. Но самый разгар грибного сезона приходится на середину лета и август.
Обычно грибной сезон заканчивается к концу сентября. Но если осень выдалась теплой, отправиться на охоту можно еще и в октябре. В это время растут опята, рыжики, зеленушки и рядовки. Иногда встречаются грузди, белые грибы и моховики.
Принято считать, что грибы растут у рек и озер, но на самом деле все совсем наоборот. Но можно ориентироваться на болота. В такой местности растут подберезовики и моховики.
В средней полосе России самое урожайное грибное место — это заброшенные пастбища, которые зарастают смешанным лесом: то есть и хвойные, и лиственные деревья. Когда-то здесь пасли скот, но потом место стало зарастать деревьями. Оно считается идеальным для грибов, так как здесь светло, есть удобрение и растет трава.
Еще грибными местами считаются опушки. Однако их всегда прочесывают знающие грибники: успеть собрать урожай часто не получается. Но есть один совет. Белые, подосиновики, подберезовики и маслята растут там, куда достают корни деревьев. У деревьев они, как правило, достигают длины 10-15 метров. Поэтому нужно обращать внимание на корни вдоль опушки — там можно найти грибы.
Грибники выходят собирать урожай в 6-7 утра. Некоторые приезжают «поохотиться» на рассвете, а летом это около четырех часов утра. Самые опытные грибники с вечера ставят палатки и даже ночью ходят за грибами с фонарем.
Наиболее урожайным грибным направлением считается юг. Начиная от Серпухова, а именно Приокско-Террасного заповедника, и дальше. Здесь произрастает много широколиственных пород (липа, дуб), а также сосен — хорошее место для грибов.
На западе, как и на юге, растет множество широколиственных пород и сосен, что создает благоприятную обстановку для отличного урожая грибов.
Именно на юге и западе области растет больше всего белых грибов.
Мещерские болота и низменности располагаются на востоке Подмосковья. Здесь не так много разных грибов, но за счет соснового леса можно найти много лисичек.
В Дубне и ее окрестностях можно встретить белые грибы, подберезовики, подосиновики. Также опытные грибники знают, что практически каждый год здесь их ждет отличный урожай лисичек.
В Подольске встречаются белые грибы, опята, подберезовики и подосиновики. За опятами и подберезовиками лучше ехать на машине от микрорайона Кузнечики в сторону Ознобишино, затем к деревне Троицкое, а далее направиться в деревню Сатино-Татарское.
Отправиться собирать грибы можно и в окрестности железнодорожных станций. Они могут стать ориентиром для жителей и гостей области. Тем более доехать до грибных мест можно как на пригородных поездах, так и на автобусах.
Подосиновики, подберезовики и белые грибы можно найти у ж/д станций Белорусского направления:
Сушинская;
Петелино;
Портновская;
Тучково;
Дорохово.
В Наро-Фоминском округе грибные места находятся рядом со станцией Победа. Еще одно грибное направление — Волоколамское, остановка «Станция МЦД Опалиха».
Любителям «тихой охоты» нужно быть крайне внимательными при сборе грибов. С октября 2023 года в стране действует закон, по которому наступает ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу. Штраф для физических лиц составляет от 2500 до 5000 рублей, для юридических — от 500 000 до миллиона.
В «Красной книге России» находятся:
Русский черный трюфель;
Саркосома шаровидная;
Мокруха войлочная;
Шишкогриб хлопьеножковый;
Цетрария камчатская;
Сетконоска сдвоенная;
Звездовик сводчатый и другие.
Краснокнижные грибы считаются редкими, но периодически встречаются в Подмосковье. Чтобы не ошибиться, необходимо использовать мобильные приложения и энциклопедии грибников.