Хеллоуин 2023: история, что за праздник и когда отмечается

Праздник смерти, Самайн, канун Дня всех святых — все это названия Хеллоуина. В этот день люди наряжаются в смешные костюмы нечисти и веселятся. Само собой, традиции нынешнего Хеллоуина отличаются от традиций предков, но любить праздник меньше точно не стали. И кстати, если вас мучает вопрос, куда поставить ударение в слове «Хеллоуин», расслабьтесь. Правильно и ХЕллоуин, и ХеллоуИн.

Когда отмечают Хеллоуин

Современный Хеллоуин — это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн (Samhain). Он появился из-за того, что кельтские племена делили год на две равные половины: с мая по октябрь — время света и теплоты, с ноября по апрель — время зла и холода. Именно ночь с 31 октября на 1 ноября древний народ считал границей между двумя отрезками года, а сейчас это день празднования Хеллоуина.

По поверьям кельтов, в ночь Самайна между миром людей и миром мертвых открывалась дверь, через которую умершие могли заглянуть в гости к живым родственникам. Но вместе с усопшими в мир живых могла проникнуть всякая нечисть, поэтому кельты защищали себя и дома: приносили жертвы языческим богам, надевали шкуры зверей, собирались у костра и приносили его огонь в жилища.

История Хеллоуина

Самайн отмечался в дохристианскую эру. В то время кельты населяли Англию, Ирландию и север Франции. С приходом в Европу христианства, языческие праздники стали изменяться. В VIII веке римский папа Григорий III перенес на 1 ноября День всех святых, а 31 октября стало кануном праздника, или All Hallows Even («Вечер в канун Дня всех святых»). Впоследствии название сократилось до всем известного Halloween.

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Популярность Хеллоуин получил в XVI веке. Взрослые и дети наряжались в костюмы нечисти, ходили от дома к дому и просили сладости с фразой: «Trick or treat», что переводится как «Кошелек или жизнь». Если человек отказывался давать конфеты, ему в шутку желали какой-нибудь гадости.

Основные традиции Хеллоуина

Издревле самый главный атрибут праздника — яркий костюм. Но со временем традиции кельтов пережили некоторую трансформацию. Теперь вместо звериных шкур — красочные костюмы нечисти.

Кстати, огромной популярностью в праздник смерти пользуются образы ведьм, вампиров, зомби, монахинь и черной кошки. А еще в последнее время очень актуальны костюмы супергероев из Вселенной Marvel или DC и селебрити.

В этом году некоторые платформы предлагают примерить образы Кайли Дженер и Тимоти Шаламе, кошки Шуппет с Met Gala 2023, Селены Гомез в одеяле, Канье Уэст и Бьянки Цензори и др.

Другой атрибут праздника — светильник Джека — тыква с вырезанными глазами, ртом и со свечой внутри. В Ирландии есть легенда на этот счет: скупой кузнец Джек, который вел не особо порядочный образ жизни и любил выпить, однажды решил пропустить пару бокалов с самим дьяволом. Когда пришло время расплачиваться, Джек попросил сатану превратиться в монетку. Дьявол выполнил просьбу, а хитрый кузнец положил деньги в карман рядом с серебряным крестиком. Обратно хозяин преисподней превратиться не смог.

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Дьявол пообещал Джеку год не забирать его душу взамен на освобождение. Но нечистого обманули снова. Смекалистый кузнец попросил залезть сатану на дерево и сорвать фруктов, когда тот вскарабкался, Джек нацарапал на стволе крест. Теперь ближайшие 10 лет его душа была под защитой, но, увы, мастер скончался раньше времени. Его душу не приняли ни в аду, ни в раю, он застрял. В ожидании судного дня Джек бродил по Земле, а путь ему освещал уголек, подаренный дьяволом. Его Джек положил в пустую тыкву.

Бытует мнение, что тыква-светильник нужна для защиты от нечистой силы. Однако доподлинно неизвестно, фигурировала ли тыква в первоначальных традициях. Есть мнение, что в то время использовали репу или брюкву.

Кроме того, во многих городах мира в Хеллоуин есть свои традиции. Например, в Ирландии устраивают фейерверки, в Японии — парадные шествия.

В Америке в канун Дня всех святых украшают дома мистической атрибутикой: скелетами, паутиной, призраками, тыквами, могильными плитами. Соседи соревнуются между собой в самом масштабном и устрашающем оформлении.

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Приметы на Хеллоуин

Как и любой мистический праздник, Хеллоуин не обходится без примет. Например, из дома нужно выходить задом наперед, а одежду надевать наизнанку. Считается, что это запутает привидение, и оно не сможет вас найти.

Чтобы отпугнуть злых духов, около дома принято оставлять не только тыкву, но и ветку орехового дерева. Согласно легендам, нечисть боится даже ее запаха.

Сова на крыше — плохая примета, она может указывать на скорую смерть. Кроме того, нельзя впускать в дом черного кота, он привлекает нечисть. Пауков убивать тоже нельзя. Еще одна примета — не оставлять постиранное белье на улице после захода солнца. В него вселяется нечистая сила. Если вдруг забыли, просто перестирайте.

Религиозные люди в этот день не едят мясо, в обязательном порядке посещают церковь и молятся.

Хеллоуин в России

Для России Хеллоуин — относительно новый праздник, он пришел к нам в 1990-е и еще не приобрел такого огромного масштаба, как в Европе или Америке. Россияне относятся к заграничному празднику смерти как к поводу для веселья. Во многих ресторанах и клубах в этот день устраивают Halloween-вечеринки. При этом наличие костюма не обязательно, главное — хорошее настроение.

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Примечательно, что в славянской культуре тоже есть несколько праздников, очень схожих с Хеллоуином. Например, на Святки (период между Рождеством и Крещением) колядуют — приходят в дом к незнакомцам, поют песни, танцуют и просят угощение. К тому же этот период считается лучшим временем для гадания на любовь.

Еще один похожий праздник — Велесова ночь. Она отмечалась в те же даты, что и Хеллоуин. Наши предки считали, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между мирами исчезает и в гости приходят умершие родственники. В нечисть на этот праздник не наряжались, только зажигали свечи, потому что огонь указывал душам путь.